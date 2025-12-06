7 raças de cachorro italianas e suas principais características 

A Itália é o berço de diversas raças de cachorro que se tornaram conhecidas por suas habilidades específicas, beleza e lealdade (Imagem: olgagorovenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Itália é reconhecida mundialmente por sua arte, monumentos históricos, culinária e tradições culturais que atravessam séculos. O país também é o berço de diversas raças de cachorro que se tornaram conhecidas por suas habilidades específicas, beleza e lealdade. Cada uma delas nasceu de necessidades reais do cotidiano italiano, como caça, guarda, pastoreio, localização de trufas, auxílio nas fazendas ou companhia para famílias aristocráticas.

A relação dos italianos com os cachorros sempre foi marcada por respeito, utilidade e afeto. Registros da Roma Antiga mostram cães acompanhando soldados, agricultores, caçadores e até membros da nobreza. Com o passar dos séculos, muitas dessas raças se adaptaram ao ambiente moderno, mantendo traços físicos e comportamentais que refletem sua história.

A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias da Itália!

1. Cane corso

Originário das regiões rurais da Itália, o cane corso é um molosso robusto, descendente direto dos antigos cães romanos. Possui corpo musculoso, forte e proporcional, com pelagem curta e densa que pode variar entre preto, cinza, fulvo e tigrado. Costuma atingir entre 40 e 50 kg e impressiona pela postura imponente. É conhecido por ser um excelente cão de guarda, atento e protetor, mas também afetuoso e equilibrado com quem conhece.

2. Mastim napolitano

O mastim napolitano costuma ser tranquilo, leal e muito apegado ao tutor (Imagem: CoreRock | Shutterstock)

Famoso pelo porte gigante e pelas dobras de pele marcantes, o mastim napolitano tem origem antiga na região de Nápoles, sendo descendente dos mastins usados pelos romanos. Sua pelagem é curta e apresenta cores como cinza, preto e mogno. Pode ultrapassar 70 kg e é extremamente forte. Apesar do visual intimidador, costuma ser tranquilo, leal e muito apegado ao tutor.

3. Lagotto romagnolo

O lagotto romagnolo é inteligente, carinhoso, obediente e muito dedicado ao tutor (Imagem: Anna Averianova | Shutterstock)

Considerado o “cão caçador de trufas”, o lagotto romagnolo surgiu na região de Romaña e se destaca pela pelagem densa, encaracolada e impermeável. De porte médio, pesa entre 11 e 16 kg. Possui energia moderada e um faro extremamente apurado, característica desenvolvida pela atividade de busca nas florestas italianas. É inteligente, carinhoso, obediente e muito dedicado ao tutor.

4. Bracco italiano

O bracco italiano é um cão ativo, resistente e com grande habilidade para seguir trilhas (Imagem: olgagorovenko | Shutterstock)

O bracco italiano é uma das raças de cães de caça mais antigas da Europa. Possui corpo atlético, cabeça longa e orelhas caídas, além de uma pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de branco com laranja ou castanho. Costuma pesar entre 25 e 40 kg. É um cão ativo, resistente e com grande habilidade para seguir trilhas, sendo muito usado como apontador.

5. Spinone italiano

O spinone italiano é um animal resistente, mas que também demonstra grande sensibilidade e afeto (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Natural das áreas montanhosas italianas, o spinone italiano é um cão de caça de pelo duro e aparência rústica. Seu porte é grande, podendo chegar a 39 kg. A pelagem é áspera, longa e pode aparecer em tons de branco, laranja e ruão. É um animal resistente, acostumado a terrenos desafiadores, mas que também demonstra grande sensibilidade e afeto, sendo dócil e sociável.

6. Volpino italiano

O volpino italiano é conhecido por ser alegre, atento e cheio de energia (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

Pequeno, vivaz e encantador, o volpino italiano é uma raça de companhia muito tradicional no país. Com pelagem longa e fofa, geralmente branca ou vermelha, pesa em torno de 4 a 5 kg. Seu corpo pequeno e expressão alerta lembram o spitz alemão, mas são raças diferentes. É conhecido por ser alegre, atento e cheio de energia. É fiel ao tutor e adora participar da rotina da família.

7. Bichon bolonhês

O bichon bolonhês é muito apegado ao tutor, sensível e afetuoso (Imagem: islavicek | Shutterstock)

O bichon bolonhês é um pequeno cão de companhia que surgiu na cidade de Bolonha. Tem pelagem longa, macia e totalmente branca, além de um porte leve de aproximadamente 4 kg. É muito apegado ao tutor, sensível e afetuoso. Seu temperamento calmo faz dele um ótimo pet para ambientes internos. Gosta de interação constante, mas sem exigir altos níveis de atividade física.