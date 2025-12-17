7 rituais de beleza para começar 2026 com a pele renovada

Adotar rituais de cuidado com a pele para o Ano-Novo ajuda a iniciar a nova etapa com aparência renovada (Imagem: Friends Stock | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Começar um novo ciclo com a pele renovada não é apenas uma questão estética, mas também de bem-estar e autoestima. Durante todo o ano, nossa pele enfrenta agressões diárias: poluição, raios solares, frio intenso, calor extremo e até mesmo o cansaço acumulado. Talita Bovi, especialista em medicina estética e cosmetóloga, explica que a rotina de cuidados com o corpo e o rosto faz uma grande diferença na saúde e aparência da pele, especialmente após um ano de exposições, estresse e mudanças de temperatura.

Nesse cenário, dedicar alguns minutos por dia aos cuidados corretos pode trazer resultados surpreendentes: “Investir em uma preparação completa deixa a pele mais equilibrada e pronta para receber o que vier”, destaca Talita Bovi.

Veja a seguir 7 rituais de beleza para começar o ano com uma pele revitalizada!

1. Limpeza profunda

A limpeza é o primeiro passo e essencial para remover as impurezas acumuladas. “Limpar profundamente a pele do rosto e do corpo permite que os tratamentos subsequentes sejam absorvidos com mais eficiência”, explica Talita Bovi. Ela recomenda o uso de um sabonete específico para o tipo de pele no rosto e um sabonete esfoliante suave para o corpo, aplicado duas a três vezes por semana.

2. Esfoliação regular

A esfoliação ajuda a remover as células mortas e prepara a pele para uma renovação mais intensa. “No corpo, a esfoliação semanal promove uma pele mais macia e uniforme. Já no rosto, ela deve ser feita com um produto específico para não agredir áreas sensíveis”, diz Talita Bovi. Opte por esfoliantes com grânulos naturais, como açúcar ou sementes finas, que promovem a renovação sem irritar.

3. Máscaras de hidratação

Depois de uma limpeza e esfoliação, Talita Bovi sugere o uso de máscaras hidratantes para o rosto e o corpo. “As máscaras de hidratação profunda devolvem a elasticidade e o viço, especialmente para quem sofreu com o ressecamento durante o ano”, comenta a esteticista. No rosto, opte por máscaras com ácido hialurônico ou vitamina E. Para o corpo, escolha produtos ricos em óleos naturais, como óleo de coco ou manteiga de karité.

Escolha hidratantes com glicerina e ceramidas para uma pele saudável e equilibrada

4. Hidratação diária

A hidratação é um passo que não pode faltar, segundo Talita Bovi. “A pele precisa de hidratação constante para manter-se equilibrada e saudável. Escolha hidratantes com ingredientes que ajudam a reter água, como glicerina e ceramidas”, explica. Aplique o hidratante corporal após o banho, com a pele ainda levemente úmida, para garantir uma absorção melhor.

5. Cuidados com as áreas específicas

Áreas como mãos, pés, cotovelos e joelhos tendem a ser mais secas e merecem uma atenção extra. “Essas regiões podem ser hidratadas com cremes mais intensos, como aqueles à base de ureia ou óleos vegetais”, recomenda Talita Bovi. Ela sugere ainda o uso de máscaras ou meias hidratantes para os pés, uma ou duas vezes por semana, para promover um efeito reparador.

6. Proteção solar: indispensável em qualquer época

Mesmo no final do ano, a proteção solar deve ser uma prioridade. “O protetor solar é indispensável para evitar o fotoenvelhecimento e a formação de manchas”, reforça Talita Bovi. Para o rosto, escolha um filtro com FPS 30 ou superior, e para o corpo, produtos com FPS 30 ou 50 são ideais.

7. Beber água e alimentar-se bem

Talita Bovi lembra que a hidratação também vem de dentro. “Manter-se hidratado e consumir alimentos ricos em antioxidantes faz uma enorme diferença na pele”, diz ela. Invista em frutas, verduras e fontes de ômega 3, como peixes e sementes de chia, que ajudam a dar aquele brilho natural.

Esses cuidados simples, mas poderosos, ajudam a renovar a pele do corpo e do rosto, permitindo começar o novo ano com uma pele saudável, equilibrada e preparada para os desafios e belezas que estão por vir.

Por Ana Carolina Baili