Veja receita de rabanada com creme inglês e pasta de amendoim do chef Henrique Fogaça

A rabanada é uma das sobremesas mais tradicionais do Natal, marcada pela memória afetiva e pelo sabor que atravessa gerações. Essa receita pode ganhar uma releitura criativa sem perder sua essência, ao incorporar a pasta de amendoim, ingrediente versátil que acrescenta cremosidade e um toque tipicamente brasileiro ao doce. Essa proposta, sugerida pelo chef Henrique Fogaça, transforma a rabanada clássica em uma versão mais moderna, surpreendente e cheia de personalidade para a ceia. Confira como preparar!

Rabanada com creme inglês e pasta de amendoim do chef Henrique Fogaça (Imagem: Divulgação | Dr. Peanut)

Ingredientes

Rabanada

6 fatias de pão tipo brioche (com cerca de 3 a 4 cm de espessura)

(com cerca de 3 a 4 cm de espessura) 100 g de pasta de amendoim

2 ovos

200 ml de leite integral

2 colheres de sopa de açúcar (ajuste a gosto)

1 colher de chá de canela em pó

Manteiga (para dourar)

Açúcar e canela (para finalizar)

Calda de creme inglês com pasta de amendoim

200 g de leite integral

3 gemas de ovo

50 g de açúcar

120 g de pasta de amendoim

Modo de preparo

Calda de creme inglês com pasta de amendoim

Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro e espumoso. Em uma panela, aqueça o leite em fogo baixo até levantar fervura. Em seguida, bata o leite quente com a pasta de amendoim até obter um creme liso. Coe a mistura e volte ao fogo baixo, incorporando as gemas batidas com açúcar. Mexa sem parar até engrossar levemente, sem deixar ferver. Assim que a mistura estiver aveludada, retire do fogo, passe novamente por uma peneira fina se necessário e leve à geladeira até esfriar completamente. Reserve.

Rabanada

Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o açúcar e a canela até ficar homogêneo. Mergulhe cada fatia na mistura, deixando absorver bem por dentro e por fora. Aqueça uma frigideira com um pouco de manteiga em fogo baixo e doure as rabanadas dos dois lados, até ficarem douradas e crocantes por fora. Polvilhe açúcar e canela a gosto enquanto ainda estão quentes. Sirva as fatias com o creme inglês de pasta de amendoim para uma sobremesa ainda mais especial.

Receita cedida pela Dr. Peanut em parceria com o chef Henrique Fogaça

Por Caroline Roque