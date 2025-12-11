InícioRevista do Correio
Revisão do carro: 7 pontos para verificar antes de pegar a estrada

Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança

Realizar a manutenção automotiva é uma forma de garantir segurança e férias tranquilas (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock)
Realizar a manutenção automotiva é uma forma de garantir segurança e férias tranquilas (Imagem: GBJSTOCK | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

As viagens de fim de ano costumam exigir mais planejamento — e isso inclui verificar se o carro está pronto para rodar. Cuidar da manutenção antes de sair de casa é uma forma simples de prevenir problemas mecânicos e assegurar que o trajeto aconteça de forma tranquila. O fluxo nas rodovias aumenta significativamente neste período. Viajar com o veículo sem manutenção pode gerar atrasos, gastos inesperados e, principalmente, riscos à segurança.

“Um veículo sem revisão em dia pode apresentar falhas no sistema de freios, superaquecimento do motor, problemas na suspensão, desgaste excessivo dos pneus e até pane elétrica. Esses fatores podem causar acidentes, perda de controle, queda no desempenho e maior consumo de combustível. A revisão preventiva é sempre mais barata e segura do que lidar com falhas inesperadas na estrada”, destaca Marcos Paulo Araújo Santiago, professor do curso de Engenharia Mecânica da Unime Lauro de Freitas.

Para garantir uma viagem tranquila e segura, o professor recomenda uma manutenção completa no veículo. A revisão deve considerar: 

1. Sistema de freios

Responsável por reduzir a velocidade ou parar o veículo. A revisão envolve a checagem de:

  • Pastilhas;
  • Discos;
  • Fluido (nível e validade); 
  • Flexíveis de freio; 
  • Funcionamento geral do sistema.

2. Pneus, alinhamento e balanceamento

Essenciais para aderência, tração e frenagem. A revisão inclui:

  • Avaliação do desgaste da borracha;
  • Pressão adequada;
  • Alinhamento para estabilidade;
  • Balanceamento para eliminar vibrações.

3. Óleos e fluidos

Cada fluido cumpre função específica, como lubrificar, resfriar ou transmitir força. Devem ser verificados:

  • Óleo do motor; 
  • Fluido de arrefecimento (incluindo aditivo); 
  • Fluido de direção; 
  • Fluido de câmbio;
  • Fluido do lavador de parabrisas.
Homem usando macacão de mecânico nas cores azul, laranja e branco trocando bateria de carro
A revisão da bateria é uma etapa importante da manutenção do carro (Imagem: M2020 | Shutterstock)

4. Bateria e sistema elétrico

Responsáveis por fornecer e gerenciar energia. A revisão inclui:

  • Testes de carga da bateria;
  • Avaliação do alternador;
  • Inspeção dos terminais;
  • Verificação de luzes e fusíveis.

5. Sistema de arrefecimento

Mantém o motor na temperatura ideal. A inspeção inclui:

  • Radiador;
  • Mangueiras; 
  • Ventoinha; 
  • Tampa do reservatório;
  • Condição do fluido de arrefecimento.

6. Itens obrigatórios

Garantem segurança e atendimento à legislação. Devem ser verificados:

  • Estepe;
  • Macaco; 
  • Chave de roda;
  • Triângulo;
  • Extintor (quando exigido pela legislação);
  • Documentação do veículo.

7. Suspensão e direção

Contribuem para estabilidade e controle do veículo. A revisão inclui:

  • Amortecedores;
  • Buchas;
  • Pivôs; 
  • Terminais de direção; 
  • Barras axiais;
  • Entre outros componentes que garantem a boa dirigibilidade.

Por Camila Souza Crepaldi

