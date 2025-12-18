5 passos simples para organizar a ceia de Natal

O Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano, pois reúne família e amigos em momentos de confraternização e celebração. Para que esse encontro seja leve e prazeroso, o planejamento da ceia se torna fundamental, já que ajuda a organizar o cardápio, definir quantidades e otimizar o tempo na cozinha. Além de garantir uma refeição harmoniosa, pensar com antecedência evita desperdícios, reduz gastos desnecessários e contribui para uma celebração mais tranquila e bem aproveitada por todos.

Para ajudar nesse processo, Fernanda Venceslau, nutricionista e professora do curso de Gastronomia da Unic Beira Rio, indica alguns passos simples. Confira!

1. Defina a lista de convidados

O primeiro passo é definir o número de pessoas que participarão da ceia. Para isso, devemos considerar adultos, crianças e possíveis restrições alimentares, como intolerâncias e alergias. Isso ajuda a escolher os pratos adequados e calcular corretamente as quantidades.

2. Monte o cardápio

Após definir quem irá participar desse momento, é importante montar o cardápio. O ideal é incluir entradas, prato principal, acompanhamentos, saladas, sobremesas e bebidas. Variar cores, texturas e sabores também contribui para uma mesa mais atrativa e nutritiva.

3. Escreva uma lista de compras

Outro ponto essencial é o planejamento das compras. “Elaborar uma lista organizada evita gastos desnecessários e reduz o risco de esquecer itens importantes. Sempre que possível, vale comparar preços, aproveitar promoções e dar preferência a alimentos da estação, que costumam ser mais frescos e acessíveis. Planejar as compras com antecedência também ajuda a evitar filas e estresse próximos à data”, explica Fernanda Venceslau.

4. Calcule a quantidade de alimentos

Porção é a quantidade do alimento já pronto a ser consumido por uma pessoa. Segue dicas de porções por preparação:

a quantidade média recomendada é 100 a 150 g. Porém, atenção, não estenda demais o momento das entradas (exemplo: frios, queijos, castanhas, patês e pães) para que os convidados não estejam satisfeitos na hora do jantar. Isso ajuda a evitar sobras da ceia; Prato principal: são as proteínas, a recomendação é 200 a 250 g por pessoa;

são as proteínas, a recomendação é 200 a 250 g por pessoa; Acompanhamento e guarnições: (arroz, farofa , pires, legumes), a recomendação é 100 a 150 g por pessoa;

(arroz, , pires, legumes), a recomendação é 100 a 150 g por pessoa; Salada: e mbora muitos dispense essa preparação, ela se faz necessária para manter o equilíbrio do prato. O recomendado é 50 a 65 g por pessoa;

mbora muitos dispense essa preparação, ela se faz necessária para manter o equilíbrio do prato. O recomendado é 50 a 65 g por pessoa; Sobremesa: entre 70 e 120 g por pessoa é o ideal para adoçar essa comemoração.

5. Organize o tempo entre as preparações

Fernanda Venceslau destaca que a organização do tempo do preparo da comida é igualmente importante. “Definir quais preparações podem ser feitas com antecedência, como sobremesas, molhos e alguns acompanhamentos, facilita o preparo no dia da ceia e permite que o momento seja mais tranquilo e prazeroso. Além disso, dividir tarefas entre os familiares pode tornar o processo mais leve e colaborativo”, completa.

Reaproveitando as sobras da ceia de Natal

Por fim, se mesmo depois de todo o planejamento realizado houve sobras das preparações, aqui estão algumas dicas do que fazer:

Carnes (peru, pernil e tender): sanduíches, escondidinho e tortas;

sanduíches, escondidinho e tortas; Arroz: arroz de forno e bolinho de arroz;

arroz de forno e bolinho de arroz; Panetone: pavês e rabanadas;

pavês e rabanadas; Frutas frescas: salada de frutas.

Abaixo, confira duas receitas deliciosas para colocar essas ideias em prática!

Bolinho de arroz (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Bolinho de arroz

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

cozido 2 ovos

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

1/2 xícara de chá de cebola descascada, picada e refogada

Sal a gosto

Óleo o suficiente para fritar

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture o arroz, os ovos, o queijo parmesão, o cheiro-verde, a cebola e o sal. Molde os bolinhos e frite-os em uma panela com óleo quente até que fiquem dourados. Após, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Torta de liquidificador de peru

Ingredientes

Massa

1 1/4 de xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de óleo

2 ovos

1/2 colher de chá de sal

2 xícaras de chá de farinha de trigo

50 g de queijo parmesão ralado

Óleo para untar

Recheio

2 colheres de sopa de óleo

1/2 cebola descascada e picada

2 tomates sem sementes e picados

2 xícaras de chá de sobras de peru desfiado

1/2 xícara de chá de azeitona sem caroço picada

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de Preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes do recheio e misture. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

