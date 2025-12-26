Horóscopo semanal: previsões para os signos de 29/12/2025 a 04/01/2026

O Sol em Capricórnio estará em conjunção com Vênus e Marte e em oposição a Júpiter, indicando uma forte pressão para concretizar metas e ambições profissionais. Será necessário moderação, pois o excesso de esforço poderá levar ao esgotamento ou a conflitos com autoridades.

Mercúrio em Sagitário fará quadratura com Saturno e Netuno, sinalizando que a comunicação e os pensamentos serão desafiados por confusões e dúvidas. Diante disso, será importante evitar promessas difíceis de cumprir e ter cautela ao lidar com informações sensíveis.

Vênus em Sagitário estará em conjunção com o Sol e Marte, indicando que os relacionamentos e as finanças serão impulsionados por uma energia de seriedade e propósito. Nesse cenário, haverá uma busca maior por compromissos sólidos.

Ademais, Marte em Sagitário fará conjunção com o Astro-Rei e Vênus e oposição a Júpiter, conferindo força para alcançar resultados respeitáveis. Contudo, ambições exageradas ou riscos imprudentes deverão ser evitados para prevenir perdas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano sentirá um impulso para agir, decidir e se posicionar, favorecendo avanços concretos (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para os objetivos profissionais. Haverá um impulso para agir, decidir e se posicionar, favorecendo avanços concretos, desde que evite exageros e promessas maiores do que conseguirá cumprir. Como a ambição estará elevada, será preciso mais estratégia e responsabilidade.

Apesar dos benefícios do período, conflitos e expectativas irreais poderão surgir, sobretudo com figuras de autoridade ou em relação a projetos de longo prazo. Por isso, atente-se à comunicação e confirme as informações antes de agir. Ademais, as emoções possivelmente afetarão a rotina de trabalho, exigindo maturidade para separar o pessoal do profissional.

Touro

O taurino deverá direcionar a energia para estruturar os projetos de modo sólido (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Você buscará ampliar a sua visão sobre o futuro, seja investindo em estudos, viagens ou decisões que envolvam crescimento pessoal e profissional. Embora haja motivação para avançar, o excesso de confiança poderá levar a escolhas precipitadas ou expectativas irreais. Portanto, evite assumir compromissos sem avaliar as consequências práticas.

Ainda nesta semana, questões burocráticas, acadêmicas ou jurídicas demandarão atenção, pois possivelmente ocorrerão falhas na comunicação, atrasos ou informações incompletas. Diante disso, tome cuidado ao expor as suas ideias e direcione a sua energia para estruturar os projetos de modo sólido. A disciplina e o foco se tornarão decisivos no processo.

Gêmeos

O geminiano terá força e coragem para resolver pendências e negociar (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Você enfrentará temas profundos, como finanças compartilhadas, investimentos e questões emocionais intensas. Terá força e coragem para resolver pendências e negociar, mas exageros ou riscos desnecessários poderão gerar perdas.

Por isso, evite ações impulsivas, especialmente em situações que envolvam dinheiro ou intimidade. No campo afetivo, as relações exigirão maturidade e comunicação aberta. Investir na clareza e na responsabilidade poderá prevenir confusões ou desconfianças e garantir decisões mais seguras.

Câncer

O período pedirá que o canceriano realize ajustes nos relacionamentos, tornando-os mais equilibrados e sustentáveis (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Os relacionamentos exigirão bastante atenção nesta semana. Parcerias profissionais ou afetivas precisarão de decisões práticas, acordos bem definidos e limites claros. Embora sinta impulso para resolver pendências, deverá evitar exageros, cobranças excessivas ou expectativas irreais que possam gerar conflitos.

Além disso, não deverá prometer mais do que conseguirá cumprir. De modo geral, o período exigirá ajustes que tornarão os relacionamentos mais equilibrados e sustentáveis, fortalecendo vínculos e criando bases mais seguras.

Leão

O potencial do leonino no setor profissional estará em alta, podendo gerar grandes resultados (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Ao longo desta semana, o seu foco estará voltado para a organização da rotina. Porém, tome cuidado ao assumir muitas tarefas simultaneamente, pois o excesso poderá causar desgastes físicos e mentais. O ideal será que estabeleça prioridades, evite promessas que não conseguirá cumprir e dedique uma atenção especial à saúde, priorizando o descanso, a boa alimentação e o respeito aos seus limites.

Também será necessário cautela na comunicação para evitar mal-entendidos. No setor profissional, haverá potencial para grandes resultados, desde que você utilize a estratégia e a disciplina.

Virgem

O virginiano deverá equilibrar ambição com responsabilidade para avançar de forma consistente (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Você sentirá um impulso forte para criar, liderar e se expor, especialmente em projetos pessoais, romances ou assuntos ligados à expressão individual. Haverá energia e determinação nesses setores, mas também tendência a exagerar nas expectativas. Portanto, tome cuidado com promessas excessivas ou decisões movidas pelo orgulho.

Na comunicação e nos planos profissionais, poderão surgir atrasos e frustrações, exigindo paciência e clareza para evitar mal-entendidos. Utilize a disciplina a seu favor, organizando as prioridades e evitando a dispersão. Também será importante equilibrar ambição com responsabilidade para avançar de forma consistente.

Libra

O libriano sentirá vontade de tomar decisões importantes em questões domésticas e emocionais (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Sua atenção se voltará para questões domésticas e emocionais. Haverá vontade de organizar e tomar decisões importantes nesses campos. No entanto, poderão surgir conflitos familiares se houver rigidez ou excesso de controle. Portanto, tome cuidado para não exigir demais de si e dos outros.

Além disso, expectativas irreais possivelmente gerarão frustrações. Logo, será importante evitar conclusões precipitadas em conversas sensíveis e promessas feitas no calor do momento. Tenha disciplina para estruturar a sua rotina e fortalecer vínculos de forma prática, buscando estabilidade.

Escorpião

O escorpiano sentirá um impulso maior para negociar e se posicionar (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

A sua mente estará bem ativa, favorecendo decisões rápidas, conversas importantes e resolução de pendências. Nesse contexto, você sentirá um impulso para negociar e se posicionar. Apenas tenha cuidado para não prometer mais do que conseguirá cumprir.

Em contrapartida, haverá tendência a conflitos verbais e disputas de opinião, especialmente com pessoas próximas. Além disso, informações confusas ou atrasos poderão gerar impaciência, exigindo atenção aos detalhes. Por conta dessas influências, evite conclusões precipitadas e revise acordos com disciplina e escuta ativa. A clareza o(a) ajudará a avançar com segurança, alcançando resultados consistentes.

Sagitário

A vontade do sagitariano de conquistar o melhor estará forte (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

A semana exigirá dedicação às questões financeiras. Você sentirá a necessidade de revisar prioridades e reavaliar recursos em busca de estabilidade. Entretanto, poderá enfrentar tensões entre o desejo de crescimento e a necessidade de controle, além de frustrações em investimentos ou negociações. Essas situações exigirão paciência e senso de realidade. De modo geral, a vontade de conquistar o melhor será forte, mas não deverá agir por impulso em assuntos que envolvam trabalho ou dinheiro.

Capricórnio

A presença do capricorniano estará mais cativante, atraindo atenção e favorecendo o cuidado com a imagem (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Ao longo desta semana, haverá muita energia e motivação para iniciar novos ciclos. Sua presença estará mais cativante, atraindo atenção e favorecendo o cuidado com a imagem. No entanto, essas influências também exigirão ajustes em suas ambições, bem como moderação, mantendo o equilíbrio entre impulsos e cautela. Na comunicação, suas ideias poderão parecer dispersas, sendo necessário maior cuidado para conectar os planos à realidade. Evite promessas exageradas e concentre-se em diálogos práticos.

Aquário

O momento será ideal para o aquariano curar feridas, liberar ressentimentos e encerrar pendências (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Você estará mais introspectivo(a), sentindo a necessidade de se recolher e reavaliar a direção da sua vida. Será o momento ideal para curar feridas, liberar ressentimentos e encerrar pendências. Por outro lado, poderão surgir medos ou a sensação de isolamento.

Ademais, a sua comunicação possivelmente ficará vaga. Portanto, evite tomar decisões importantes ou revelar planos enquanto não tiver clareza suficiente. Também atente-se à autossabotagem e invista nas práticas espirituais ou no descanso reparador.

Peixes

O pisciano estará mais envolvido com os círculos de amizade e com os objetivos de longo prazo (Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock)

Nesta semana, você se envolverá com os círculos de amizade e com os objetivos de longo prazo. Inclusive, haverá bastante motivação para buscar apoio e lutar por causas maiores. Será um momento favorável para se conectar com grupos que compartilham ideais semelhantes aos seus.

Embora os planos ganhem impulsos neste período, eles exigirão realismo e disciplina para se concretizarem. Por isso, evite idealizar demais pessoas ou projetos. No setor financeiro, poderão surgir conflitos ou excessos.