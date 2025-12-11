Um novo ano se aproxima e, com ele, surgem novas possibilidades, expectativas e desejos de renovação. As orações podem desempenhar um papel importante nesse processo. Elas ajudam a abrir caminhos para 2026, oferecendo direção, serenidade e esperança, além de fortalecer a conexão com a fé. Por meio delas, é possível refletir sobre o que passou, visualizar o que se deseja alcançar e criar um espaço interno de equilíbrio para receber o novo ciclo com mais confiança e propósito.

Abaixo, confira 3 orações poderosas para abrir caminhos em 2026!

1. Maria passa na frente

Maria, passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção.

Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações, vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições.

Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações, vai tirando seus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria tu és a Mãe também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti.

Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti, depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu Filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a sua proteção, rezando um Pai-Nosso e três Ave-Marias. Amém.

As orações dão força para recomeçar e alinhar os propósitos (Imagem: Andrii Iemelianenko | Shutterstock)

2. Oração para abrir caminhos

Glorificado sejas, Senhor Jesus Cristo, Tu que nos abriste caminho para o Reino dos Céus pela Tua crucificação. Tu que és o Filho de Deus e Aquele que tudo pode fazer, hoje nos prostramos a Teus pés, pedimos-Te que nos ajudes.

Ó! Glorioso Pai Todo-Poderoso, Tu que podes ver, ouvir e sentir tudo, nas Tuas mãos. Rogo pelo meu bem-estar financeiro e pela Tua ajuda para ir em frente com saúde, Tu que és misericordioso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, São Jorge, a abrir caminhos.

Não há folha que caia sem que Você saiba, não há pensamento que Você não escute e não há dificuldades e pedido que Você não compareça. Então eu lhe imploro, Senhor, Você que me viu no bem e no mal, Você que sabe que minhas intenções são puras e nobres.

Bendito sejas Deus, que me ajudes para que os meus caminhos financeiros sejam cada vez mais prósperos. Com a finalidade e respeitando sempre o que é justo e correto, seguindo os Teus mandamentos para que cada um dos meus atos seja do Teu agrado.

Pai Todo-Poderoso, Tu que podes ver, ouvir e sentir tudo, eu (diga o seu nome completo) peço a Tua ajuda nesta situação, para abrir caminhos, meus caminhos.

Senhor, ouve nossas orações agora. Amém!

3. Oração das 7 Chaves de São Pedro

Glorioso apóstolo São Pedro, com suas sete chaves de ferro, abriu as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda.

Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com as suas sete chaves de ferro e me dê a graça de poder viver sem os obstáculos.

Glorioso São Pedro, tu que sabes de todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que vos dirijo. Amém.