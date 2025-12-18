Lince: conheça esse felino com comportamentos surpreendentes 

Os linces são felinos selvagens encontrados em regiões da Europa, Ásia e América do Norte. Conhecidos pelos tufos de pelos nas orelhas e pelas patas largas, eles formam um grupo composto por quatro espécies: lince-ibérico, lince-euroasiático, lince-canadense e lince-pardo. Cada uma delas apresenta características próprias, mas todas compartilham traços marcantes, como um olhar atento, uma postura ágil e uma capacidade impressionante de adaptação ao clima e ao território onde vivem.

Abaixo, conheça algumas curiosidades impressionantes sobre os linces!

1. Tufos de pelos nas orelhas funcionam como antenas naturais

Os linces são facilmente reconhecidos pelos tufos de pelos escuros nas pontas das orelhas. Esses tufos não são apenas um detalhe estético: eles ajudam a amplificar e direcionar sons, permitindo que o felino identifique a presença de presas e possíveis ameaças com ainda mais precisão. Esses filamentos atuam como pequenas “antenas”, aumentando a sensibilidade auditiva.

2. As patas grandes funcionam como “raquetes” na neve

Uma das características mais fascinantes do lince é o formato de suas patas largas e peludas. Nos ambientes frios, como os do Canadá, essas patas funcionam como verdadeiras raquetes de neve, distribuindo o peso do animal e evitando que ele afunde durante suas caminhadas. Isso oferece vantagem na hora da caça e do deslocamento. Além disso, o pelo extra nas patas ajuda a isolar o frio, uma adaptação importante para sobreviver a temperaturas extremas.

3. O lince é um caçador extremamente silencioso

Embora seja um felino de porte médio, o lince impressiona pela discrição. Ele se move com leveza e quase sem emitir ruído, graças à musculatura ágil e ao modo de caminhar calculado. Essa habilidade é fundamental para emboscar presas como coelhos, aves e roedores, que possuem sentidos muito apurados. A caça costuma ocorrer ao amanhecer ou ao anoitecer, momentos em que o ambiente está mais calmo.

4. Ele tem visão noturna excelente

A visão do lince é uma das mais desenvolvidas entre os felinos selvagens. Seus olhos possuem grande capacidade de captar luz, o que permite enxergar bem em ambientes escuros, mesmo sob neve ou vegetação densa. Graças a essa habilidade, o animal consegue localizar movimentos mínimos, como o de um pequeno roedor sob folhas secas. Essa adaptação favorece caçadas no período crepuscular e noturno, quando grande parte das suas presas está ativa.

O lince marca território com arranhões em árvores, urina e secreções especiais para evitar encontros indesejados (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock)

5. Vive sozinho e marca território com precisão

O lince é um animal territorial e prefere viver sozinho na maior parte do tempo. Cada indivíduo ocupa uma área definida, que pode variar conforme a disponibilidade de presas e o tamanho da espécie. Para evitar encontros indesejados, ele marca o território com arranhões em árvores, urina e secreções especiais. Esse comportamento garante que outros linces reconheçam a área ocupada e reduz conflitos.

6. O lince-ibérico já foi o felino mais ameaçado do mundo

O lince-ibérico, encontrado na Península Ibérica, já esteve à beira da extinção devido à perda de habitat e à redução da população de coelhos, sua principal presa. No início dos anos 2000, restavam pouco mais de 90 indivíduos. Programas de conservação, reprodução em cativeiro e proteção ambiental ajudaram a recuperar a espécie, que hoje apresenta números mais animadores. O caso se tornou um símbolo mundial de sucesso em preservação.

7. Filhotes permanecem meses com a mãe

Os filhotes de lince nascem em tocas protegidas e permanecem sob os cuidados da mãe por vários meses. Nesse período, ela ensina habilidades essenciais para a sobrevivência, como caçar, se esconder e reconhecer sinais do ambiente. Os pequenos começam a acompanhar a mãe ainda jovens, observando cada movimento e aprendendo pela prática. Somente após esse aprendizado é que eles ganham independência e buscam seu próprio território.

8. São excelentes escaladores e saltadores

Apesar de serem associados ao solo e à neve, os linces também têm grande habilidade para escalar árvores e realizar saltos longos. A musculatura das pernas e o equilíbrio corporal ajudam nessas manobras, que podem ser usadas para escapar de predadores ou alcançar aves. Isso aumenta suas chances de sobrevivência, adaptando o animal a ambientes variados, desde florestas densas até montanhas.