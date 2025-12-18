5 penteados e acessórios que vão dominar as festas em 2025

Penteados que valorizam texturas reais, acabamentos naturais e detalhes sutis estão entre as tendências para a temporada (Imagem: Svitlana Sokolova | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

É chegada a temporada de festas e, com ela, a busca por penteados que entreguem estilo sem abrir mão da praticidade. Entre confraternizações, encontros com amigos e celebrações de última hora, os looks de cabelo seguem um mood leve, elegante e acessível. A tendência é valorizar texturas reais, acabamentos naturais e detalhes sutis que elevam o visual sem exigir longas horas de preparação.

Segundo o hairstylist Maurício Pina, diretor artístico do Jacques Janine, os penteados tendência deste ano destacam movimento, conforto e uma beleza que respeita o caimento natural dos fios. A seguir, confira as principais apostas do especialista para arrasar nas celebrações!

1. Acabamento natural e elegante (effortless chic)

O effortless chic combina naturalidade com sofisticação (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

Com acabamento natural e elegante, este penteado nunca esteve tão em alta. “O visual effortless chic é a grande estrela da temporada. Ele combina naturalidade com sofisticação, criando aquela aparência de ‘me arrumei em cinco minutos’, mas com um toque impecável”, explica Maurício Pina.

O segredo está em finalizadores leves, brilho controlado e movimentos suaves que destacam a beleza própria de cada fio. Como usar: deixe as mechas com caimento fluido, controle discretamente o frizz e preserve o formato natural do cabelo, seja liso, ondulado, cacheado ou crespo.

Sugestão de produto: Hair Spray Charming Normal, para manter o acabamento no lugar sem pesar.

2. Baby hair modelado

O baby hair modelado deixa o look mais moderno e elegante (Imagem: Florence Gallez | Shutterstock)

O baby hair, antes escondido, agora é protagonista. “O contorno do rosto com babbies hairs modelados deixa o look mais moderno e elegante, além de valorizar penteados presos”, comenta o profissional. Eles podem ser estilizados de forma suave ou artística, dependendo da ocasião. Como usar: modele os fios do contorno com leves curvas, mantendo tudo alinhado e brilhante, mas sem rigidez excessiva.

Sugestão de produto: Gel Cola Comigo Novex Santo Black Poderoso, ideal para fixação precisa.

3. Ondas soltas e naturais

As ondas soltas e naturais trazem uma leitura mais sofisticada para o visual (Imagem: Eugenio Marongiu | Shutterstock)

As ondas com efeito praia seguem em alta, mas com uma leitura mais sofisticada em 2025. “As ondas vêm mais soltas, com aparência macia e brilho dosado. Nada muito marcado ou artificial”, afirma o especialista. Como usar: utilize ferramentas que criem movimento suave e finalize com sprays flexíveis, mantendo o efeito natural.

Sugestão de produtos: Modelador Beachwave Kiss New York, para criar ondas desestruturadas com praticidade.

4. Coques desconstruídos

O coque descontruído é charmoso e funciona com qualquer tipo de cabelo (Imagem: Ekateryna Zubal | Shutterstock)

O coque desconstruído é perfeito para quem quer praticidade com um toque glam. “É um penteado democrático, que funciona em qualquer tipo de cabelo e em diferentes alturas: baixo, médio ou alto. O charme está justamente na leveza e na imperfeição calculada”, descreve Maurício Pina. Como usar: solte algumas mechinhas na frente, preserve a textura e não prenda com rigidez.

Sugestão de produto: Mousse Desembaraçante Eu Amo Charming, para criar textura leve antes de prender.

5. Acessórios minimalistas

Os acessórios minimalistas voltam a aparecer como protagonistas nos penteados (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Os acessórios de cabelo estão de volta, em uma versão mais elegante e atualizada. Depois de algumas temporadas fora dos holofotes, presilhas, grampos e prendedores voltam a aparecer como protagonistas, capazes de elevar até os penteados mais simples. Nada de peças exageradas: a tendência para 2025 privilegia detalhes discretos, formatos geométricos e acabamentos foscos ou metálicos.

“As peças certas transformam o visual sem competir com o cabelo. Elas funcionam como um toque final que harmoniza o look”, explica o hairstylist. Como usar: escolha acessórios pequenos que acompanham o desenho do penteado, valorizam o acabamento e entregam um toque de sofisticação sem pesar.

Sugestão de produto: Piranhas Metal Black ProArt, em diversos designs, prendem sem danificar os fios.

Por Denzye Moreira