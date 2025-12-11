5 receitas práticas e deliciosas com frango para a ceia de Natal

A ceia de Natal merece pratos que encantem pelo sabor e pela praticidade. O frango, versátil e muito presente nas mesas brasileiras, é perfeito para a ocasião. Com ele, é possível criar combinações aromáticas e cheias de cor, transformando a noite em um momento ainda mais especial. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas simples, festivas e deliciosas para você surpreender a família. Confira!
Frango assado com laranja
Ingredientes
Frango
- 1 frango inteiro (2 a 3 kg)
- 4 dentes de alho amassados
- 2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 laranja
- Raspas de 1 laranja
- 1 colher de sopa de mel
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino
- Ramos de alecrim a gosto
Recheio
- 1/2 laranja descascada e cortada em pedaços
- 1 cebola cortada em quatro partes
- 2 dentes de alho descascados
- Alecrim a gosto
Decoração
- Uvas roxas, fatias de laranja, cerejas e alecrim
Modo de preparo
Limpe o frango, retire possíveis excessos de gordura e seque bem com papel-toalha. Com cuidado, afrouxe a pele do peito com as mãos e espalhe parte da manteiga por baixo dela. Em uma tigela, misture o alho amassado, a manteiga restante, o azeite, o suco e as raspas de laranja, o mel, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe por todo o frango, inclusive por dentro da cavidade.
Recheie o frango com os pedaços de laranja, a cebola, o alho e os ramos de alecrim. Coloque o frango em uma assadeira com o peito voltado para cima. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 1 hora e 10 minutos. Retire o papel-alumínio, regue o frango com o caldo da assadeira e aumente a temperatura para 220 °C. Deixe dourar por mais 30 a 40 minutos, regando ocasionalmente. O frango estará pronto quando a pele estiver bem dourada e os líquidos saírem claros ao furar a coxa.
Transfira o frango para uma travessa e decore com as uvas roxas, as fatias de laranja, as cerejas e os ramos de alecrim. Sirva em seguida.
Arroz com frango, amêndoas e damasco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e cortado em cubos
- 1/2 xícara de chá de damasco picado
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas
- 1 cebola descascada e picada
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Adicione o frango e o damasco, mexendo bem. Refogue até o frango dourar. Acrescente o arroz cozido e tempere com cúrcuma, sal e pimenta-do-reino. Misture até aquecer por completo. Finalize com as amêndoas e sirva em seguida.
Fricassê de frango com palmito
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado
- 395 g de milho-verde
- 200 g de requeijão
- 250 g de creme de leite
- 1 xícara de chá de palmito picado
- 1 cebola descascada e picada
- 150 g de queijo muçarela
- Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata o milho-verde, o requeijão e o creme de leite até ficar homogêneo. Reserve. Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até dourar. Junte o frango e o palmito e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o creme reservado e cozinhe até engrossar levemente. Transfira para um refratário e cubra com queijo muçarela. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.
Sobrecoxa de frango assada com figo
Ingredientes
- 4 sobrecoxas de frango
- 8 figos cortados ao meio
- 3 ramos de alecrim
- 3 dentes de alho descascados e amassados
- 2 colheres de sopa de mel
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere as sobrecoxas com sal, pimenta-do-reino, páprica defumada, alho, suco de limão e azeite de oliva. Massageie bem a carne e deixe descansar por 30 minutos para pegar sabor. Após, em uma assadeira, acomode o frango com a pele virada para cima e adicione os figos cortados ao meio, distribuindo ao redor.
Regue com o mel e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 60 minutos, regando o frango com o caldo da assadeira na metade do tempo. Quando estiver quase pronto, aumente a temperatura para 220 °C por 10 minutos para caramelizar a pele do frango e os figos. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos e finalize colocando ramos de alecrim por cima. Sirva em seguida.
Lasanha de frango com queijo
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cozido e desfiado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 340 g de molho de tomate
- 250 g de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 300 g de queijo muçarela fatiado
- 200 g de queijo parmesão ralado
- 500 g de massa para lasanha (pré-cozida)
Modo de preparo
Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione o molho de tomate e cozinhe por alguns minutos para incorporar os sabores. Finalize com o creme de leite, mexa e desligue o fogo.
Em um refratário, faça camadas alternando molho de frango, massa de lasanha e fatias de muçarela, repetindo até acabar os ingredientes. Finalize com queijo muçarela e parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até gratinar. Sirva em seguida.