Profissões em alta em 2026: veja em quais carreiras apostar

O mercado de trabalho global atravessa uma das transformações mais intensas de sua história. Entre avanços tecnológicos acelerados, mudanças demográficas, pressões ambientais e novos comportamentos de consumo, 2026 surge como um marco: é o ano em que várias novidades e tendências começarão a se consolidar e a redesenhar o perfil dos profissionais mais disputados da próxima década.

Segundo o Fórum Econômico Mundial, 23% dos empregos globais devem passar por mudanças significativas até 2027, com a criação de mais de 69 milhões de novas vagas e a eliminação de cerca de 83 milhões de posições consideradas obsoletas.

No Brasil, os impactos já são visíveis: um levantamento feito pela GupyInsights e Accenture indica que a busca por profissionais com conhecimento em inteligência artificial cresceu 306% entre empresas brasileiras, mostrando que dominar tecnologias emergentes se tornou essencial. Ainda assim, áreas tradicionais como saúde, finanças, marketing e sustentabilidade continuam aquecidas, agora com novas exigências e competências híbridas.

Para Sylvestre Mergulhão, especialista em mercado de trabalho em tecnologia e CEO da Impulso, o movimento vai muito além da dimensão técnica e alcança a esfera cultural. “O que está acontecendo de verdade é muito mais interessante. A tecnologia está sendo usada para mapear habilidades que antes passavam despercebidas, personalizar treinamentos de acordo com o perfil de cada pessoa, identificar gaps de performance antes que se tornem problemas e melhorar a experiência do colaborador desde o primeiro dia”, afirma.

Carreiras em alta para 2026

Conheça os setores que devem crescer e as profissões que prometem mais oportunidades no próximo ano — e entenda, de forma simples, o que cada profissional faz no dia a dia.

1. Cientista de dados

Esse profissional transforma grandes volumes de dados em insights estratégicos que orientam decisões importantes. No dia a dia, cria modelos estatísticos, analisa tendências, identifica oportunidades de negócio e desenvolve previsões que ajudam a reduzir custos e aumentar receita. É um dos profissionais mais procurados por empresas que querem se tornar data-driven.

O especialista em Inteligência Artificial desenvolve sistemas inteligentes, chatbots, modelos de machine learning e automações (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

2. Especialista em Inteligência Artificial

O especialista em Inteligência Artificial (IA) atua desde o desenho do algoritmo até sua implementação e monitoramento. Também orienta áreas internas sobre como usar IA de forma ética e estratégica. Desenvolve sistemas inteligentes, chatbots, modelos de machine learning e automações que ajudam empresas a operar melhor, como explica Paulo Simon, especialista em inteligência de dados e transformação e VP de Desenvolvimento de Negócios na Keyrus.

“Enquanto a tecnologia pode ser treinada para ‘aprender’, o julgamento, a criatividade e a ética — características profundamente humanas — continuam a desempenhar um papel insubstituível na sociedade e nos negócios”, afirma.

3. Desenvolvedor de software (full stack, mobile, cloud)

O desenvolvedor de software cria aplicativos, plataformas, websites e sistemas que sustentam serviços inteiros. Full stacks cuidam tanto do front quanto do back-end; desenvolvedores mobile focam aplicativos; e especialistas em cloud constroem soluções escaláveis. É uma profissão essencial em praticamente todos os setores da economia.

4. Arquiteto de soluções em cloud

O arquiteto de soluções em cloud planeja estruturas tecnológicas que rodam na nuvem, sempre com foco em segurança, desempenho e escalabilidade. Trabalha lado a lado com equipes de desenvolvimento e infraestrutura para garantir que as aplicações funcionem sem interrupções — mesmo com altos volumes de usuários.

5. Especialista em big data e analytics

Esse especialista analisa grandes bases de dados para encontrar padrões, prevenir riscos e identificar oportunidades de crescimento. Atua na criação de dashboards, automação de análises e construção de indicadores. É indispensável para empresas que dependem de previsões de demanda, comportamento do consumidor ou análise de mercado.

6. Profissional de governança, compliance e gestão de riscos

Esses profissionais garantem que as empresas funcionem dentro das leis, normas e boas práticas. Mapeia riscos, estabelece políticas internas, promove treinamentos e cria mecanismos de prevenção a fraudes. Tem ganhado destaque em fintechs, bancos, indústrias e serviços.

7. Especialista em segurança da informação

O especialista em segurança da informação desenvolve estratégias para proteger dados, sistemas e servidores contra invasões e ataques. Implementa protocolos de segurança, monitora vulnerabilidades e analisa incidentes. Em um cenário de ataques crescentes — que teve aumento de 67% no Brasil em 2024 — tornou-se um cargo essencial.

8. Analista de cibersegurança

O analista de cibersegurança acompanha o ambiente digital da empresa em tempo real, respondendo a incidentes, analisando alertas e reforçando barreiras de segurança, contenção de ataques e recuperação de sistemas. Ações fundamentais em um país como o Brasil que sofre milhares de ataques virtuais, gerando incontáveis prejuízos às companhias, como pontua o especialista em cibersegurança e CEO da Security First, Fernando Corrêa.

“Além das perdas diretas, há os danos intangíveis à reputação e à confiança dos clientes. Uma empresa que sofre um vazamento de dados pode levar anos para recuperar sua credibilidade no mercado”, acrescenta. Ou seja, isso faz com que este seja um profissional cada vez mais valorizado.

9. Engenheiro de fintech / analista de dados financeiros

Esse profissional cria soluções tecnológicas para pagamentos, crédito e sistemas bancários modernos. Trabalha com APIs financeiras, análise de risco, ferramentas antifraude e automações que tornam o setor financeiro mais ágil e seguro.

10. Especialista em open banking e blockchain

O especialista em open banking e blockchain integra dados bancários entre instituições, desenvolve sistemas descentralizados e cria mecanismos de segurança para transações digitais. Projeta contratos inteligentes (smart contracts) e soluções em criptoativos.

Murilo Rabusky, especialista em tecnologia financeira e diretor de negócios na Lina Open X, ressalta que: “encontrar talentos capazes de combinar conhecimentos técnicos robustos com visão estratégica de negócios é um desafio significativo. O segmento de Open Finance é intrinsecamente complexo, e sua natureza inovadora implica em uma escassez de profissionais com experiência prévia”.

11. Especialista em telemedicina e saúde digital

O especialista em telemedicina e saúde digital usa a tecnologia para otimizar consultas à distância, monitoramento remoto e prontuários eletrônicos. Trabalha com softwares de teleatendimento, análise de dados de pacientes e plataformas de saúde conectada — ampliando acesso e reduzindo filas.

O terapeuta ocupacional e psicólogo atua no acolhimento e no apoio de pessoas neurodivergentes (Imagem: VH-studio | Shutterstock)

12. Terapeuta ocupacional e psicólogo

Atuam no acolhimento de trabalhadores, estudantes e crianças neurodivergentes. Realiza avaliações, terapias, intervenções preventivas e programas de cuidado emocional. A crescente demanda da educação básica e do mercado corporativo impulsiona essa profissão.

A terapeuta e supervisora de Terapia Ocupacional na Genial Care, Alessandra Peres, explica a importância dessa profissão. “Temos um déficit de cerca de 24 mil terapeutas no Brasil, e é especialmente preocupante em áreas que exigem atenção especializada, como o atendimento a crianças com autismo. O terapeuta ocupacional é fundamental nos cuidados com crianças atípicas, pois ajuda a construir as bases para o desenvolvimento das habilidades essenciais para a independência e vida diária”.

13. Gestor de experiência do cliente (CX Manager)

O gestor de experiência do cliente mapeia toda a jornada do consumidor, identifica pontos de atrito e cria estratégias para elevar a satisfação e fidelização. Trabalha com pesquisas de NPS (Net Promoter Score), atendimento omnichannel e melhorias contínuas, e é crucial para evitar perdas por má experiência do cliente.

14. Marketing digital orientado a dados

O profissional de marketing digital cria campanhas baseadas em métricas, comportamento do usuário e análises preditivas. Opera ferramentas de automação, SEO, mídia paga e personalização, transformando dados em ações que convertem, e é um dos mais procurados do mercado em seu segmento.

O professor da FGV e especialista em vendas, Thiago Muniz, CEO da Receita Previsível, reforça o papel desse profissional: “O futuro do marketing não está apenas nas ferramentas que usamos, mas na inteligência com que aplicamos cada recurso. Profissionais que entendem isso e utilizam a tecnologia como alavanca, e não como muleta, estarão sempre um passo à frente”.

15. Especialista em growth marketing (growth hacker)

Esse profissional experimenta, testa e otimiza estratégias para acelerar o crescimento da empresa. Trabalha com hipóteses, testes A/B, funis avançados e métricas de retenção. É muito buscado por startups e empresas em expansão rápida.

16. UX writer e content designer

Escreve textos estratégicos para produtos digitais — menus, botões, mensagens de erro, tutoriais e fluxos de navegação. Ajuda a tornar a experiência mais clara, humanizada e eficiente. Atua próximo de designers e desenvolvedores.

17. Diretor de Receita (CRO)

O profissional alinha marketing, vendas e pós-venda para gerar receita de forma sustentável. Analisa indicadores, lidera equipes, desenha pipelines e cria estratégias de crescimento. É um cargo c-level que tem impacto direto nas metas do negócio.

18. Especialista em Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR)

Esses especialistas desenvolvem soluções imersivas para educação, varejo, entretenimento e treinamento corporativo. Cria experiências interativas que conectam marcas e consumidores de forma inovadora, trazendo um olhar humano, estratégico e criativo que transforma marcas em experiências memoráveis.

19. Gestor de sustentabilidade e ESG

O gestor define políticas ambientais e sociais, monitora indicadores ESG (Environmental, Social and Governance) e integra práticas sustentáveis ao planejamento da empresa. Atua com relatórios, certificações e governança.

20. Especialista em energias renováveis e economia circular

Esse especialista projeta soluções para reduzir impactos ambientais, otimizar recursos e implementar energia limpa. Participa da construção de modelos circulares em indústrias e serviços.

21. Técnico de turbinas eólicas

O técnico de turbinas eólicas faz manutenção, inspeção e operação de turbinas em parques eólicos. Trabalha em altura, acompanha sensores e garante eficiência na geração de energia — uma área em expansão no Brasil.

22. Instalador de energia solar

Executa instalação, inspeção e manutenção de painéis solares em residências, comércios e indústrias. É uma carreira com crescimento acelerado, graças à popularização das energias limpas.

O perfil do profissional de sucesso em 2026

A combinação de múltiplas tendências mostra que o profissional de 2026 precisará unir especialização técnica com competências humanas que a IA não é capaz de replicar, como criatividade, empatia, pensamento crítico e capacidade de comunicação.

Por Letícia Carvalho