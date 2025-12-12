O que servir para vegetarianos no Natal: 3 receitas tradicionais repaginadas

As receitas tradicionais ajudam a tornar o Natal ainda mais especial, pois carregam memórias, afeto e o sabor das celebrações compartilhadas ao longo dos anos. Para os vegetarianos, é totalmente possível manter essa tradição viva, preparando pratos típicos da celebração em versões sem ingredientes de origem animal.

A seguir, confira 3 receitas tradicionais do Natal em versões vegetarianas!

Salada de maionese vegetariana

Ingredientes

Salada

3 batatas cozidas e cortadas em cubos

1 cenoura cozida e cortada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de ervilha fresca cozida

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1 colher de sopa de cebola-roxa picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha ou cebolinha picada para finalizar

Maionese

1 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 colher de sopa de suco de limão

1 dente de alho

Sal a gosto

Modo de preparo

Maionese

No liquidificador, coloque o leite vegetal, o suco de limão, o alho e o sal. Bata rapidamente. Com o liquidificador ligado, adicione o óleo em fio até a mistura engrossar e atingir textura cremosa. Reserve na geladeira.

Salada

Em uma tigela grande, misture as batatas, a cenoura, a ervilha, a cebola-roxa e o milho-verde. Junte a maionese vegana aos poucos, misturando delicadamente até envolver todos os legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.

Batatalhoada vegetariana

Ingredientes

1 kg de batata descascada

2 cebolas cortadas em rodelas

4 dentes de alho fatiados

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 xícara de chá de azeitona preta fatiada

preta fatiada 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de água

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano

Água para cozinhar a batata

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a batata com água, adicione um pouco de sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar levemente macia. Escorra e reserve. Em um refratário, faça camadas alternadas de batata, cebola, alho, pimentão vermelho e azeitona preta. Tempere cada camada com sal, pimenta-do-reino, páprica e orégano. Regue com o azeite e adicione 1/2 xícara de chá de água. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 40 minutos, cobrindo com papel-alumínio nos primeiros 25 minutos. Finalize com cheiro-verde e sirva quente.

Rabanada vegetariana (Imagem: henrique ferrera | Shutterstock)

Rabanada vegetariana

Ingredientes

1 pão francês amanhecido cortado em fatias médias

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo vegetal para fritar

1/2 xícara de chá de açúcar para finalizar

1 colher de chá de canela em pó para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o leite vegetal, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de canela em pó e a baunilha. Mergulhe rapidamente cada fatia de pão nessa mistura, apenas o suficiente para umedecer, sem deixar encharcar. Aqueça o óleo em uma frigideira funda, em fogo médio. Frite as fatias de pão até ficarem douradas dos dois lados. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Em um recipiente, misture o açúcar com a canela e passe as rabanadas ainda quentes nessa combinação. Sirva em seguida ou mantenha aquecidas até o momento de levar à mesa.