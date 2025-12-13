Homem abre relacionamento, não conquista ninguém e briga com namorada

Um namoro de longa duração passou por uma virada inesperada quando a ideia de não exclusividade entrou em cena. O que parecia o começo de um sonho, no entanto, terminou como um pesadelo. A relação, que já ultrapassava três anos, era vista pela mulher como equilibrada e sem grandes conflitos. Ainda assim, o companheiro propôs uma mudança radical: abrir o relacionamento para que ambos pudessem se envolver com outras pessoas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Conforme relato da mulher de 37 anos no Reddit, identificada apenas como u/throwawaypandaabear, ela sentiu resistência no início, mas acabou concordando após insistência do parceiro, que dizia querer viver novas experiências. Como condição, os dois estabeleceram limites claros, como o compromisso de não comentar detalhes sobre encontros externos ou possíveis envolvimentos.
Depois de criar perfis em aplicativos de relacionamento, a dinâmica entre os dois seguiu caminhos opostos. Ela recebeu atenção rapidamente, acumulou vários matches e passou a sair com outras pessoas uma ou duas vezes por mês. O namorado, por sua vez, não conseguiu repetir o mesmo desempenho e permaneceu sem encontros ou relações fora do casal.
O acordo começou a ruir meses depois. Em um momento em que estavam juntos, o homem percebeu notificações no celular da companheira. A reação foi imediata e desproporcional. “Dizer que ele ficou bravo é pouco. Ele se exaltou e começou a me xingar”, escreveu ela. Na mesma discussão, ele exigiu que o relacionamento voltasse a ser fechado.
A situação ganhou novos contornos após a briga. A mulher descobriu que a motivação real para a proposta inicial não era uma busca mútua por liberdade, mas o interesse específico do parceiro por uma colega de trabalho mais jovem. A ideia era testar se a aproximação com essa mulher daria certo antes de encerrar o namoro.“Ele queria testar se daria certo com ela e, eventualmente, me deixar. Mas ela não quis, e aparentemente ninguém mais”, relatou.
Diante da revelação, a mulher passou a questionar a continuidade da relação e decidiu buscar opiniões externas. O desabafo publicado no Reddit rapidamente se espalhou, reunindo mais de 25 mil reações e centenas de comentários. A maioria dos usuários se posicionou contra a atitude do namorado e sugeriu que ela colocasse um ponto final no relacionamento, destacando que a abertura nunca foi realmente consensual, mas motivada por conveniência e frustração.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais