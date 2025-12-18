Fuja do branco: 4 cores para usar na virada do ano

A virada do ano 2026 traz consigo uma energia de transformação profunda, pedindo atenção redobrada às escolhas que fazemos para receber o novo ciclo. Entre essas decisões, a cor da roupa que vestimos na celebração ganha destaque como elemento simbólico de proteção e direcionamento energético.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Tradicionalmente, muitas pessoas recorrem ao branco como escolha automática para o Ano-Novo, associando a cor à paz e à renovação. No entanto, para este novo ano específico, a tradição merece ser repensada. Isso porque, de acordo com a análise energética deste ciclo, o branco não é uma cor favorável para 2026. Nesta virada, ele funcionará como uma espécie de “folha em branco” sem proteção, sem filtro, sem direcionamento.

“Imagine que você está prestes a entrar em uma floresta cheia de caminhos desconhecidos, o branco, por não ter densidade energética, deixa você exposto a tudo: ao que é seu e ao que não é. Ele não protege. Ele não guia. Ele apenas te coloca aberta ao ambiente. Em um período marcado por encerramentos kármicos, emoções intensas e uma vibração coletiva mais sensível, começar o ano em branco é como entrar descalço em um terreno instável”, explica Isis Sensitiva, taróloga e astróloga.

Pensando nisso, confira abaixo quatro cores recomendadas para usar na virada do ano e comece 2026 alinhado!

1. Lilás

Para 2026, a energia da virada aponta para uma cor dominante: o lilás. Trata-se de uma tonalidade que simboliza transformação, limpeza espiritual e transmutação. “O violeta funciona como uma chama que queima excessos, corta ciclos repetitivos e ajuda a pessoa a entrar no novo ano mais leve e intuitiva”, afirma Isis Sensitiva.

2. Marrom

O marrom é indicado para quem deseja ancorar a vida, fortalecer bases emocionais e atrair constância financeira. É a cor da terra firme.

O amarelo pode ser usado para quem deseja abrir caminhos prósperos (Imagem: indira’s work | Shutterstock)

3. Amarelo

O amarelo é ideal para quem quer ativar oportunidades, movimentar o dinheiro e abrir caminhos prósperos.

4. Vermelho

Um impulso de energia para quem precisa agir. O vermelho fortalece o corpo e incentiva atitudes seguras.

Por que evitar o branco na virada de 2026

Segundo Isis Sensitiva, o branco pode deixar o campo emocional instável logo no início do ano, atraindo sensações e energias que não pertencem à pessoa. As cores recomendadas, por outro lado, funcionam como verdadeiros filtros energéticos, oferecendo proteção, direção e uma vibração mais alinhada ao momento. Para esta virada, a orientação é clara: escolher cores que sustentem, transformem e fortaleçam, evitando entrar no novo ciclo com a energia aberta demais.

Isis Sensitiva

Astróloga, taróloga, numeróloga e espiritualista, dedicada a guiar pessoas em jornadas de autoconhecimento e transformação. Conhecida como Mestra na Magia do Amor, atua ajudando a restaurar a paz interior, fortalecer relacionamentos e abrir caminhos energéticos.

Por Beatriz Plaça