3 sobremesas natalinas com uva-passa que vão surpreender

A uva-passa é um ingrediente comum nas receitas de fim de ano. Ela traz aquele toque especial de doçura e textura que combina perfeitamente com os sabores típicos desta época. Seja no tradicional panetone ou em versões mais criativas, essa fruta desidratada sempre faz sucesso nas mesas natalinas.

Abaixo, confira 3 sobremesas natalinas com uva-passa!

Bolo natalino com uva-passa

Ingredientes

2 xícaras de chá de uva-passa escura

1/2 xícara de chá de suco de laranja

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 xícara de chá de açúcar mascavo

3 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

em pó 1 pitada de sal

1 colher de sopa de farinha de trigo

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Coloque a uva-passa em um recipiente e regue com o suco de laranja. Deixe hidratar por pelo menos 20 minutos. Em uma tigela grande, misture a manteiga derretida, o açúcar mascavo, os ovos e a essência de baunilha. Mexa bem até formar um creme homogêneo. Peneire a farinha de trigo, o bicarbonato, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Incorpore delicadamente à massa até ficar uniforme. Escorra o excesso de líquido da uva-passa e envolva-a em 1 colher de sopa de farinha. Misture-a na massa. Unte uma forma de bolo inglês com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 40 a 55 minutos, até dourar e firmar. Deixe esfriar completamente antes de fatiar.

Stollen bites natalinos com uva-passa (Imagem: Lika Mostova | Shutterstock)

Stollen bites natalinos com uva-passa

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico

4 colheres de sopa de açúcar

1 pitada de sal

4 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente

1 ovo

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de raspas de limão

1 colher de chá de raspas de laranja

1 xícara de chá de uva-passa preta

4 colheres de sopa de leite morno

Finalização

6 colheres de sopa de manteiga derretida

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o sal e misture. Acrescente a manteiga e esfregue com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo, a baunilha, as raspas de limão e de laranja e misture até começar a juntar. Coloque o leite morno aos poucos até formar uma massa macia e lisa. Acrescente a uva-passa e misture até distribuir por toda a massa. Cubra e deixe descansar por 15 minutos.

Pegue pequenas porções da massa e forme cubos, com cerca de três centímetros cada. Após, coloque os pedaços em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 a 18 minutos, até ficarem firmes e levemente dourados na base. Retire do forno e, ainda quentes, pincele todos os cubos com a manteiga derretida.

Passe cada pedaço no açúcar de confeiteiro até cobrir completamente, formando a camada branca tradicional. Deixe esfriar por completo antes de armazenar ou servir.

Pavê de leite em pó com uva-passa

Ingredientes

Creme

2 xícaras de chá de leite em pó

2 xícaras de chá de leite

1 xícara de chá de água

4 colheres de sopa de açúcar

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de essência de baunilha

Montagem

200 g de biscoito maisena

maisena 1 xícara de chá de leite morno para umedecer

1 xícara de chá de uva-passa branca

2 colheres de sopa de água quente para hidratar a uva-passa

Modo de preparo

Creme

Em uma panela, coloque o leite em pó, o leite, o açúcar e o amido e misture bem até dissolver. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogo, acrescente a baunilha e misture. Deixe esfriar por 10 minutos.

Montagem

Em um recipiente, hidrate a uva-passa na água quente por 5 minutos. Escorra. Passe os biscoitos rapidamente no leite morno. Em um refratário, faça camadas de creme e biscoito. Finalize com o creme e distribua a uva-passa por cima. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.