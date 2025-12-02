O impacto dos fogos de artifício nos animais: o que você precisa saber

O barulho dos fogos de artifício é prejudicial para os animais (Imagem: smrm1977 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As celebrações de fim de ano costumam trazer alegria para as pessoas, mas representam um desafio significativo para o bem-estar animal. O barulho intenso gerado pelos fogos de artifício interfere no comportamento de diversas espécies, provocando medo, fuga, desorientação e até acidentes.

Ranna Sousa, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, destaca que, desde cachorros e gatos, que são os principais animais domésticos, até animais de fazendas e silvestres podem sofrer durante esse período do ano.

“A sensibilidade auditiva dos pets, como gatos e cães, pode levar a reações extremas de medo e ansiedade, enquanto animais silvestres e de fazenda podem sofrer estresse severo, resultando em comportamentos perigosos e problemas de saúde”, comenta.

Para reduzir esses danos, é importante adotar medidas que tornem o ambiente mais estável e seguro. “Promover a conscientização sobre os efeitos negativos dos fogos pode incentivar práticas alternativas de celebração, garantindo o bem-estar de todos os animais durante as festividades”, reforça a docente.

A seguir, entenda como os fogos de artifício impactam diferentes espécies:

1. Cachorros

Os cachorros são conhecidos por sua sensibilidade auditiva e os fogos de artifício causam medo extremo, ansiedade e estresse. Os ruídos altos e inesperados podem levar a comportamentos como tremores, latidos excessivos, tentativa de fuga e até problemas de saúde como taquicardia e convulsões.

O comportamento de gatos de se refugiar sob móveis é uma resposta comum ao estresse causado por ruídos intensos (Imagem: Bangkok Click Studio | Shutterstock)

2. Gatos

Embora os gatos também sejam afetados pelos fogos de artifício, suas reações costumam ser menos visíveis. Eles tendem a se esconder em lugares seguros quando estão assustados, mas o estresse causado pelos ruídos pode levar a problemas comportamentais e de saúde, como perda de apetite e agressividade.

3. Animais silvestres

Os animais silvestres são especialmente vulneráveis aos fogos de artifício. Aves podem abandonar seus ninhos, deixando ovos e filhotes desprotegidos. Mamíferos, como coelhos e veados, podem entrar em pânico e fugir, aumentando o risco de acidentes. Além disso, o estresse causado pelos fogos costuma afetar a reprodução e a sobrevivência desses animais.

4. Animais de fazenda

Animais de fazenda, como cavalos, vacas e galinhas, também podem ser impactados negativamente pelos fogos de artifício. O barulho causa pânico e é capaz de levar a comportamentos perigosos, como tentativas de fuga e colisões. Em casos extremos, o estresse afeta a produção de leite e ovos.

Por Letícia Zuim Gonzalez