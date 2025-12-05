InícioRevista do Correio
Culinária

Pernil de Natal com crosta: 3 receitas fáceis e deliciosas para a ceia

Aprenda a preparar versões diferentes e igualmente deliciosas deste prato

Pernil assado com crosta de ervas e alho (Imagem: from my point of view | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Pernil assado com crosta de ervas e alho (Imagem: from my point of view | Shutterstock)

O pernil é uma das estrelas mais esperadas da ceia de Natal, conquistando a mesa com seu sabor marcante e apresentação generosa que reúne toda a família. Quando preparado com uma crosta crocante e saborosa, ele se torna ainda mais irresistível, combinando a maciez da carne com texturas e aromas que deixam qualquer refeição festiva inesquecível.

A boa notícia é que preparar essa delícia não precisa ser complicado. Com ingredientes acessíveis e técnicas simples, você pode surpreender seus convidados com versões diferentes e igualmente deliciosas. Confira 3 receitas fáceis de pernil de Natal com crosta para tornar sua ceia ainda mais especial!

Pernil assado com crosta de ervas e alho

Ingredientes

  • 1 peça de pernil suíno pequeno
  • 6 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de mel 
  • 1 colher de chá de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de páprica doce 
  • 1 colher de sopa de alecrim fresco picado
  • 1 colher de chá de tomilho 
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes quente 
  • Ramos de alecrim para finalizar
  • 1 colher de sopa de farinha de rosca fina
  • 1 pitada de ervas secas

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, uma colher de sopa de azeite, o mel, o sal, a pimenta-do-reino, uma colher de sopa de páprica, o alecrim, o tomilho e o orégano. Mexa até formar uma pasta espessa. Espalhe metade dessa pasta sobre toda a peça de pernil, pressionando bem para aderir e formar a futura crosta.

Depois, aqueça uma panela ou frigideira funda (que possa ir ao forno) em fogo alto. Adicione uma colher de sopa de azeite. Sele o pernil de todos os lados rapidamente para dourar a superfície, sem cozinhar o interior. 

Depois de selado, espalhe mais uma camada fina da pasta de ervas sobre o pernil. Misture farinha de rosca com uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de páprica doce e as ervas finas e pressione sobre o topo da carne para intensificar a textura. Coloque o pernil no centro da panela. Adicione o caldo quente ao fundo — mas sem tocar na crosta. Espalhe ramos de alecrim frescos ao redor.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Nos últimos 20 minutos, aumente para 200 °C para dourar e firmar a crosta. Deixe descansar por 10 minutos antes de servir.

Pernil assado fatiado com crosta dourada disposto em tábua de madeira com alecrim fresco ao lado
Pernil assado com crosta dourada de mel (Imagem: Slawomir Fajer | Shutterstock)

Pernil assado com crosta dourada de mel

Ingredientes

  • 1 pernil suíno de 3 a 4 kg
  • 6 dentes de alho amassados
  • 1 cebola ralada
  • Suco de 1 laranja
  • 3 colheres de sopa de mel 
  • 2 colheres de sopa de mostarda dijon
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de páprica doce 
  • 1 colher de sopa de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 xícara de chá de água quente
  • Ramos de alecrim para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, a cebola, o suco de laranja, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Faça pequenos cortes superficiais no pernil e espalhe todo o tempero, massageando bem. Cubra e deixe marinando na geladeira por 6 a 12 horas (o ideal é de um dia para o outro). Coloque o pernil em uma assadeira e acrescente a água quente no fundo. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2h30.

Após esse tempo, faça a mistura da crosta com o mel, a mostarda dijon e o azeite. Espalhe bem por toda a superfície do pernil. Aumente o forno para 200 °C. Devolva o pernil ao forno sem papel-alumínio e asse por mais 40 a 50 minutos, pincelando mais mel. O objetivo é criar aquela crosta dourada, brilhante e levemente caramelizada. Retire do forno e deixe descansar por 10 a 15 minutos antes de fatiar (isso mantém a carne suculenta). Sirva com ramos de alecrim.

Pernil com crosta de farofa crocante

Ingredientes

Pernil

  • 1 pernil suíno de 3 a 4 kg
  • Suco de 1 laranja
  • Suco de 1 limão
  • 1 cebola ralada
  • 5 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de sal
  • Pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • 1 xícara de chá de água quente

Farofa crocante 

  • 3 colheres de sopa de manteiga
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 xícara de chá de farinha de mandioca flocada
  • 1/2 xícara de chá de castanha-do-pará picada
  • Raspas de 1 laranja
  • Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Pernil

Em uma tigela, misture o suco de laranja, o suco de limão, a cebola, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica defumada. Espalhe essa marinada por todo o pernil, fazendo pequenos cortes na carne para que o tempero penetre melhor. Cubra e deixe marinar por 6 a 12 horas (idealmente na geladeira).

Transfira o pernil para uma assadeira, coloque a água quente no fundo e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2h30. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e reserve para aplicar a crosta de farofa.

Farofa crocante

Em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto, sem deixar dourar demais. Depois, junte a farinha de mandioca e mexa bem, tostando levemente por 3 a 4 minutos.

Acrescente a castanha-do-pará e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com as raspas de laranja. Cozinhe por mais 1 minuto e desligue. Espalhe a farofa ainda quente sobre o pernil parcialmente assado, pressionando levemente com as mãos ou com uma colher para formar a crosta.

Volte ao forno por 30 a 40 minutos, até a farofa ficar dourada e crocante. Retire do forno e deixe o pernil descansar por 10 a 15 minutos antes de fatiar.

PE
PE

Portal EdiCase

    Por Redação EdiCase
    postado em 05/12/2025 13:01
