Spoiler de 2026: 4 signos que se destacarão no próximo ano

2026 está cada vez mais próximo. Com isso, os nativos do zodíaco se preparam para viver um novo ciclo energético. Segundo Isis Sensitiva, o próximo ano promete mudanças profundas, tanto no amor quanto no trabalho. Ela explica que cada signo viverá um processo específico de crescimento, aprendendo a equilibrar razão, emoção e fé no próprio caminho.

Em 2026, quatro signos se destacarão: Leão, Virgem, Escorpião e Capricórnio. Abaixo, Isis Sensitiva explica o porquê. Confira!

Leão

O leonino poderá ter boas surpresas no amor (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Para os leoninos, 2026 será um ano para brilhar, mas de um jeito diferente. “Será aquele brilho verdadeiro, brilho da alma”, explica Isis Sensitiva. No amor, boas surpresas estarão a caminho, mas será preciso abrir o coração e deixar o orgulho de lado. “Eles [nativos de Leão] precisam aprender a mostrar o que verdadeiramente sentem”, diz. No trabalho, Leão será reconhecido e aplaudido, mas a sensitiva alerta: a ansiedade poderá atrapalhar. “Será hora de confiar no fluxo e dar tempo ao tempo”, aconselha.

Virgem

A dedicação do virginiano no trabalho poderá começar dar resultados (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Para os virginianos, 2026 chegará como um período de resultados concretos. No amor, a energia será de leveza e verdade. “Haverá chances de viver algo único e possivelmente para a vida toda”, adianta a sensitiva. No trabalho, ela diz que a dedicação começará a dar resultados. Contudo, o principal desafio será soltar o perfeccionismo. “O universo não exige perfeição, ele exige presença. Está tudo bem não ter tudo agora, o importante é saber que está no caminho certo”, ressalta.

Escorpião

O escorpiano poderá viver mudanças positivas em 2026 (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

2026 chegará para “virar do avesso” os escorpianos, e isso será positivo. “Essa mudança será para melhor”, afirma Isis Sensitiva. No amor, o foco será curar antigas feridas antes de abrir espaço para o novo. “Quem entrar agora na tua vida vai entrar para somar, mas só se você estiver leve, curado”, orienta. No trabalho, um ciclo poderá terminar, dando início a outro muito mais alinhado. “Será o momento de soltar o que já morreu. Depois da dor, virá a força e o poder”, diz.

Capricórnio

O capricorniano poderá começar a colher os frutos do que plantou (Imagem: Marumeiko | Shutterstock)

Para os capricornianos, 2026 será o ano da colheita. “Tudo o que foi plantado até aqui começará a florescer”, garante Isis Sensitiva. No amor, o desafio será deixar de lado a procrastinação dos sentimentos. “Será hora de parar de deixar para depois e abrir espaço para o amor. Haverá energia de construção de vida e família”, aconselha.

Na vida profissional, o signo deverá se preparar para grandes mudanças de patamar. “Poderá vir um novo negócio, uma nova área ou até mesmo uma virada de carreira. Mas será importante soltar a rigidez. Nem tudo se constrói na força. Às vezes o que transforma é o que a gente sente”, finaliza.

Isis Sensitiva

Astróloga, taróloga, numeróloga e espiritualista, dedicada a guiar pessoas em jornadas de autoconhecimento e transformação. Conhecida como Mestra na Magia do Amor, atua ajudando a restaurar a paz interior, fortalecer relacionamentos e abrir caminhos energéticos.

Por Beatriz Plaça