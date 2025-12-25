Energias de 2026: veja como se preparar para o próximo ano

O ano de 2026 chegará com uma força própria, carregado de uma vibração que une crescimento e responsabilidade emocional. Segundo a Sacerdotisa Narja Nunes, este será um ciclo de viradas profundas tanto no mundo interno quanto no externo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para ela, o universo pedirá coragem. “2026 será um ano que nos chamará para assumir a nossa verdade. Nada mais de meias escolhas nem de caminhos pela metade. Será tempo de clareza, maturidade e presença”, afirma.

Energias influenciarão o ano

No campo espiritual, 2026 abrirá portas para uma grande faxina energética. Será um período de limpeza de ciclos antigos, de libertação de vínculos que não fazem mais sentido e de reencontro com a própria essência.

Emocionalmente, o ano trará um convite ao amadurecimento. As relações ganharão mais lucidez e as conexões passarão por um filtro natural. “Vamos enxergar com mais clareza quem queremos por perto e o que não combina mais com a nossa evolução”, explica Narja Nunes.

No comportamento, surgirá uma energia prática e transformadora. O ciclo favorecerá escolhas firmes, atitudes conscientes e uma redução significativa da autopunição. Será um período para agir com propósito, e não por impulso ou obrigação.

Áreas que serão favorecidas em 2026

Relações verdadeiras, estudos espirituais, processos criativos, estabilidade financeira e mudanças de casa ou trabalho despontarão com força nesse ciclo. Para quem estiver disposto a se reinventar, o ano responderá rápido e com fluidez. “Quem se abrir para o novo vai sentir a vida andando com muito mais sincronicidade”, afirma a sacerdotisa.

2026 não irá sustentar teimosias emocionais (Imagem: fizkes | Shutterstock)

Áreas que pedirão atenção

Comparações, autossabotagem e a insistência em ambientes tóxicos serão pontos sensíveis. Narja Nunes alerta que 2026 não irá sustentar teimosias emocionais. Tudo aquilo que for mantido por medo ou insegurança terá grandes chances de ruir para ser reconstruído em bases mais sólidas.

Se alinhando ao ciclo de 2026

Silêncio interior, conexão espiritual e escolhas conscientes formarão o trio essencial para atravessar esse novo período. Começar o ano pedindo clareza, foco e proteção fortalecerá o caminho e facilitará a leitura dos sinais da vida.

Práticas simples para começar ano bem energeticamente

Banho de ervas leves no primeiro dia do ano;

Escrever o que fica e o que vai;

Um ritual ou oração de abertura de caminhos;

Faxina pesada e descarte de objetos que seguram energia antiga;

Agradecer o ano que passou antes de pedir pelo próximo.

Com sensibilidade e profundidade, Narja Nunes lembra que 2026 será um ano de expansão para quem estiver disposto a se olhar de verdade. “A energia do ano nos empurrará para frente, mas só avançará quem soltar o que não pertencer mais”, finaliza a sacerdotisa.

Por Gabriela Andrade