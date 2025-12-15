InícioRevista do Correio
Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 15 a 21 de dezembro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Será uma semana para reorganizar o coração e resgatar a força interior (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A terceira semana de dezembro trará uma energia de conclusão, encerramento de ciclos e preparação para o solstício. O baralho cigano mostra que este será um momento de profunda limpeza emocional e de tomada de consciência sobre tudo o que você deseja deixar para trás antes do ano acabar.

Será uma semana para reorganizar o coração, resgatar a força interior e alinhar as intenções que serão plantadas no início do próximo ciclo. O Mestre Ravi Vidya alerta: tudo o que você liberar nessa fase abrirá espaço para bênçãos que chegarão com intensidade no início de 2026. Será um período de sabedoria, de ajustes finos e de cura emocional.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Ilustração branca do símbolo do signo de áries sobre fundo de galáxia com estrelas
O ariano sentirá necessidade de silêncio, isolamento e contemplação (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “A Torre” revela uma semana de introspecção e de mergulho profundo em si. Você sentirá necessidade de silêncio, isolamento e contemplação. Será um momento poderoso para reorganizar pensamentos, compreender padrões e acessar verdades internas. No amor, conversas francas trarão tanto cura quanto recomeços. Será uma fase de sabedoria e fortalecimento espiritual.

Touro

Ilustração branca do símbolo do signo de touro sobre fundo de galáxia com estrelas
No trabalho, para o taurino, o período favorecerá limpeza, ajustes e desprendimento (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “O Trigo” (ou “A Foice”) indica cortes necessários, encerramentos e decisões firmes. Embora algumas situações pareçam desafiadoras, você perceberá que tudo aquilo que encerrar nessa semana não fazia mais parte do seu caminho. No amor, será o momento de eliminar comportamentos desgastantes. No trabalho, o período favorecerá limpeza, ajustes e desprendimento.

Gêmeos

Ilustração branca do símbolo do signo de gêmeos sobre fundo de galáxia com estrelas
Para o geminiano, será uma semana de testes, mas também de libertação espiritual (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “A Cruz” traz uma energia de testes, mas também de libertação espiritual. A semana poderá trazer desafios que exigirão resiliência, porém serão justamente esses desafios que abrirão portas para transformações profundas. No amor, será um período de compreensão e amadurecimento. No trabalho, você superará obstáculos importantes.

Câncer

Ilustração branca do símbolo do signo de câncer sobre fundo de galáxia com estrelas
A semana será excelente para o canceriano aprofundar conhecimentos (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “O Livro” destaca segredos, estudos, mistérios e revelações. A semana será excelente para aprofundar conhecimentos, investigar assuntos e compreender aquilo que estava oculto. No amor, conversas íntimas trarão clareza emocional. Será um período silencioso, mas extremamente rico em transformação interna.

Leão

Ilustração branca do símbolo do signo de leão sobre fundo de galáxia com estrelas
A semana trará situações que exigirão postura e direcionamento firme do leonino (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “O Homem” (ou figura masculina) evidencia decisões práticas, foco e racionalidade. A semana trará situações que exigirão postura e direcionamento firme. No trabalho, você assumirá liderança e resolverá assuntos pendentes com eficiência. No amor, haverá energia de clareza e alinhamento de expectativas.

Virgem

Ilustração branca do símbolo do signo de virgem sobre fundo de galáxia com estrelas
Para o virginiano, a semana favorecerá diálogos, encontros e trocas significativas (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “Os Pássaros” traz comunicação, movimento mental e interações intensas. A semana favorecerá diálogos, encontros e trocas significativas. No trabalho, boas ideias surgirão com leveza. No amor, conversas importantes estabilizarão a relação, trazendo maior confiança entre as partes.

Libra

Ilustração branca do símbolo do signo de libra sobre fundo de galáxia com estrelas
O libriano sentirá que algumas situações estarão estagnadas, mas será apenas um período de teste (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “A Montanha” indica desafios, lentidão e necessidade de persistência. Você sentirá que algumas situações estarão estagnadas, mas será apenas um período de teste. No amor, paciência será fundamental. No trabalho, esforço constante trará vitória. A semana fortalecerá sua determinação.

Escorpião

Ilustração branca do símbolo do signo de escorpião sobre fundo de galáxia com estrelas
A semana pedirá do escorpiano firmeza e habilidade para colocar limites (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “O Urso” mostra força interior, poder pessoal e capacidade de superação. A semana pedirá firmeza e habilidade para colocar limites. No amor, será importante evitar jogos emocionais. No trabalho, sua presença se destacará. Será um período de empoderamento.

Sagitário

Ilustração branca do símbolo do signo de sagitário sobre fundo de galáxia com estrelas
No amor, será um período de ternura e estabilidade para o sagitariano (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “Os Lírios” traz paz, serenidade e harmonia após semanas intensas. Você encontrará equilíbrio emocional e clareza mental para compreender os movimentos feitos ao longo do mês. No amor, será um período de ternura e estabilidade. No trabalho, desacelerar abrirá espaço para boas ideias.

Capricórnio

Ilustração branca do símbolo do signo de capricórnio sobre fundo de galáxia com estrelas
Para o capricorniano, será uma semana que solidificará bases e apontará para o futuro (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “A Aliança” (ou “O Anel”) reforça compromissos, contratos e decisões importantes no campo profissional e afetivo. Será uma semana que solidificará bases e apontará para o futuro. No amor, união e cumplicidade prevalecerão. No trabalho, parcerias serão favorecidas.

Aquário

Ilustração branca do símbolo do signo de aquário sobre fundo de galáxia com estrelas
O aquariano deverá se reorganizar e evitar dispersões (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “O Rato” pede atenção à energia, cuidado com desgastes e com aquilo que estiver roubando sua paz. Será importante se reorganizar e evitar dispersões. No amor, pequenos ruídos serão resolvidos com diálogo. No trabalho, você deverá buscar foco e evitar acúmulos.

Peixes

Ilustração branca do símbolo do signo de peixes sobre fundo de galáxia com estrelas
A semana exigirá que o pisciano analise cada movimento com cuidado (Imagem: Cro Magnon | Shutterstock)

A carta “A Raposa” pede observação, cautela e inteligência emocional. A semana exigirá que você analise cada movimento com cuidado, evitando ilusões. No amor, você deverá ser sensível, mas manter a clareza. No trabalho, decisões estratégicas trarão bons resultados.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas. 

