Confira simpatias para conquistar prosperidade financeira em 2026

À medida que nos aproximamos do fim do ano, muitas pessoas buscam maneiras de atrair prosperidade e sucesso para suas vidas, visando começar 2026 com o pé direito. Entre as diversas possibilidades, as simpatias têm se destacado como uma prática que une tradição e espiritualidade para alcançar objetivos desejados.

A espiritualista Kélida Marques comenta que elas são poderosas aliadas para conquistar aquilo que o coração deseja. “As simpatias são rituais populares que, ao longo dos tempos, têm sido transmitidos de geração em geração como formas de atrair boas energias e realizar desejos. Elas não substituem o esforço, o trabalho árduo e o planejamento cuidadoso, mas podem complementar suas metas”, conta.

A seguir, confira 6 simpatias para conquistar prosperidade em 2026!

1. Simpatia para não faltar dinheiro

Materiais

1 saleiro

1 colher de sopa de arroz cru

1 moeda de 1 real

Sal de cozinha

Modo de fazer

Pegue um saleiro vazio e coloque no fundo dele a moeda de 1 real, depois adicione o arroz cru e complete o pote com o sal de cozinha que você geralmente usa para temperar os alimentos. Essa simpatia é muito poderosa e auxiliará para que nunca falte dinheiro na sua vida. Portanto, continue a temperar as comidas normalmente com esse saleiro. Porém, nunca deixe faltar sal nesse recipiente e mantenha a moeda sempre escondida.

2. Simpatia para atrair prosperidade

Materiais

Sal grosso

1 ímã

1 pires

1 papel branco

1 caneta

7 folhas de louro

Modo de fazer

Comece essa simpatia colocando o ímã no centro do pires. Depois, no papel em branco, escreva o que você deseja ter, seja dinheiro, fartura etc. Dobre o papel e coloque-o embaixo do ímã e adicione o sal grosso em cima do pires, cobrindo todo o pratinho. Por fim, posicione as folhas de louro nas laterais do prato, formando um círculo.

Feito isso, deixe o seu pratinho na sala ou perto de alguma porta de entrada da sua casa. Essa simpatia não pode ficar no chão; por isso, deixe-a sempre posicionada na estante ou na mesa. Ela deve ficar montada por nove dias e, durante esse período, ore todos os dias o Salmo 23. Ao passar esse período, descarte a sua simpatia normalmente — e ela pode ser feita sempre que você desejar.

3. Simpatia para ter fortuna

Materiais

20 folhas-da-fortuna

1 bacia de ágata ou alumínio

2 l de água

Modo de fazer

Coloque a água na bacia e acrescente as ervas. Enquanto esfrega as folhas com as duas mãos, faça seus pedidos. Esse ato deve levar de 10 a 15 minutos, até a água ficar com uma coloração esverdeada. Reserve a mistura sem coar e, depois de fazer a limpeza do ambiente, sem água sanitária, jogue a mistura de dentro para fora do local e deixe agir por 20 minutos. Passe o rodo e um pano seco. Pronto, você terá o ambiente mais tranquilo e atrairá muita sorte para a sua vida.

A simpatia com bombom atrai multiplicação financeira (Imagem: Singkham | Shutterstock)

4. Simpatia para fazer o dinheiro render

Materiais

1 bombom

1 moeda de qualquer valor

Mel

Modo de fazer

Para começar essa simpatia, você deve comer o bombom. Depois, pegue o papel do bombom e coloque a moeda. Por cima da moeda, despeje bastante mel e embrulhe tudo. Coloque esse embrulho próximo a um formigueiro e saia do local sem olhar para trás. Conforme as formigas forem comendo o mel, o dinheiro chegará à sua vida.

5. Simpatia para abençoar a vida financeira

Materiais

1 prato branco pequeno

1 vela amarela

1 nota de dinheiro de qualquer valor (ela não será destruída)

1 moeda de qualquer valor

200 ml de água

1 xícara de chá de açúcar mascavo

Modo de fazer

Coloque a nota de dinheiro sobre o prato e a moeda sobre a nota. Cubra todo o dinheiro com o açúcar mascavo e firme a vela amarela no prato, sobre o açúcar, e acenda-a. Então, coloque o copo de água também sobre o prato. Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria, pedindo com muita fé ao seu anjo da guarda para abençoar a sua vida financeira.

Repita a seguinte oração: “Dinheiro abundante: está sempre comigo e sempre sobrará. Com ele, prometo ajudar a quem de mim precisar“.

Enquanto faz a oração, mentalize energias de abundância, enxergando a si como uma pessoa merecedora de riqueza e prosperidade. Emane essa energia para o universo e projete essa intenção de ajudar pessoas com os recursos que você atrair.

Deixe a vela terminar de queimar. Quando ela já estiver apagada, jogue os restos de parafina no lixo e despeje a água e o açúcar na pia, com água corrente. Outra opção é despejar a água e o açúcar em uma planta (mas nunca jogue porta afora, pois você pode afastar a energia que canalizou). Use a nota, a moeda, o copo e o prato normalmente.

6. Simpatia para espantar a crise financeira

Materiais

3 uvas verdes

1 prato pequeno

1 papel

1 caneta

Canela em pó

Modo de fazer

Escreva no papel a palavra “prosperidade” e dobre-o. Coloque o papel no prato e disponha as uvas verdes por cima. Polvilhe com um pouco de canela, que é conhecida por atrair riqueza e energias positivas. Enquanto faz isso, mentalize suas finanças se estabilizando e oportunidades de prosperidade surgindo.

