Animal terrestre mais rápido do mundo: 7 curiosidades sobre o guepardo 

Os guepardos são felinos selvagens conhecidos pela velocidade impressionante e pela elegância ao se movimentar pelas savanas africanas. Com corpo leve, pernas longas e músculos adaptados para explosões rápidas, eles estão entre os animais mais admirados do mundo. Além disso, apresentam características físicas e comportamentais que despertam a curiosidade de especialistas, pesquisadores e amantes da vida selvagem.

A seguir, conheça algumas curiosidades sobre os guepardos!

1. São os animais terrestres mais rápidos do mundo

Os guepardos chamam atenção por atingir até 110 km/h em corridas curtas, uma velocidade que nenhum outro animal terrestre alcança. Essa habilidade é resultado de adaptações anatômicas, como coluna flexível, narinas amplas e coração potente, capazes de bombear oxigênio rapidamente pelo corpo. Essa velocidade é importante para capturar presas ágeis, como gazelas e impalas. No entanto, eles mantêm esse ritmo apenas por alguns segundos, já que o esforço gera aquecimento extremo do corpo.

2. Têm garras semirretráteis

Diferentemente de outros felinos, os guepardos não retraem completamente as garras. Elas oferecem aderência ao solo durante a corrida. Essa estrutura aumenta a estabilidade dos movimentos e evita escorregões em terrenos irregulares. Essa adaptação é fundamental para garantir arrancadas rápidas e mudanças de direção durante a perseguição de presas. As garras também auxiliam no equilíbrio quando o animal faz curvas acentuadas.

3. Possuem uma cauda longa que ajuda na direção em alta velocidade

A cauda dos guepardos não é apenas comprida: ela é muscular e flexível, funcionando como um leme. Durante a corrida, o felino a move rapidamente para ajustar a direção sem perder estabilidade. Isso permite que ele desvie de obstáculos e acompanhe as mudanças bruscas de trajetória de suas presas. Essa habilidade é importante para aumentar o sucesso de caça, compensando o curto tempo em que consegue manter velocidade máxima.

4. As listras escuras no rosto funcionam como “antirreflexo” natural

Os guepardos têm marcas escuras que descem dos olhos até a boca, chamadas de “linhas de lágrima”. Elas reduzem o reflexo do sol, ajudando o animal a enxergar melhor durante o dia, período em que costuma caçar. Essa adaptação melhora a precisão visual e facilita a localização de presas a longas distâncias. Além disso, as marcas ajudam na comunicação entre indivíduos, funcionando como um diferencial de identificação.

Os guepardos possuem visão altamente eficiente, capaz de captar movimentos distantes (Imagem: Henk Bogaard | Shutterstock)

5. Têm visão poderosa e enxergam com nitidez mesmo a longas distâncias

A visão dos guepardos é tão apurada que permite identificar movimentos a longas distâncias. Isso acontece porque eles possuem olhos adaptados para a caça diurna, com campo de visão amplo e excelente percepção de profundidade. A boa visão é fundamental para localizar presas antes de iniciar a perseguição. Essa característica também ajuda a evitar conflitos com predadores maiores, como leões e hienas, que podem roubar suas caçadas.

6. São felinos que raramente rugem, mas se comunicam de outras formas

Ao contrário de leões e tigres, os guepardos não têm a estrutura laríngea necessária para rugir. Em vez disso, produzem sons como assobios, ronronados, miados e vocalizações agudas. Cada um deles tem um significado, usado para se comunicar com filhotes, avisar sobre perigo ou interagir com outros adultos. A comunicação sonora é particularmente importante para mães e filhotes, garantindo que permaneçam juntos em ambientes com muitos predadores.

7. Os filhotes imitam a cor da pelagem de texugos para se proteger

Os filhotes de guepardo têm uma pelagem mais clara e arrepiada, com uma faixa prateada no dorso. Essa característica lembra a aparência do texugo-do-mel, um animal respeitado e evitado por muitos predadores devido ao seu comportamento agressivo. A semelhança visual funciona como estratégia de proteção natural, reduzindo o risco de ataques. Essa camuflagem é fundamental nos primeiros meses de vida, período em que são mais vulneráveis.