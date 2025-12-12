5 livros especiais para presentear alguém no Natal

Presentear pessoas com livros voltou a ganhar força no Brasil. A Pesquisa de Intenção de Compras para o Natal 2025, realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), aponta que 42% dos consumidores escolhem livros quando querem oferecer algo afetivo, útil e significativo. O levantamento também evidencia que 76% dos brasileiros pretendem comprar presentes neste fim de ano, o que deve movimentar cerca de R$ 84,9 bilhões. Nesse cenário, a leitura se destaca por reunir propósito, acolhimento e transformação emocional.

O interesse por obras que ajudam a reorganizar a vida, fortalecer a espiritualidade ou estruturar novos projetos cresce especialmente na transição para um novo ano. Segundo a psicóloga Anastácia Barbosa, especialista em saúde emocional, essa busca tem relação direta com a necessidade de reconexão.

“Ao entrar em contato com a linguagem do outro, o indivíduo sai um pouco de si e encontra novas possibilidades de existência. Ler é um ato de resistência, um refúgio que nos ajuda a nomear o que sentimos e criar espaço para o silêncio e o encontro consigo mesmo”, afirma.

O professor e doutor em Ciências Sociais Thiago Gomes explica que a força da leitura está no que ela desperta no leitor. “A escrita nasce da vivência e da liberdade de expressão. Quando há sentido no que se lê, o texto deixa de ser informação e passa a ser experiência viva. É um espaço de autoria e identidade”, diz.

Por isso, confira 5 livros que podem ser aliados para quem deseja iniciar 2026 com mais intenção, coragem e clareza!

1. Empreendedores de Impacto – Como homens visionários criam negócios de sucesso – Dr. Vlassios Marangos

“Empreendedores de Impacto – Como homens visionários criam negócios de sucesso” é uma alternativa para quem deseja repensar trabalho, propósito e liderança no novo ano (Imagem: Reprodução digital | Editora DISRUPTalks)

A obra é uma alternativa para quem deseja repensar trabalho, propósito e liderança no novo ano. O Dr. Vlassios Marangos, reconhecido por sua trajetória na medicina, amplia a discussão para temas como identidade profissional, reinvenção, construção de significado e impacto social. Organizado por Caroline Diaz, o livro reúne experiências e reflexões que inspiram leitores a transformarem vocação em contribuição concreta e consciente. A publicação está disponível em livrarias em todo o país.

2. Café com Deus Pai – Volume 6 – Junior Rostirola

O volume 6 de “Café com Deus Pai” traz reflexões diárias que transitam entre espiritualidade e vida prática (Imagem: Reprodução digital | Editora Vélos)

A nova edição do devocional traz reflexões diárias que transitam entre espiritualidade e vida prática, oferecendo ao leitor momentos de pausa, acolhimento e reorganização interior. “Nunca imaginei que minha história pudesse alcançar tantas pessoas. A fé não tem fronteiras; a mensagem de amor pode ser compreendida em qualquer língua”, afirma o autor Junior Rostirola. Um presente indicado para quem deseja começar 2026 mais centrado, mais calmo e mais conectado com sua fé. O livro está disponível em livrarias e lojas especializadas.

3. Primeiro você escolhe a vida que deseja. Depois, o modelo de negócio que cabe nela – Zora Viana

“Primeiro você escolhe a vida que deseja. Depois, o modelo de negócio que cabe nela” convida o leitor a inverter a lógica tradicional do empreendedorismo (Imagem: Reprodução digital | Editora Reflexão)

A autora convida o leitor a inverter a lógica tradicional do empreendedorismo. Antes de qualquer plano de negócios, é preciso olhar para o plano de vida. Com uma abordagem que mistura neurociência, psicologia e gestão, Zora Viana ajuda profissionais a redefinir prioridades com mais autenticidade. “O maior erro de quem escreve é tentar parecer técnico demais. O leitor quer autenticidade e conexão real”, ela destaca. O livro foi publicado pela Editora Reflexão e está disponível em livrarias físicas e online.

4. 4X1 Mulheres & Propósito – organização de Ana Carolina Gaivota

“4X1 Mulheres & Propósito” reúne relatos verdadeiros de mulheres que transformaram dor e incertezas em combustível para novos caminhos (Imagem: Reprodução digital | Editora DISRUPTalks)

A obra reúne relatos verdadeiros de mulheres que transformaram dor e incertezas em combustível para novos caminhos. São narrativas que inspiram e ampliam a compreensão sobre recomeços, escolhas conscientes e coragem para transições importantes. O livro está disponível em livrarias de todo o Brasil.

5. Planeje o excelente, governe o possível e entregue o inimaginável – Fabrício Oliveira

“Planeje o excelente, governe o possível e entregue o inimaginável” mostra como crises podem gerar soluções inovadoras (Imagem: Reprodução digital | Editora Gente)

Fabrício Oliveira combina espiritualidade, psicologia e gestão pública para narrar bastidores de decisões que impactaram Balneário Camboriú. O livro mostra como crises podem gerar soluções inovadoras e como visão de futuro se constrói mesmo em cenários adversos. “O deserto não é tempo de morte; é tempo de oportunidade. Foi ali que a cidade floresceu”, afirma o autor. A obra foi publicada pela Editora Gente e está disponível em livrarias.

Leitura como ponto de virada emocional

Essas obras conversam diretamente com o desejo coletivo de iniciar 2026 com mais consciência, direção e profundidade. Falam sobre fé, propósito, autocuidado, liderança e as transformações possíveis mesmo em momentos de instabilidade. “A leitura nos devolve para nós mesmos de um jeito mais organizado, mais consciente e mais compassivo”, resume a psicóloga Anastácia Barbosa.

E, nas palavras do professor e doutor em Ciências Sociais Thiago Gomes, “quando a leitura provoca reflexão, ela ressignifica a forma como enxergamos nossa própria história”. Neste Natal, presentear com livros é mais do que escolher páginas: é oferecer novos começos.

Por Sarah Monteiro