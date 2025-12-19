InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/12/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

O céu do dia favorecerá atitudes estratégicas e planejamento para os nativos (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
O céu do dia favorecerá atitudes estratégicas e planejamento para os nativos (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros tenderá a influenciar cada nativo de forma particular, trazendo à tona emoções intensas. O céu do dia favorecerá atitudes estratégicas, planejamento e responsabilidade. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias astrológicas da melhor forma possível! 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries

Ilustração do signo de Áries em branco em um fundo laranja
Os arianos estarão com as emoções mais intensas (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, suas emoções estarão mais intensas, o que poderá gerar atitudes precipitadas. Logo, procure tomar cuidado e pensar antes de agir. Também será importante buscar clareza em assuntos importantes, especialmente relacionados a aprendizados ou projetos que exigem planejamento.

Touro 

Ilustração do signo de Touro em branco em um fundo verde
Os taurinos enfrentarão transformações emocionais (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Você poderá enfrentar transformações emocionais e desafios financeiros. Nesse cenário, decisões sobre finanças compartilhadas ou assuntos íntimos precisarão de atenção, cautela, disciplina e uma análise cuidadosa. Já no campo afetivo, haverá intensidade, mas também a possibilidade de conflitos.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos em branco em um fundo amarelo
Os geminianos deverão controlar os impulsos e priorizar o diálogo (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Caso haja impaciência ou falta de comunicação, poderão surgir tensões nos relacionamentos. Essa situação exigirá atenção, equilíbrio, responsabilidade e uma análise cuidadosa, evitando conflitos desnecessários nas decisões conjuntas. Também será importante controlar os impulsos e priorizar o diálogo, sobretudo na realização de acordos.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer em branco em um fundo laranja
Os nativos de Câncer deverão controlar os impulsos e priorizar o diálogo (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, as responsabilidades tenderão a exigir mais atenção. Será importante organizar tarefas e cuidar da saúde física e mental para evitar sobrecarga. No trabalho, relações intensas poderão exigir comunicação clara e paciência. Além disso, será essencial evitar decisões impulsivas e manter o foco em soluções práticas para conduzir o dia com equilíbrio.

Leão

Ilustração do signo de Leão em branco em um fundo laranja
Os leoninos estarão com a criatividade e expressão pessoal em alta (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, a sua criatividade e expressão pessoal estarão em alta, mas exigirão disciplina para evitar frustrações. Projetos pessoais e relações afetivas poderão gerar pequenos conflitos, exigindo cuidado com reações exageradas. Será fundamental equilibrar prazer e responsabilidade, refletindo sobre as consequências antes de agir.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem em branco em um fundo laranja
Os virginianos deverão equilibrar prazer com responsabilidade (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Você tenderá a ter mais energia, criatividade e entusiasmo, sobretudo em atividades que envolvam diversão, romance ou projetos pessoais. Apesar disso, enfrentará desafios que exigirão disciplina e foco para serem superados. Diante desse cenário, evite exageros e ilusões, tomando decisões conscientes e equilibrando prazer com responsabilidade.

Libra

Ilustração do signo de Libra em branco em um fundo verde
Os librianos desejarão cuidar do lar e da família (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Você desejará cuidar do lar e da família, buscando harmonia e segurança emocional. Inclusive, esse ambiente precisará de bastante atenção. Entretanto, surgirão desafios que exigirão paciência e limites claros para evitar frustrações ou mal-entendidos. Procure tomar decisões conscientes.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião em branco em um fundo amarelo
Os escorpianos deverão equilibrar entusiasmo com cautela (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Você tenderá a expressar as suas ideias com facilidade. Ao mesmo tempo, conversas importantes precisarão de mais clareza e paciência. Portanto, deverá evitar decisões impulsivas, bem como tomar cuidado para não criar mal-entendidos ou expectativas irreais. Será necessário equilibrar entusiasmo com cautela.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário em branco em um fundo amarelo
Os sagitarianos estarão com energia e determinação para cuidar das finanças (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Haverá mais energia e determinação para cuidar das finanças e dos valores pessoais. No entanto, precisará agir com cautela para evitar gastos impulsivos ou decisões precipitadas, analisando as prioridades sem se deixar levar por ilusões. No caso, a organização e a disciplina farão toda a diferença para alcançar resultados consistentes.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio em branco em um fundo laranja
Os capricornianos estarão mais sensíveis e introspectivos (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Você poderá se sentir mais sensível e introspectivo(a). Além disso, questões emocionais possivelmente surgirão, pedindo discernimento. Será um dia importante para refletir sobre as suas emoções e hábitos, evitando decisões impulsivas. Também deverá organizar os pensamentos, revisar os objetivos e cuidar da saúde mental.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário em branco em um fundo laranja
Os aquarianos estarão com facilidade para se conectar com amigos (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Haverá mais facilidade para se conectar com amigos e participar de atividades coletivas. Nesse cenário, inclusive, ideias inovadoras poderão surgir. Porém, será necessário avaliar as possibilidades antes de agir. Ademais, deverá evitar a dispersão, mantendo o foco nos objetivos para avançar em planos compartilhados de forma consciente.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes em branco em um fundo verde
Os piscianos estarão dedicados ao setor profissional (Imagem: nikiteev_konstantin | Shutterstock)

Ao longo desta sexta-feira, você dedicará bastante atenção ao setor profissional, buscando avançar em projetos e conquistar reconhecimento. Será importante agir de forma estratégica, evitando decisões impulsivas ou expectativas irreais sobre os resultados. A comunicação clara, a organização e a disciplina se tornarão grandes aliadas no processo.

  • Google Discover Icon
TM
TM

Thaís Mariano

    -
    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 19/12/2025 01:06
    SIGA
    x