7 raças de cachorro italianas e suas principais características 

Conheça cães que se destacam pela história, temperamento único e características marcantes

A Itália é o berço de diversas raças de cachorro que se tornaram conhecidas por suas habilidades específicas, beleza e lealdade (Imagem: olgagorovenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
A Itália é reconhecida mundialmente por sua arte, monumentos históricos, culinária e tradições culturais que atravessam séculos. O país também é o berço de diversas raças de cachorro que se tornaram conhecidas por suas habilidades específicas, beleza e lealdade. Cada uma delas nasceu de necessidades reais do cotidiano italiano, como caça, guarda, pastoreio, localização de trufas, auxílio nas fazendas ou companhia para famílias aristocráticas. 

A relação dos italianos com os cachorros sempre foi marcada por respeito, utilidade e afeto. Registros da Roma Antiga mostram cães acompanhando soldados, agricultores, caçadores e até membros da nobreza. Com o passar dos séculos, muitas dessas raças se adaptaram ao ambiente moderno, mantendo traços físicos e comportamentais que refletem sua história. 

A seguir, conheça algumas raças de cachorro originárias da Itália! 

1. Cane corso 

Cane corso com pelagem preta deitado na grama
O cane corso é conhecido por ser um excelente cão de guarda, atento e protetor (Imagem: RobertArt
| Shutterstock)

Originário das regiões rurais da Itália, o cane corso é um molosso robusto, descendente direto dos antigos cães romanos. Possui corpo musculoso, forte e proporcional, com pelagem curta e densa que pode variar entre preto, cinza, fulvo e tigrado. Costuma atingir entre 40 e 50 kg e impressiona pela postura imponente. É conhecido por ser um excelente cão de guarda, atento e protetor, mas também afetuoso e equilibrado com quem conhece. 

2. Mastim napolitano 

Mastim napolitano com pelagem preta deitado em uma grama verde
O mastim napolitano costuma ser tranquilo, leal e muito apegado ao tutor (Imagem: CoreRock | Shutterstock)

Famoso pelo porte gigante e pelas dobras de pele marcantes, o mastim napolitano tem origem antiga na região de Nápoles, sendo descendente dos mastins usados pelos romanos. Sua pelagem é curta e apresenta cores como cinza, preto e mogno. Pode ultrapassar 70 kg e é extremamente forte. Apesar do visual intimidador, costuma ser tranquilo, leal e muito apegado ao tutor. 

3. Lagotto romagnolo 

Cachorro lagotto romagnolo com pelagem branca e preta em pé em cima de um tronco de árvore
O lagotto romagnolo é inteligente, carinhoso, obediente e muito dedicado ao tutor (Imagem: Anna Averianova | Shutterstock)

Considerado o “cão caçador de trufas”, o lagotto romagnolo surgiu na região de Romaña e se destaca pela pelagem densa, encaracolada e impermeável. De porte médio, pesa entre 11 e 16 kg. Possui energia moderada e um faro extremamente apurado, característica desenvolvida pela atividade de busca nas florestas italianas. É inteligente, carinhoso, obediente e muito dedicado ao tutor. 

4. Bracco italiano 

Cachorro bracco italiano com pelagem branca e marrom-claro em pé em uma floresta com grama queimada
O bracco italiano é um cão ativo, resistente e com grande habilidade para seguir trilhas (Imagem: olgagorovenko | Shutterstock)

O bracco italiano é uma das raças de cães de caça mais antigas da Europa. Possui corpo atlético, cabeça longa e orelhas caídas, além de uma pelagem curta e brilhante, geralmente em tons de branco com laranja ou castanho. Costuma pesar entre 25 e 40 kg. É um cão ativo, resistente e com grande habilidade para seguir trilhas, sendo muito usado como apontador. 

5. Spinone italiano 

Cachorro spinone italiano com pelagem branca grande em pé em uma floresta
O spinone italiano é um animal resistente, mas que também demonstra grande sensibilidade e afeto (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

Natural das áreas montanhosas italianas, o spinone italiano é um cão de caça de pelo duro e aparência rústica. Seu porte é grande, podendo chegar a 39 kg. A pelagem é áspera, longa e pode aparecer em tons de branco, laranja e ruão. É um animal resistente, acostumado a terrenos desafiadores, mas que também demonstra grande sensibilidade e afeto, sendo dócil e sociável. 

6. Volpino italiano 

Cão da raça volpino italiano sentado em degraus azuis usando uma gravata borboleta vermelha
O volpino italiano é conhecido por ser alegre, atento e cheio de energia (Imagem: Olga Aniven | Shutterstock)

Pequeno, vivaz e encantador, o volpino italiano é uma raça de companhia muito tradicional no país. Com pelagem longa e fofa, geralmente branca ou vermelha, pesa em torno de 4 a 5 kg. Seu corpo pequeno e expressão alerta lembram o spitz alemão, mas são raças diferentes. É conhecido por ser alegre, atento e cheio de energia. É fiel ao tutor e adora participar da rotina da família. 

7. Bichon bolonhês 

Cachorro bichon bolonhês com pelagem branca sentado em uma grama verde
O bichon bolonhês é muito apegado ao tutor, sensível e afetuoso (Imagem: islavicek | Shutterstock)

O bichon bolonhês é um pequeno cão de companhia que surgiu na cidade de Bolonha. Tem pelagem longa, macia e totalmente branca, além de um porte leve de aproximadamente 4 kg. É muito apegado ao tutor, sensível e afetuoso. Seu temperamento calmo faz dele um ótimo pet para ambientes internos. Gosta de interação constante, mas sem exigir altos níveis de atividade física. 

    Redação EdiCase
    06/12/2025 07:04
