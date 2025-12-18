Ano de Marte: veja como o planeta influenciará 2026

A força de Marte marcará um novo ciclo de movimento, atitude e transformação (Imagem: Dima Zel | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O ano de 2026 será marcado pela influência de Marte, planeta que simboliza movimento, coragem, impulso e ação direta. Essa regência aponta para um período de intensidade, no qual decisões não poderão mais ser adiadas e a estagnação poderá dar lugar à iniciativa e ao protagonismo.

Segundo a bruxa e pesquisadora de tradições antigas Tânia Gori, essa regência marcará um período de aceleração global, no qual tanto indivíduos quanto instituições serão convocados a tomar decisões firmes e assumir protagonismo em suas trajetórias. “Marte não pede licença, ele abre caminhos”, afirma a especialista, que acrescenta: “E 2026 será exatamente isso: um ano em que a humanidade será movida pela urgência da transformação”.

Um ciclo de movimento, clareza e autoconfiança

No campo energético e simbólico, Marte despertará uma força que exigirá posicionamento. A regência de 2026 trará uma vibração marcada por atitude, assertividade e desejo de mudança. Projetos represados ganharão impulso, decisões adiadas finalmente encontrarão resolução e padrões estagnados tenderão a se romper.

Entre os efeitos mais comuns previstos para esse ciclo, estarão:

Fortalecimento da coragem pessoal;

Intensificação da autoconfiança;

Menor tolerância a situações confusas ou indefinidas;

Assertividade em negociações;

Maior necessidade de liberdade e autenticidade.

Ao mesmo tempo, Marte também poderá trazer impaciência, conflitos e desgaste por excesso de ação, exigindo equilíbrio emocional e práticas regulares de autocuidado.

Áreas favorecidas em 2026

Segundo Tânia Gori, será um ano especialmente propício para iniciativas que dependem de movimento, estratégia e liderança. Crescerá em relevância atividades ligadas a:

Empreendedorismo;

Liderança e gestão de equipes;

Esportes e artes marciais;

Espiritualidade prática e cura energética;

Sexualidade sagrada;

Viagens e experiências de autonomia;

Projetos que envolvam proteção, força e superação.

Em um cenário mais amplo, a regência marciana favorecerá sociedades que valorizem a transparência, a rapidez de decisão e a objetividade.

Impacto espiritual da regência de Marte

No campo espiritual, Tânia Gori explica que 2026 deverá ampliar a percepção sobre propósito e força pessoal. Portais de coragem e proteção se tornarão mais acessíveis, rituais ganharão maior potência e práticas de autoconhecimento tenderão a ser aceleradas.

Entre as experiências espirituais estimuladas pelo ciclo, estarão:

Despertar da energia guerreira interna;

guerreira interna; Fortalecimento de rituais de proteção;

Reconexão com os elementais Fogo e Ar;

Cortes energéticos e encerramento de ciclos;

Busca por um propósito real, livre de ilusões.

“Será um ano em que nada morno sobreviverá. O que é verdadeiro se fortalece; o que está frágil, inevitavelmente se transforma”, destaca a especialista.

Riscos e formas de equilíbrio

Por ser um planeta de impulso e ação direta, Marte poderá gerar tensões quando essa energia não for aplicada com consciência. Entre as sombras do ciclo, estarão:

Impulsividade;

Conflitos desnecessários;

Desgaste físico e mental;

Excesso de autocobrança.

Para equilibrar essa vibração, a bruxa recomenda práticas frequentes de pausa, respiração consciente, banhos energéticos, rituais de limpeza e o uso de elementos ligados à água e às ervas calmantes.

Ritual de abertura de caminhos para 2026

Para alinhar-se à força marciana de forma harmoniosa, Tânia Gori apresenta um ritual simples e seguro, inspirado nas tradições da bruxaria natural, com o objetivo de ativar o fogo interno, fortalecer decisões e impulsionar projetos. Confira!

Materiais

Vela vermelha

Vela dourada

Pimenta rosa

Cristal (granada, jaspe vermelho ou olho de tigre)

Folha de louro

Incenso de sândalo ou canela-da-china

Sal grosso

Água

Papel

Lápis

Modo de fazer

Preparação do ambiente: organize os elementos (Terra, Água, Fogo, Ar e Éter). Respire, acenda o incenso e abra o campo energético. Acenda a chama de Marte: acenda as velas. A vermelha desperta a coragem; a dourada ilumina as decisões. Escrita das intenções: registre no papel com o lápis três metas essenciais, três atitudes para guiar o novo ciclo e um medo a ser deixado para trás. Integração com os elementais: utilize a pimenta rosa, o louro e o cristal para selar a força do ritual e incorporar a energia da Terra ao fogo marciano. Bênção final: passe as mãos pelo calor da chama das velas. Toque a água na testa e no peito e entregue o sopro do Ar para movimentar o que está em processo.

O cristal deve ser guardado como talismã pessoal de 2026; o louro levado na carteira; a pimenta rosa mantida em local especial. O papel pode ser descartado no dia seguinte, fora de casa, como forma de agradecer o ciclo que se inicia.

Mensagem de 2026

Para Tânia Gori, o ponto central da regência de Marte estará no chamado ao protagonismo: “assuma seu lugar no mundo com coragem, verdade e ação. Onde você coloca energia, a vida floresce”.

Com a força marciana guiando este novo ciclo, 2026 se apresentará como um ano decisivo, um período de escolhas firmes, rupturas necessárias e avanços significativos para quem estiver disposto a agir.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.