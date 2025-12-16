Tentativa frustrada de engravidar revela segredo entre casal; entenda

O desejo de formar uma família acabou revelando uma crise profunda de confiança em um casamento. Aos 30 anos, uma mulher decidiu expor sua história nas redes sociais após descobrir que a dificuldade para engravidar não estava relacionada à sua saúde, mas a uma escolha do marido, de 36 anos, que vinha usando testosterona, mesmo sabendo que isso poderia comprometer a fertilidade do casal.

No relato publicado no Reddit, plataforma social que funciona como um grande fórum e agregador de notícias, ela conta que os exames iniciais mostraram um contraste: enquanto sua saúde reprodutiva estava dentro dos padrões, o marido apresentava azoospermia (ausência total de espermatozoides). Durante a consulta, o médico perguntou diretamente se ele havia feito uso recente de testosterona. A resposta foi que a última aplicação havia ocorrido cerca de um ano antes. No entanto, fora da clínica, após ser confrontado, ele admitiu que havia usado a substância há duas semanas.

A revelação provocou uma explosão de sentimentos. “Estou furiosa”, escreveu a autora. “Ele mentiu para mim. Ele está me fazendo perder tempo. Ele colocou em risco a saúde do nosso futuro filho. Ele colocou em risco a própria saúde. Ele colocou em risco o nosso futuro.” Segundo ela, o episódio não foi isolado, mas o ponto culminante de um conflito que se arrasta há anos.

Quando começaram a se relacionar, quando tinham cerca de 20 anos, ele afirmava ser um fisiculturista natural. Com o passar do tempo, a narrativa mudou para a versão de que havia usado testosterona apenas no passado. Desde então, ela deixou claro seu limite: se ele voltasse a usar a substância e isso comprometesse a possibilidade de terem filhos, ela não conseguiria perdoá-lo.

Pouco antes do casamento, a situação se agravou. A mulher encontrou testosterona no apartamento do casal. Ele negou o uso inicialmente, mas voltou atrás em menos de dois dias, depois de perceber que o frasco havia desaparecido. Foi nesse momento que ela impôs um ultimato direto: “Ou eu ou testosterona”. O marido garantiu que abandonaria o uso, chegando a prometer isso aos pais dela. Após o casamento, o casal iniciou as tentativas para engravidar, interrompidas bruscamente pelos resultados dos exames.

Por causa do confronto, o marido ficou bravo com a companheira, alegando falta de solidariedade e irracionalidade na reação da parceira. “Ele acha que eu deveria estar focada em resolver o problema em vez do "porquê". Que eu me casei com ele sabendo do histórico dele, então eu deveria estar bem com isso. Ele está me fazendo duvidar de mim mesma”, descreveu.

A história rapidamente gerou repercussão no fórum de conversas. Com a maioria dos comentários apoiando a posição da mulher e apontando a quebra de confiança como o principal problema da relação — motivo mais grave, para muitos leitores, do que a própria infertilidade temporária. “Imagina ver um monte de bandeira vermelha gigante por tudo quanto é lado e decidir botar um véu de lã de grife nos olhos”, opinou um usuário. “Não tenha filhos com esse cara”, afirmou um segundo.

Testosterona X Fertilidade

Pesquisas médicas indicam que o uso de testosterona exógena (administrada por meio de injeções, géis ou outros métodos) pode comprometer de forma significativa a fertilidade masculina. A substância interfere no eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, responsável por regular a produção hormonal e a espermatogênese. Ao receber testosterona de fora, o organismo reduz a liberação dos hormônios que estimulam os testículos, o que pode levar à queda acentuada da produção de espermatozoides ou até à azoospermia, caracterizada pela ausência total dessas células no sêmen.

Um estudo baseado em dados clínicos de homens submetidos à terapia de reposição de testosterona reforça esse efeito ao apontar altas taxas de oligozoospermia e azoospermia entre usuários do hormônio. Muitos pacientes só identificam o impacto do tratamento ao iniciarem tentativas de engravidar, quando exames revelam infertilidade associada ao uso contínuo da substância.

Felizmente, a fertilidade pode ser parcialmente ou totalmente recuperada após a interrupção do uso da testosterona. No entanto, o processo costuma levar de meses a até um ano, variando conforme o tempo de uso, a dosagem e características individuais.