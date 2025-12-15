Rituais para o fim do ano: 5 formas de começar 2026 com o pé direito

Dezembro costuma ser marcado pelo convite à introspecção e pela percepção de que etapas importantes estão sendo concluídas. Para muitas pessoas, esse mês é vivido como uma renovação, um tempo propício para pausar, agradecer pelas experiências do ano e definir, com mais consciência, os caminhos que desejam seguir em 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dentro desse contexto, Fernanda Ester Machado, professora de meditação, mentora espiritual e coach em Ayurveda, lista rituais simples que contribuem para começar o novo ano com mais leveza, presença e alinhamento com o próprio propósito. Confira!

1. Meditação de limpeza energética

Essa é uma prática curta e poderosa para liberar pesos emocionais e abrir espaço para o novo. Para isso, sente-se em um lugar calmo, respire profundamente e solte. Ao soltar o ar, libera as tensões. Em seguida, repita três vezes: “Eu libero o que não me serve e abro espaço para o novo.” Essa meditação pode ser feita pela manhã, para energizar o dia, ou à noite, como um descanso para o corpo e a mente.

2. Ritual de gratidão

A gratidão é uma das formas mais rápidas de elevar a vibração e mudar o foco mental. Em um caderno, anote diariamente dez motivos de gratidão, incluindo algo que ainda não se manifestou, mas que você sente como se fosse real.

“A gratidão destrava portas internas. Quando agradecemos, treinamos a mente para perceber o que existe de bom ao redor e nos tornamos mais positivos, resilientes e humanos”, afirma Fernanda Ester Machado.

3. Afirmações positivas

Quando feitas de forma consciente, as afirmações fortalecem a autoestima, reduzem o estresse e ajudam a equilibrar as emoções. Escolha frases que conversem com a sua jornada e repita-as em voz alta, sentindo cada palavra. Exemplo: “Confio no processo e permito que o universo me traga o que eu preciso.” Fernanda Ester Machado orienta a evitar frases negativas: o foco deve estar sempre no que se deseja, e não no que se quer afastar.

A visualização ajuda a acessar o propósito e reprogramar a mente (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Visualização

A visualização é um método poderoso para acessar o propósito e reprogramar a mente. Em um momento de calma, feche os olhos e imagine, com detalhes, aquilo que deseja viver. Mais do que ver, sinta as emoções dessa nova realidade. A prática funciona como um campo magnético, com a aproximação de oportunidades, pessoas e caminhos que favorecem a realização. Também estimula a criatividade e fortalece a motivação.

5. Quadro dos sonhos

Essa é uma atividade intuitiva e inspiradora para materializar objetivos de médio e longo prazo. O processo é simples: defina o que deseja liberar deste ciclo, liste o que quer viver no próximo, escolha imagens e palavras que representem essas intenções e, por fim, monte o mural e visualize-o diariamente com vibração. Com o tempo, o cérebro passa a direcionar a atenção para possibilidades que aproximam você dos seus objetivos.

Rituais pedem presença e paciência

No ritmo acelerado em que vivemos, é natural buscar resultados imediatos. Mas Fernanda Ester Machado lembra que os rituais pedem algo diferente: presença, paciência e um compromisso gentil consigo mesmo.

“As manifestações são fruto da prática constante. Para despertar novos caminhos neurais e vibracionais, são necessários pelo menos 31 dias. Muitas pessoas acham que nada muda, mas é importante observar as pequenas ações. Ajustes simples, como evitar palavras negativas ou reservar alguns minutos diários para o autocuidado, geram mudanças profundas ao longo do tempo”, conclui a mentora espiritual.

Fernanda Ester Machado

Professora de meditação, mentora espiritual e coach em Ayurveda certificada pelo Chopra Global. Também reikiana e professora de yoga, encontrou na espiritualidade o caminho para sua própria cura após vivências de abandono e sofrimento.

Por Larissa Landa