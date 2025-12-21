Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de dezembro de 2025

A semana será marcada por movimentos intensos, encerramentos necessários e oportunidades de recomeço para todos os signos. Conforme as cartas do tarot, as energias favorecerão decisões práticas, avanços no trabalho e maior clareza mental, ao mesmo tempo em que emoções profundas e ajustes internos poderão vir à tona, exigindo equilíbrio e autocontrole.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Cavaleiro de Paus

O ariano sentirá vontade de ir atrás do que deseja sem pedir permissão (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Cavaleiro de Paus” mostra que a semana será marcada por movimento, coragem e impulsos fortes. Você sentirá vontade de ir atrás do que deseja sem pedir permissão. Apenas será importante tomar cuidado para não agir sem refletir sobre as consequências.

Touro – Rei de Ouros

A semana do taurino será favorável para decisões financeiras (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Rei de Ouros” mostra que a estabilidade e a segurança ganharão destaque. A semana será favorável para decisões financeiras, organização e consolidação de algo importante. Confie no seu senso prático.

Gêmeos – O Mago

O geminiano conseguirá abrir caminhos, negociar, convencer e iniciar algo novo com inteligência (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “O Mago” mostra que a comunicação estará afiada e o poder de criação seguirá em alta. Você conseguirá abrir caminhos, negociar, convencer e iniciar algo novo com inteligência e versatilidade.

Câncer – A Lua

A semana pedirá ao canceriano escuta interna, atenção à intuição e cuidado com ilusões (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “A Lua” mostra que a sensibilidade estará aumentada e as emoções ficarão à flor da pele. A semana pedirá escuta interna, atenção à intuição e cuidado com ilusões. Nem tudo precisará ser resolvido agora.

Leão – A Força

O leonino vencerá mais pela postura do que pelo confronto (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “A Força” mostra que o período será de autocontrole, maturidade emocional e coragem silenciosa. Você vencerá mais pela postura do que pelo confronto. A semana favorecerá o domínio dos impulsos e a confiança em si.

Virgem – Oito de Ouros

A semana do virginiano será excelente para trabalho e estudos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Oito de Ouros” revela que o foco, a dedicação e o aperfeiçoamento estarão em evidência. A semana será excelente para trabalho, estudos e tudo o que exigir atenção aos detalhes. A constância trará resultados.

Libra – Dois de Copas

A semana do libriano favorecerá acordos, reconciliações e conexões afetivas mais verdadeiras (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Dois de Copas” mostra que parcerias equilibradas e trocas sinceras marcarão o período. A semana favorecerá acordos, reconciliações e conexões afetivas mais verdadeiras, seja no amor ou na amizade.

Escorpião – Dez de Espadas

A semana marcará o fim de um ciclo difícil para o escorpiano (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Dez de Espadas” revela que haverá o encerramento definitivo de algo que já vinha pesado. Apesar da dor, o processo trará libertação. A semana marcará o fim de um ciclo difícil e o início de um novo respiro.

Sagitário – Roda da Fortuna

Para o sagitariano, o que estava travado começará a girar (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Roda da Fortuna” mostra que mudanças inesperadas e reviravoltas positivas poderão acontecer. O que estava travado começará a girar. Aproveite as oportunidades que surgirem, mesmo fora dos planos.

Capricórnio – Quatro de Ouros

O capricorniano deverá ter cuidado com o apego excessivo ou o medo de perder (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Quatro de Ouros” mostra que será importante ter cuidado com o apego excessivo ou o medo de perder. A semana pedirá equilíbrio entre proteger o que é seu e permitir que a vida flua melhor.

Aquário – Ás de Espadas

A semana do aquariano será ideal para cortar confusões e dizer verdades (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Ás de Espadas” revela que clareza mental estará presente, assim como decisões firmes e conversas diretas. A semana será ideal para cortar confusões, dizer verdades e enxergar as situações como realmente são.

Peixes – Nove de Copas

A semana será de prazer, gratidão e pequenas conquistas para o pisciano (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)

A carta “Nove de Copas” mostra que a satisfação emocional e a sensação de desejo realizado acompanharão o período. A semana será de prazer, gratidão e pequenas conquistas que aquecerão o coração. Aproveite sem culpa.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.