Viagem de fim de ano: 6 dicas para preparar o carro e dirigir com segurança

Com o aumento da mobilidade nas rodovias e o clima de férias, muitas famílias aproveitam o fim e o início do ano para viajar de carro. No último ano, por exemplo, segundo dados da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), rodovias estaduais paulistas movimentaram mais de 5,2 milhões de veículos saindo da capital rumo ao litoral e interior durante o período de Natal e Ano Novo.

Para que essa viagem seja segura e tranquila, é importante preparar o carro. “Antes de pegar estrada, nada substitui uma revisão completa: isso inclui pneus, freios, óleo, fluido de arrefecimento e sistema de iluminação. Uma manutenção bem-feita pode fazer toda a diferença entre um passeio tranquilo e um grande risco”, ressalta Alan Ladeia, CEO da Carflix (plataforma digital de compra e venda de carros seminovos) e especialista no setor automotivo.

Abaixo, ele compartilha algumas dicas para preparar o carro e dirigir com segurança na viagem de fim de ano. Confira!

1. Faça uma revisão completa do carro

Verifique pneus, inclusive estepe: estado de desgaste, calibragem e se há bolhas ou cortes. Pneus em mau estado são causa comum de acidentes. Confira fluido de freio, fluido de arrefecimento, óleo do motor e filtros. A troca regular de óleo e a verificação dos fluidos ajudam a prevenir panes durante viagens longas. Verifique sistema de iluminação (faróis, setas, luz de freio) e limpadores de para-brisa: fundamentais para dirigir com segurança, especialmente à noite ou em trechos de serra.

2. Atenção aos pneus e à suspensão

Pneus bem calibrados e suspensão em bom estado garantem estabilidade e conforto, importantíssimo em viagens com muitas curvas. Isso evita prejuízos como desgaste irregular e risco de falha mecânica.

3. Cheque documentos, estepe e kit de emergência

Tenha em mãos documentos do veículo e habilitação, além de itens de segurança como triângulo, macaco, chave de roda, lanterna, extintor (se obrigatório), água e um kit básico de primeiros socorros. Em trechos longos, isso pode ser fundamental.

4. Planeje a rota e evite horários de pico

Procure sair em horários menos movimentados: geralmente, ao entardecer de véspera de feriado ou na manhã do dia de saída, há menor fluxo. Isso ajuda a evitar congestionamentos, estresse e diminui o risco de acidentes.

5. Descanso: essencial antes de dirigir

Nunca subestime o cansaço. Se for viajar por muitas horas, intercale paradas regulares para descanso. Dirigir cansado é perigoso, pois diminui os reflexos e prejudica a atenção no trânsito.

6. Dirija com responsabilidade e consciência

Além de preparar o carro, a forma como você dirige faz toda a diferença. “Muitos acidentes poderiam ser evitados com atitudes simples: não beber antes de dirigir, respeitar os limites de velocidade e manter atenção redobrada em trechos com maior movimento”, ressalta Alan Ladeia. Com o aumento do fluxo nas rodovias nas festas de fim de ano, é ainda mais importante manter a calma, respeitar a sinalização e zelar pela segurança de todos.

