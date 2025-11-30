Entradinhas para o Natal: 4 receitas práticas e deliciosas

O período natalino combina celebração, encontros e sabores que remetem ao aconchego das festas de família. E nada inaugura melhor esse clima do que petiscos caprichados, feitos com ingredientes e combinações que agradam a diferentes paladares. Para ajudar no planejamento, selecionamos receitas rápidas que deixam a mesa mais charmosa e convidativa. Aproveite as sugestões a seguir e garanta suas entradinhas para o Natal!

Enroladinho de frango com bacon e ricota

Ingredientes

8 filés pequenos de frango (cortados finos, para enrolar)

(cortados finos, para enrolar) 200 g de ricota amassada

1 colher de sopa de creme de ricota

Sal, alho em pó e pimenta-do-reino moída a gosto

16 fatias de bacon

Folhas de manjericão para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a ricota amassada com o creme de ricota. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho em pó. A mistura deve ficar firme o suficiente para rechear. Abra cada filé de frango e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino.

Coloque uma porção de ricota no centro e enrole o filé. Envolva cada rolinho com 2 fatias de bacon. Disponha os rolinhos com a “emenda” virada para baixo em uma assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 a 35 minutos, até que o bacon fique dourado e crocante e o frango esteja totalmente cozido. Transfira para um prato grande, decore com folhas de manjericão e sirva em seguida.

Miniárvores de Natal de brie com tabule e romã

Ingredientes

Tabule

1/2 xícara de chá de trigo para quibe

1 xícara de chá de água quente

1 xícara de chá de salsinha picada

1/4 de xícara de chá de hortelã picada

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1/2 pepino sem sementes e cortado em cubos

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de azeite

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Miniárvores

250 g de queijo brie

12 sticks salgados (tipo palito)

3 colheres de sopa de sementes de romã

1 colher de sopa de azeite

Folhinhas de salsa para decorar

Modo de preparo

Tabule

Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com a água quente. Deixe hidratar por 20 minutos. Escorra completamente e esprema com as mãos até remover toda a água — o tabule precisa ficar seco e soltinho, ideal para decorar o brie. Misture o trigo com a salsinha, a hortelã, o tomate e o pepino. Tempere com limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira por 15 minutos para firmar.

Miniárvores

Com o brie bem gelado, corte-o ao meio (horizontalmente) e depois corte cada metade em 6 triângulos, totalizando 12 pedaços no formato de árvore. Espete 1 stick salgado na base de cada triângulo, formando o tronco. Coloque 1 colher de chá bem cheia do tabule sobre cada triângulo e pressione levemente para fixar. Decore cada miniárvore com 5 a 6 sementes de romã.

Coloque algumas gotas de azeite sobre cada peça. Finalize com uma folhinha de salsa no topo ou lateral. Disponha as miniárvores em um prato grande e claro. Espalhe algumas sementes de romã ao redor para decorar. Sirva imediatamente.

Crostini de brie com pera, mel e nozes-pecã (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Crostini de brie com pera, mel e nozes-pecã

Ingredientes

1 baguete fatiada em cortes diagonais

200 g de queijo brie fatiado

brie fatiado 2 peras maduras cortadas em fatias finas

2 colheres de sopa de mel

1/4 de xícara de chá de nozes-pecã picadas

Ramos frescos de alecrim a gosto

Azeite para pincelar o pão

Modo de preparo

Pincele levemente cada fatia de baguete com azeite. Coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 8 a 10 minutos, até dourar ligeiramente. Sobre cada fatia de pão quente, coloque uma fatia de queijo brie. Por cima, disponha 2 a 3 fatias finas de pera. Finalize com um fio de mel. Salpique nozes-pecã sobre cada crostini. Complete com uma folhinha de alecrim fresco. Sirva imediatamente, ainda com o queijo levemente derretido.

Canapés de árvore de Natal com salmão e pepino

Ingredientes

4 fatias de pão integral

100 g de cream cheese

120 g de salmão defumado cortado em fatias

defumado cortado em fatias 1 pepino grande

Palitos de madeira (tipo espetinho ou de aperitivo)

Estrelinhas recortadas de queijo

Pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Corte o pão integral em quadrados ou retângulos pequenos. Passe uma camada generosa de cream cheese sobre cada pedaço. Coloque um pedaço de salmão defumado sobre o cream cheese, ajustando o formato para ficar arredondado.

Com uma mandolina, corte o pepino em fatias longas e finas. Dobre as tiras em formato de “ondas” ou “zigue-zague”, formando uma árvore estilizada. Espete a tira dobrada com um palito, atravessando de cima a baixo. Finalize com uma estrelinha no topo.

Espete o palito (com o pepino já montado) sobre o pedaço de pão com salmão. Ajuste a estrutura para que a “árvore” fique em pé e visível. Disponha os canapés em uma travessa e finalize com um toque de pimenta-do-reino.