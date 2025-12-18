InícioRevista do Correio
5 passos simples para organizar a ceia de Natal

Veja orientações para uma celebração organizada, agradável e sem desperdício de alimentos

Planejar a ceia de Natal é fundamental para garantir uma celebração agradável (Imagem: Lobachad | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano, pois reúne família e amigos em momentos de confraternização e celebração. Para que esse encontro seja leve e prazeroso, o planejamento da ceia se torna fundamental, já que ajuda a organizar o cardápio, definir quantidades e otimizar o tempo na cozinha. Além de garantir uma refeição harmoniosa, pensar com antecedência evita desperdícios, reduz gastos desnecessários e contribui para uma celebração mais tranquila e bem aproveitada por todos.

Para ajudar nesse processo, Fernanda Venceslau, nutricionista e professora do curso de Gastronomia da Unic Beira Rio, indica alguns passos simples. Confira!

1. Defina a lista de convidados 

O primeiro passo é definir o número de pessoas que participarão da ceia. Para isso, devemos considerar adultos, crianças e possíveis restrições alimentares, como intolerâncias e alergias. Isso ajuda a escolher os pratos adequados e calcular corretamente as quantidades.

2. Monte o cardápio 

Após definir quem irá participar desse momento, é importante montar o cardápio. O ideal é incluir entradas, prato principal, acompanhamentos, saladas, sobremesas e bebidas. Variar cores, texturas e sabores também contribui para uma mesa mais atrativa e nutritiva.

3. Escreva uma lista de compras 

Outro ponto essencial é o planejamento das compras. “Elaborar uma lista organizada evita gastos desnecessários e reduz o risco de esquecer itens importantes. Sempre que possível, vale comparar preços, aproveitar promoções e dar preferência a alimentos da estação, que costumam ser mais frescos e acessíveis. Planejar as compras com antecedência também ajuda a evitar filas e estresse próximos à data”, explica Fernanda Venceslau. 

4. Calcule a quantidade de alimentos

Porção é a quantidade do alimento já pronto a ser consumido por uma pessoa. Segue dicas de porções por preparação:

  • Entradas: a quantidade média recomendada é 100 a 150 g. Porém, atenção, não estenda demais o momento das entradas (exemplo: frios, queijos, castanhas, patês e pães) para que os convidados não estejam satisfeitos na hora do jantar. Isso ajuda a evitar sobras da ceia;
  • Prato principal: são as proteínas, a recomendação é 200 a 250 g por pessoa;
  • Acompanhamento e guarnições: (arroz, farofa, pires, legumes), a recomendação é 100 a 150 g por pessoa;
  • Salada: embora muitos dispense essa preparação, ela se faz necessária para manter o equilíbrio do prato. O recomendado é 50 a 65 g por pessoa; 
  • Sobremesa: entre 70 e 120 g por pessoa é o ideal para adoçar essa comemoração. 

5. Organize o tempo entre as preparações 

Fernanda Venceslau destaca que a organização do tempo do preparo da comida é igualmente importante. “Definir quais preparações podem ser feitas com antecedência, como sobremesas, molhos e alguns acompanhamentos, facilita o preparo no dia da ceia e permite que o momento seja mais tranquilo e prazeroso. Além disso, dividir tarefas entre os familiares pode tornar o processo mais leve e colaborativo”, completa. 

Reaproveitando as sobras da ceia de Natal

Por fim, se mesmo depois de todo o planejamento realizado houve sobras das preparações, aqui estão algumas dicas do que fazer: 

  • Carnes (peru, pernil e tender): sanduíches, escondidinho e tortas;
  • Arroz: arroz de forno e bolinho de arroz;
  • Panetone: pavês e rabanadas;
  • Frutas frescas: salada de frutas.

Abaixo, confira duas receitas deliciosas para colocar essas ideias em prática!

Recipiente branco com bolinhos de arroz em cima de uma mesa de madeira
Bolinho de arroz (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Bolinho de arroz

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de arroz cozido
  • 2 ovos 
  • 1 xícara de chá de queijo parmesão ralado 
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado 
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada, picada e refogada
  • Sal a gosto 
  • Óleo o suficiente para fritar

Modo de Preparo

Em um recipiente, misture o arroz, os ovos, o queijo parmesão, o cheiro-verde, a cebola e o sal. Molde os bolinhos e frite-os em uma panela com óleo quente até que fiquem dourados. Após, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Torta de liquidificador de peru

Ingredientes

Massa

  • 1 1/4 de xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de água
  • 2 colheres de sopa de fermento químico em pó
  • 1 xícara de chá de óleo
  • 2 ovos
  • 1/2 colher de chá de sal
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 50 g de queijo parmesão ralado
  • Óleo para untar

Recheio

  • 2 colheres de sopa de óleo 
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 2 xícaras de chá de sobras de peru desfiado
  • 1/2 xícara de chá de azeitona sem caroço picada 
  • 3 colheres de sopa de cheiro-verde picado 

Modo de Preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes da massa, exceto o fermento químico, até obter uma consistência homogênea. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e refogue a cebola. Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes do recheio e misture. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo, espalhe o recheio por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Por Camila Souza Crepaldi

