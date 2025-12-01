InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/12/2025

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Os movimentos astrológicos desta segunda-feira despertarão intuições, mas também aumentarão os desafios e a sensibilidade (Imagem: rawf8 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Os movimentos astrológicos desta segunda-feira despertarão intuições, mas também aumentarão os desafios e a sensibilidade (Imagem: rawf8 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A primeira segunda-feira de dezembro trará energias astrológicas que mexerão com as emoções de cada nativo do zodíaco. Os astros despertarão intuições, provocarão desafios e ampliarão a sensibilidade em relação às escolhas e a limites pessoais. Nesse cenário, será importante ter cuidado com reações impulsivas e exageros ao longo do dia. Confira as previsões do horóscopo e descubra como usar essas influências planetárias a seu favor!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries

Ilustração do símbolo de áries em vermelho néon sobre o nome do signo em inglês
Será importante que os arianos encontrem o equilíbrio entre singularidade e autoconfiança (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Você tenderá a sentir a necessidade de cuidar do bem-estar físico e da autoestima. Contudo, haverá uma tendência a exceder seus limites e assumir mais do que poderá cumprir. Será um dia para encontrar o equilíbrio entre a sua singularidade e a autoconfiança, bem como para se dedicar a uma prática física saudável, evitando o excesso para não gerar estresse.

Touro

Ilustração do símbolo de touro em verde néon sobre o nome do signo em inglês
Os taurinos sentirão a necessidade de cuidar do bem-estar psíquico (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você estará em um movimento mais introspectivo, desejando cuidar do bem-estar psíquico, mas poderá buscar isolamento de maneira exagerada. Será importante se atentar à necessidade de introspecção e à tendência à dispersão ou ilusão. Tenha cuidado com idealizações e se dedique a práticas espirituais que realmente ajudem a neutralizar energias externas.

Gêmeos

Ilustração do símbolo de gêmeos em azul néon sobre o nome do signo em inglês
Os geminianos se sentirão motivados a conviver com muitas pessoas e a investir na amizade e na solidariedade (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Você se sentirá motivado(a) a conviver com muitas pessoas e a investir na amizade e na solidariedade. No entanto, surgirá uma tendência a exagerar nas ações coletivas. Será importante evitar que a busca por ideais sociais avance além do necessário e analisar com clareza se os projetos em grupo realmente se sustentam. Procure encontrar equilíbrio, evitando depender do outro para realizar seus desejos.

Câncer

Ilustração do símbolo de câncer em azul néon sobre o nome do signo em inglês
Nesta segunda-feira, os cancerianos se dedicarão às amizades e aos projetos coletivos (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Você estará mais predisposto(a) a interagir socialmente e a fortalecer seus laços de amizade, dedicando-se a causas coletivas. No entanto, a propensão a buscar a expansão pode levá-lo(a) a exagerar na dedicação aos grupos ou a ter expectativas irreais sobre projetos em conjunto. Será preciso encontrar a estabilidade emocional, bem como não se apoiar excessivamente nas conexões sociais.

Leão

Ilustração do símbolo de leão em vermelho néon sobre o nome do signo em inglês
Será possível que os leoninos se envolvam emocionalmente com o setor profissional (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de nutrir suas habilidades profissionais e se envolver emocionalmente com o trabalho. Contudo, a ambição poderá levá-lo(a) a um excesso de responsabilidade e provocar estresse. Procure focar a qualidade, e não a quantidade de afazeres. Ademais, use o bom senso para que o impulso de crescimento não comprometa o equilíbrio da sua carreira.

Virgem

Ilustração do símbolo de virgem em verde néon sobre o nome do signo em inglês
A segunda-feira será importante para os virginianos abrirem mão do controle e transformarem convicções (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você tenderá a se deparar com a necessidade de fortalecer sua segurança emocional ligada aos seus ideais mais elevados. Por sua vez, a busca por uma nova filosofia de vida ou pela concretização de planos distantes poderá entrar em conflito com crenças já estabelecidas. Será um dia propício para transformar convicções e abrir mão do controle, permitindo que sua evolução aconteça de forma mais genuína.

Libra

Ilustração do símbolo de libra em azul néon sobre o nome do signo em inglês
Será essencial que os librianos encarem algumas transformações no setor financeiro (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Você sentirá uma forte necessidade de segurança emocional ligada a recursos conjuntos e à intimidade profunda. No entanto, tensões envolvendo finanças compartilhadas, como dívidas ou investimentos, estarão presentes devido a um possível excesso de confiança ou de gastos. Haverá um teste de poder e controle, exigindo que encare as transformações necessárias.

Escorpião

Ilustração do símbolo de escorpião em azul néon sobre o nome do signo em inglês
Os escorpianos buscarão estabilidade emocional, conforto e segurança no setor afetivo (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Você estará em busca de estabilidade emocional, de conforto e de segurança em seus relacionamentos mais importantes. Entretanto, poderá surgir uma tensão com parceiros devido a expectativas exageradas ou conflitos sobre planos. Será preciso se atentar aos jogos de poder, buscando uma profunda transformação dentro da união e liberando velhos padrões de controle.

Sagitário

Ilustração do símbolo de sagitário em vermelho néon sobre o nome do signo em inglês
Os sagitarianos sentirão a necessidade de ajustar hábitos e lidar com as tarefas pendentes (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você estará com a atenção voltada para a rotina diária e o bem-estar. Inclusive, a necessidade de ajustar hábitos ou lidar com tarefas pendentes se fará presente. Contudo, será possível que haja uma tensão entre o desejo de sair da rotina e a tendência a exagerar em suas responsabilidades, gerando dificuldades em encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso.

Capricórnio

Ilustração do símbolo de capricórnio em verde néon sobre o nome do signo em inglês
Ao longo desta segunda-feira, os capricornianos deverão priorizar o bem-estar interior (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Você sentirá uma forte necessidade de estabilidade e conforto no lar. Diante disso, procure se dedicar a atividades que nutram sua alma e que tragam segurança emocional, como organizar a casa ou cuidar das emoções. Seu bem-estar interior será prioridade, e buscar a harmonia com seus entes queridos trará satisfação.

Aquário

Ilustração do símbolo de aquário em azul néon sobre o nome do signo em inglês
A segunda-feira dos aquarianos será favorável para conversas práticas e construtivas (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Você encontrará satisfação e segurança nas interações diárias e na forma como se comunica com o mundo ao seu redor. Será um bom dia para conversas práticas e construtivas, especialmente com pessoas próximas. Além disso, o aprendizado e a rotina mental ganharão um ritmo focado, permitindo que absorva informações com mais profundidade.

Peixes

Ilustração do símbolo de peixes em azul néon sobre o nome do signo em inglês
Os piscianos dedicarão mais atenção às finanças, buscando estabilidade (Imagem: Drug Naroda | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você estará bastante envolvido(a) com os seus recursos pessoais, valorizando o que possui e buscando estabilidade material. Contudo, haverá uma inclinação para gastar ou investir de forma exagerada em algo que promete crescimento rápido ou satisfação imediata. Será preciso manter a prudência e evitar a impulsividade financeira, gerenciando seus bens com um senso mais realista.

  • Google Discover Icon
TM
TM

Thaís Mariano

    -
    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 01/12/2025 01:10
    SIGA
    x