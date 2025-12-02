InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/12/2025

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Os movimentos astrológicos desta terça-feira poderão influenciar cada signo de forma única (Imagem: Thanapong kasornmala | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta terça-feira, os movimentos astrológicos poderão influenciar cada signo de forma única, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas atividades cotidianas. Nesse cenário, enquanto alguns nativos sentirão um impulso para realizar mudanças e expandir os horizontes, outros desejarão cuidar do lar e refletir sobre diferentes aspectos da vida.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias do dia da melhor forma possível!

Áries

Ilustração de um carneiro, rodeado por estrelas, com o nome e a constelação do signo de Áries, em um fundo azul-escuro
Será um dia importante para o ariano realizar escolhas práticas (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de estabilizar a vida material, buscando segurança, mas sem perder a coragem. Será um dia importante para realizar escolhas práticas. No processo, pequenos desafios poderão revelar desejos profundos de mudança. Logo, tenha paciência diante das pressões internas que pedem por transformações.

Touro

Ilustração de um touro, rodeado por estrelas, com o nome e a constelação do signo de Touro, em um fundo azul-escuro
A terça-feira será importante para o taurino buscar autoconsciência e força interior (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você desejará afirmar a sua presença com mais segurança, mesmo que emoções profundas peçam por mudanças. A terça-feira será importante para buscar autoconsciência e força interior. Por outro lado, poderão surgir tensões entre o que deseja mostrar ao mundo e o que sente. Diante desse cenário, procure manter o foco para encontrar o equilíbrio.

Gêmeos

Ilustração de dois rostos, rodeado por estrelas, com o nome e a constelação do signo de gêmeos, em um fundo azul-escuro
A intuição do geminiano estará em alta, revelando padrões que precisam ser transformados (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você sentirá um chamado para se recolher e observar as emoções que costumam ficar escondidas. No processo, intuições fortes poderão surgir, revelando padrões que precisam ser transformados. Será um dia importante para analisar e enfrentar os medos, encontrando paz interior. Para isso, procure acolher sem julgamentos os sentimentos que surgirem.

Câncer

Ilustração de um caranguejo, rodeado por estrelas, com o nome e a constelação do signo de câncer, em um fundo azul-escuro
O canceriano estará mais sensível ao lidar com os amigos e os projetos coletivos (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você estará mais sensível ao lidar com os amigos e os projetos coletivos, buscando segurança emocional dentro desses vínculos. Ao longo do dia, poderá perceber quem realmente apoia os seus sonhos. Ao mesmo tempo, pequenas tensões revelarão a necessidade de renovar algumas alianças, fortalecer os seus limites e ajustar as expectativas.

Leão

Ilustração de um leão, rodeado por estrelas, com o nome e a constelação do signo de leão, em um fundo azul-escuro
A terça-feira favorecerá atitudes firmes, postura confiante e decisões práticas do leonino (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você tenderá a ter mais determinação e foco no setor profissional. Inclusive, a terça-feira favorecerá atitudes firmes, postura confiante e decisões práticas. Ademais, será possível que a necessidade de estabilidade possa guiá-lo(a) a assumir responsabilidades com mais seriedade. Apesar disso, as emoções possivelmente afetarão o trabalho, gerando instabilidades.

Virgem

Será um dia importante para o virginiano refletir e buscar caminhos mais autênticos (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você desejará expandir os horizontes e a sua visão de mundo. Nesse cenário, assuntos relacionados a viagens, estudos ou planos poderão ganhar uma nova perspectiva. No processo, contudo, emoções profundas pedirão a revisão das suas crenças. Em resumo, será um dia importante para refletir e buscar caminhos mais autênticos.

Libra

Ilustração de uma balança, com o nome e a constelação do signo de libra, em um fundo azul-escuro
O libriano deverá buscar mais clareza emocional (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Nesta terça-feira, um movimento intenso despertará emoções profundas que precisarão de compreensão. Nesse contexto, poderão surgir divergências entre o que sente e o que consegue colocar em palavras. Além disso, a sua vulnerabilidade possivelmente virá à tona. Para amenizar a situação, procure buscar a clareza emocional.

Escorpião

Ilustração de um escorpião, com o nome e a constelação do signo de escorpião, em um fundo azul-escuro
O escorpiano buscará mais segurança nos relacionamentos (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você buscará segurança nos relacionamentos, assim como tentará manter a clareza nas conversas. Entretanto, poderão surgir diferenças de opinião, o que exigirá uma escuta atenta e o equilíbrio entre razão e emoção. Também será possível que parcerias, acordos ou vínculos importantes precisem de ajustes para que a harmonia seja alcançada.

Sagitário

Ilustração de um arco e flecha, rodeado por estrelas, com o nome e a constelação do signo de sagitário, em um fundo azul-escuro
O sagitariano sentirá a necessidade de equilibrar as responsabilidades diárias com seus pensamentos e ideias (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de equilibrar as responsabilidades diárias com pensamentos e ideias que parecem não se alinhar com a rotina. No processo, porém, pequenos mal-entendidos no trabalho ou nos cuidados pessoais poderão surgir. Diante disso, procure exercer a paciência e a atenção, assim como organizar as suas prioridades e se comunicar com mais clareza para evitar conflitos.

Capricórnio

Ilustração de uma cabra, rodeada por estrelas, com o nome e a constelação do signo de capricórnio, em um fundo azul-escuro
O capricorniano desejará se expressar de maneira mais intensa (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Ao longo desta terça-feira, você desejará se expressar de maneira mais intensa. No entanto, haverá desafios em alinhar os sentimentos com a comunicação, especialmente nas questões afetivas. Por isso, deverá ter cuidado para evitar mal-entendidos em relacionamentos ou em projetos que exigem atenção aos detalhes. Também será importante tentar transformar momentos de tensão em oportunidades de diversão.

Aquário

Ilustração de três ondas, rodeadas por estrelas, com o nome e a constelação do signo de aquário, em um fundo azul-escuro
O aquariano buscará cuidar do lar e das emoções (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Você buscará cuidar do lar e das emoções. Nesse cenário, conversas delicadas com familiares precisarão de atenção e paciência. Todavia, poderá ter dificuldades para expressar os pensamentos de forma clara nesse ambiente. Para amenizar a situação e encontrar soluções harmoniosas, busque ouvir o outro com empatia e organizar as ideias antes de agir.

Peixes

Ilustração de dois peixes, rodeados por estrelas, com o nome e a constelação do signo de peixes, em um fundo azul-escuro
O pisciano deverá ouvir o outro com mais atenção (Imagem: Nadine_Nadine | Shutterstock)

Haverá uma certa dificuldade em comunicar as ideias com clareza, sobretudo em conversas rápidas ou em trocas com pessoas próximas. Como resultado, poderão surgir mal-entendidos nos diálogos, o que exigirá paciência. Também será essencial ouvir o outro com atenção e refletir antes de responder.

