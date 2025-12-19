11 livros para inspirar empreendedores em 2026

Começar o ano com boas leituras pode ser o impulso que faltava para transformar ideias em resultados. Nesta seleção, reunimos livros de inspiração, estratégia, tecnologia e histórias que impactam quem empreende.

De criatividade à gestão, de inteligência artificial à liderança humana, cada obra traz aprendizados para tomar decisões conscientes, inovar e crescer com propósito. Uma curadoria para quem quer evoluir, expandir negócios e encarar 2026 com confiança e visão estratégica. Confira!

1. A filosofia de Warren Buffett

“A filosofia de Warren Buffett” reúne uma seleção de pensamentos simples, mas poderosos, sobre a economia contemporânea (Imagem: Divulgação | Editora Edipro)

Na obra publicada pela Edipro, o maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, compartilha uma bússola para orientar decisões financeiras e estratégicas nos negócios e na vida. De forma clara e acessível, a obra reúne uma seleção de pensamentos simples, mas poderosos, sobre a economia contemporânea e o modo como os investimentos se transformaram nas últimas duas décadas, compilados e comentados por Mary Buffett e David Clark.

2. Colaboração: a única solução

“Colaboração: a única solução” apresenta caminhos aplicáveis para lideranças mais conscientes e estratégias coletivas mais eficientes (Imagem: Divulgação | Editora Alta Books)

A especialista Semadar Marques revela como práticas empáticas fortalecem equipes, estimulam inovação e ajudam líderes a destravar gargalos que freiam o crescimento. Ao questionar modelos rígidos e padrões de escassez, ela apresenta caminhos aplicáveis para lideranças mais conscientes e estratégias coletivas mais eficientes.

3. Internet que vende

“Internet que vende” organiza etapas como atração, conversão e fidelização, ajudando empreendedores a estruturar vendas (Imagem: Divulgação | DVS Editora)

Com linguagem prática, o especialista Felipe Pereira ensina a transformar a presença digital em um processo previsível e escalável. Publicado pela DVS Editora, o livro organiza etapas como atração, conversão e fidelização, ajudando empreendedores a estruturar vendas com método e diagnóstico preciso. A Inteligência Artificial (IA) surge como aceleradora estratégica e o conteúdo inclui ferramentas e materiais para estruturar operações reais de marketing.

4. A alma brasileira do negócio

“A alma brasileira do negócio” mostra como criatividade, ética e ousadia impulsionam negócios e fortalecem marcas (Imagem: Divulgação | Matrix Editora)

O publicitário Luiz Lara revela bastidores de campanhas icônicas e da evolução da comunicação no Brasil. O livro, da Matrix Editora, mostra como criatividade, ética e ousadia impulsionam negócios e fortalecem marcas ao longo do tempo. Ao refletir sobre tecnologia e IA sem perder a sensibilidade humana, a obra oferece aprendizados valiosos para quem empreende com propósito.

5. A guerra da arte diária

“A guerra da arte diária” reúne 365 dias de motivação, inspiração e encorajamento (Imagem: Divulgação | Hanoi Editora)

Um dos mais influentes escritores contemporâneos sobre criatividade, disciplina e superação da Resistência, Steven Pressfield volta ao combate com obra publicada pela Hanoi Editora. Ele reúne 365 dias de motivação, inspiração e encorajamento. Vai começar um novo livro, álbum ou empreendimento? Abra na primeira página e dê o primeiro passo. Estruturado como um guia diário sobre criatividade e resiliência, acompanha o leitor do primeiro passo à conclusão e traz prefácio de Jurandir Gouveia.

6. Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas

Em “Híbridos: o futuro do trabalho entre humanos e máquinas”, Ricardo Cappra aborda o papel da inteligência artificial na redefinição do trabalho (Imagem: Divulgação | Editora Actual)

Cientista de dados e filósofo da cultura analítica reconhecido globalmente, Ricardo Cappra investiga a interdependência entre pessoas e máquinas na era dos algoritmos. Ele aborda o papel da inteligência artificial na redefinição do trabalho, ajudando líderes e empreendedores a repensar conceitos como controle, autonomia, memória, criatividade e subjetividade. Um debate atual sobre como usar a tecnologia como aliada nos negócios.

7. Liderança exponencial

“Liderança exponencial” oferece aprendizados aplicáveis para líderes e empreendedores que desejam construir culturas saudáveis (Imagem: Divulgação | Trend Editora)

Um convite para transformar ciência em consciência, intenção em ação e resultados em legado. Silvio Bugelli apresenta na obra, publicada pela Trend Editora, a liderança exponencial como a arte de alcançar resultados incomuns com pessoas comuns, integrando três dimensões vitais, capital econômico, capital intelectual e capital relacional. O livro oferece aprendizados aplicáveis para líderes e empreendedores que desejam construir culturas saudáveis, vínculos genuínos e resultados sustentáveis.

8. Storytelling e Inteligência Artificial

Em “Storytelling e Inteligência Artificial”, James McSill mostra que vulnerabilidade, intenção e emoção são diferenciais em um mercado saturado por conteúdos padronizados (Imagem: Divulgação | DVS Editora)

O especialista em narrativa James McSill explora como manter autenticidade em um marketing cada vez mais dominado pela inteligência artificial. O autor mostra que vulnerabilidade, intenção e emoção são diferenciais em um mercado saturado por conteúdos padronizados. Ao apresentar metodologias que trocam funis rígidos por ecossistemas narrativos vivos e éticos, a obra ajuda empreendedores a comunicar marcas com mais propósito e conexão.

9. Finanças para operações enxutas

“Finanças para operações enxutas” aponta caminhos claros para melhorar resultados financeiros de forma consistente e conectada à demanda real dos clientes (Imagem: Divulgação | LC Books)

Publicada pela LC Books, a obra reúne o alerta de Ricardo Borgatti e especialistas: os modelos tradicionais de custos já não refletem a realidade das operações. A partir do Lean Accounting, os autores mostram como alinhar finanças e performance, propondo indicadores mais ágeis, práticos e orientados ao fluxo de valor. Com exemplos reais e leitura crítica dos sistemas de custeio, o livro aponta caminhos claros para melhorar resultados financeiros de forma consistente e conectada à demanda real dos clientes.

10. CRM no varejo: do Seu Zé à era das IAs

“CRM no varejo: do Seu Zé à era das IAs” funciona como um guia prático para estruturar o varejo contemporâneo com cuidado e inovação (Imagem: Divulgação | Editora Dialética)

Jholy Mello apresenta a evolução do relacionamento com o cliente — do caderninho do “Seu Zé” aos sistemas de inteligência artificial — para mostrar que, no varejo, tecnologia e essência humana caminham juntas. Ao explicar o CRM como filosofia centrada no cliente, a autora apresenta estratégias de segmentação, jornada e automação, com exemplos de marcas como Amazon, Nike e Sephora, que ampliam vendas e fidelização. A obra funciona como um guia prático para estruturar o varejo contemporâneo com cuidado e inovação.

11. Quatorze – Gerações conectadas

“Quatorze – Gerações conectadas” discute como inovação, escolhas e memória moldam gerações (Imagem: Divulgação | Editora Clube de Autores)

Flavia de Assis e Souza cria uma ficção que conecta tecnologia e propósito ao acompanhar Mark, um jovem empreendedor que tenta honrar o legado do avô, pesquisador do Vale do Silício. Ambientada entre 1948 e 2048, a trama discute como inovação, escolhas e memória moldam gerações. Estruturado como uma série em três temporadas e inspirado pelo simbolismo do silício, o livro convida a refletir sobre o papel do empreendedor diante dos desafios éticos e humanos do progresso digital.

Por Carolaine Oliveira