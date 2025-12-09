Golpes digitais: 7 dicas para se proteger no fim de ano

É importante se proteger de golpes digitais durante as compras de fim de ano (Imagem: fast-stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Dezembro é um período em que as compras online tendem a aumentar, impulsionadas pela procura por presentes, passagens, reservas e diversas promoções típicas das festas de fim de ano. Porém, paralelamente a esse movimento, cresce também o número de golpes digitais, muitos deles potencializados pelo uso de inteligência artificial.

Criminosos têm recorrido à tecnologia para desenvolver sites falsos, mensagens enganosas, anúncios altamente convincentes e até deepfakes, o que torna as fraudes cada vez mais difíceis de identificar — inclusive para usuários experientes e atentos.

Segundo Daniel Tieppo, especialista em cibersegurança e diretor-executivo da HexaDigital, empresa do Grupo MakeOne, as técnicas usadas pelos golpistas estão cada vez mais sofisticadas e exigem atenção redobrada dos consumidores. Por isso, abaixo, ele lista dicas práticas para evitar prejuízos durante o período mais movimentado do ano. Confira!

1. Cheque a reputação da loja antes de comprar

Com a circulação massiva de ofertas nas redes sociais, é essencial confirmar se o estabelecimento realmente existe, se possui reclamações e se o site é confiável. “Golpes costumam apelar para a pressa. Se a oferta exige ação imediata ou parece boa demais para ser verdade, desconfie”, afirma Daniel Tieppo.

2. Atenção máxima aos sites falsos

Criminosos conseguem replicar páginas de grandes varejistas com alta fidelidade, alterando apenas detalhes do endereço. Esses sites capturam dados pessoais, senhas e até informações de pagamento. “Digitando o endereço manualmente ou acessando pelo aplicativo oficial, você elimina boa parte do risco”, explica o especialista.

3. Desconfie de ofertas enviadas via WhatsApp ou SMS

Durante o fim de ano, aumenta o envio de mensagens promocionais falsas. Muitas vezes, golpistas utilizam inteligência artificial para disparar links maliciosos. “Grandes varejistas não usam contas pessoais para divulgar promoções. Quando o link vem de alguém que você não conhece, a chance de golpe é enorme”, reforça Daniel Tieppo.

Na hora das compras, é importante optar por meios de pagamento mais seguros (Imagem: Lyubov Levitskaya | Shutterstock)

4. Prefira meios de pagamento seguros

Cartões virtuais, carteiras digitais e plataformas com possibilidade de contestação são mais seguros. “Transferências diretas, especialmente para pessoas físicas, são extremamente arriscadas. Se algo der errado, recuperar o dinheiro é quase impossível”, alerta.

5. Ative a verificação em duas etapas

A autenticação em dois fatores continua sendo uma das defesas mais eficientes, especialmente para quem mantém cartões cadastrados em lojas online. “Mesmo que sua senha seja comprometida, o criminoso dificilmente conseguirá acessar sua conta”, afirma Daniel Tieppo.

6. Mantenha dispositivos e aplicativos atualizados

Celulares e computadores desatualizados são alvos fáceis. “Atualização não é capricho técnico — é segurança. A maioria dos ataques bem-sucedidos explora falhas já corrigidas”, destaca o executivo da HexaDigital.

7. Atenção é a principal proteção

Diante da alta circulação de ofertas, anúncios e “oportunidades imperdíveis” de fim de ano, é preciso redobrar o cuidado. Como resume Daniel Tieppo: “A melhor defesa é sempre a atenção. Parar alguns segundos para avaliar a oferta faz toda a diferença para evitar prejuízos”.

Por Renato Caliman