Receitas com ovo: 4 opções práticas para variar o cardápio

Aprenda a preparar refeições completas e saborosas com esse ingrediente nutritivo

Omelete de forno (Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Omelete de forno (Imagem: Nadezhda Nesterova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Os ovos são ingredientes versáteis e completos que facilitam a rotina culinária e permitem criar pratos rápidos, nutritivos e cheios de sabor. Além disso, combinam com qualquer momento do dia e harmonizam com diversos tipos de preparações, do salgado ao doce.

A nutricionista Lúcia Endriukaite, especialista do Instituto Ovos Brasil (IOB), destaca que o ovo é um aliado importante na rotina alimentar: além das proteínas de alto valor biológico, o alimento oferece vitaminas A, D, E e do complexo B, colina, nutriente fundamental para memória e cognição, e minerais que contribuem para imunidade e vitalidade.

“O ovo transita com facilidade entre o simples e o sofisticado. É um ingrediente democrático que combina praticidade, nutrição e sabor, e pode compor desde lanches rápidos até pratos mais elaborados”, afirma Lúcia Endriukaite.

Para mostrar como o ingrediente pode facilitar o dia a dia sem abrir mão de qualidade, ela apresenta quatro receitas simples, acessíveis e rápidas. Confira!

Omelete de forno

Opção nutritiva, prática e ideal para refeições completas.

Ingredientes

  • 5 ovos
  • 1 cebola picada
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de brócolis em floretes
  • 1/2 tomate picado
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 xícara de chá de queijo muçarela picado
  • Sal, orégano e cheiro-verde a gosto
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coloque em assadeira ou panela que vá ao forno untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 40 minutos. Sirva em seguida. 

Crepe com frutas vermelhas

Uma opção doce, leve e perfeita para sobremesas e cafés da tarde.

Ingredientes

Recheio

  • 250 g de morango picado
  • 1 maçã ralada
  • 1 canela em pau 
  • Cravo-da-índia a gosto

Massa 

  • 2 ovos
  • 1 1/2 xícara de chá de leite
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 pitada de sal
  • Manteiga para untar

Modo de preparo

Em uma panela antiaderente, cozinhe rapidamente em fogo baixo as frutas com a canela e o cravo-da-índia até formar uma geleia leve. Reserve. No liquidificador, bata os ingredientes da massa e deixe descansar por 20 minutos. Aqueça a frigideira em fogo médio untada com a manteiga. Despeje pequenas porções de massa. Vire quando começar a soltar das bordas. Disponha o recheio no centro dos crepes prontos, dobre ao meio e sirva em seguida.

Patê de ovos servido em fatia de pão em prato de cerâmica branco em cima de mesa
Patê de ovo (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock)

Patê de ovo

Rápido, cremoso e perfeito para lanches e cafés da manhã.

Ingredientes

  • 2 ovos cozidos
  • 1/4 de cebola picada
  • 1 colher de sopa de maionese, requeijão ou cottage
  • Salsinha, hortelã e sal a gosto
  • Fatias de pão para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse bem os ovos cozidos e misture com a cebola e a maionese, requeijão ou cottage. Tempere com sal. Finalize com a salsinha e a hortelã e sirva em seguida com as fatias de pão.

Omelete com cogumelo

Prática, saborosa e com um toque sofisticado.

Ingredientes 

Recheio

  • 1 xícara de chá de cogumelo paris fresco
  • 1 dente de alho picado
  • Azeite a gosto

Omelete 

  • 3 ovos
  • 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Recheio

Limpe o cogumelo com papel-toalha. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo com o alho até dourar. Retire e reserve. 

Omelete

Em uma tigela, bata os ovos com o sal. Na mesma frigideira que refogou o cogumelo, aqueça a manteiga em fogo baixo e coloque os ovos. Cozinhe até ficar firme. Recheie com o cogumelo e o queijo parmesão. Dobre ao meio e sirva em seguida. 

A nutricionista Lúcia Endriukaite reforça que inserir o ovo na rotina é uma estratégia inteligente para quem busca alimentação equilibrada. “É um alimento que entrega alto valor nutricional, se adapta a todos os momentos do dia e ainda oferece excelente custo-benefício”, finaliza.

Por João Pedro Costa

