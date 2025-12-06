Natal de boas energias: veja elementos, rituais e receitas para a sua ceia

O Natal desperta sentimentos de conexão, cuidado e renovação, inspirando famílias a criarem ambientes mais acolhedores e cheios de significado. Em meio aos reencontros e gestos de afeto, cresce o desejo de tornar a noite especial com práticas que favoreçam leveza, prosperidade e equilíbrio emocional.
Para a bruxa Tânia Gori, escritora, pesquisadora há mais de trinta anos e referência nacional em gastronomia mágica, esse momento pode ganhar ainda mais potência quando os preparos são feitos com intenção e elementos simbólicos.
“O Natal é um portal afetivo. Tudo o que colocamos à mesa vibra e reverbera no emocional das pessoas”, explica a especialista, que há anos estuda como ingredientes e rituais cotidianos podem harmonizar espaços e favorecer encontros.
Abaixo, ela compartilha algumas indicações para você usar na sua ceia de Natal:
1. Raminhos verdes na mesa
Alecrim, louro ou manjericão trazem: proteção, alegria, limpeza do ambiente e união entre os convidados. Podem ser colocados discretamente nos arranjos ou próximos das velas.
2. Vela branca no centro
Representa paz, harmonia, equilíbrio emocional e luz para o lar. Antes de acender a vela, diga suavemente: “que esta luz acolha todos que aqui estiverem”.
3. Frutas vermelhas
Morango, uva rubi, maçã ou romã despertam alegria, paquera, amor-próprio e doçura nos relacionamentos. Um recurso perfeito para famílias tensas ou encontros delicados.
4. Purificação antes da ceia
Para purificação antes da ceia, acenda um incenso suave, como lavanda, capim-limão ou sândalo. Mentalize: “que este lar seja ponto de encontro do amor e da alegria”.
5. Sal mágico da prosperidade
Em um potinho, coloque:
- Sal rosa;
- Raspas de limão;
- Folha de louro.
Esse item absorve tensões e atrai boa sorte. Descarte na terra após a ceia.
6. Um pedido por pessoa
Deixe papéis e lápis em um cantinho da mesa. Cada convidado escreve um desejo para o novo ciclo e guarda até o Ano-Novo.
7. Roupa íntima rosada
Usar roupa íntima rosada na ceia de Natal atrai amor, autocuidado e suavidade nas relações familiares.
8. Entrada mágica: salada das 4 direções
Propósito: equilíbrio, harmonia familiar e abertura dos caminhos.
Ingredientes
Salada
- Folhas verdes (Terra)
- Laranja picada (Fogo)
- Uvas verdes (Água)
- Castanhas ou nozes (Ar)
- Romã (Prosperidade)
Molho mágico
- Azeite de oliva
- Mel
- Raspas de limão
- Pimenta-rosa (leve, para energia de Marte 2026)
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque as folhas verdes dizendo mentalmente: “que 2026 tenha raízes fortes”. Adicione a laranja e declare: “que a chama da ação me impulsione”. Acrescente as uvas afirmando: “que as emoções sigam em equilíbrio”. Junte as castanhas e continue: “que minhas palavras e pensamentos sejam leves”. Finalize com a romã dizendo: “que a prosperidade floresça em minha vida”. Em outro recipiente, misture o azeite de oliva, o mel, as raspas de limão e a pimenta-rosa. Regue a salada com o molho mágico e sirva fria. A mesa inteira sente a vibração.
9. Prato principal mágico: medalhões da força e da abundância
Propósito: coragem, prosperidade, vigor e firmeza para o novo ciclo. Um prato forte, marciano, perfeito para 2026.
Ingredientes
- Medalhões de filé mignon ou contrafilé (carne vermelha – energia vital)
- Sal grosso moído na hora
- Alecrim (proteção da casa)
- Alho
- Manteiga (suavidade nos processos)
- 1 taça de vinho tinto (prosperidade e prazer)
- 3 folhas de louro (vitória)
- Pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de mel (harmonia no coração)
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os medalhões com sal, pimenta-do-reino e alecrim. Em seguida, passe a mão sobre a carne e diga: “que este alimento fortifique minha presença e minha estrada”. Após, aqueça uma panela com manteiga e sele os medalhões com alho. Acrescente o vinho tinto e as folhas de louro (representando três caminhos abertos). Deixe reduzir até obter um molho espesso e brilhante. Finalize com um fio de mel para trazer equilíbrio entre força e doçura. Sirva em seguida.
10. Sobremesa mágica: taça da fortuna e dos desejos
Propósito: prosperidade, alegria, realização e leveza.
Ingredientes
- Creme de baunilha (caseiro ou pronto)
- Morangos picados
- Uvas roxas ou rubi
- Amêndoas laminadas
- Raspas de limão
- 1 fio de mel
- 1 folha pequena de louro por taça
Modo de preparo
No fundo de cada taça, coloque um pouco de creme de baunilha e diga: “que eu tenha base firme para construir meus sonhos”. Adicione os morangos e declare: “que o amor e a alegria estejam presentes”. Acrescente as uvas e afirme: “que a prosperidade seja constante”. Cubra com mais creme. Decore com as amêndoas e as raspas de limão. Finalize com o mel e coloque a folha de louro em pé, como um pequeno estandarte, dizendo: “que a vitória me encontre neste novo ciclo”.
Por Tânia Gori
CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.