Tarot semanal: previsão para os signos de 29/12/2025 a 04/01/2026

A semana será marcada por movimento, ajustes internos e amadurecimento emocional para todos os signos. Conforme as cartas do tarot, a energia favorecerá novos começos, desde que acompanhados de consciência, estratégia e paciência. Haverá um convite coletivo para equilibrar ação e reflexão, compreender o momento certo de avançar e reconhecer o que precisa ser deixado para trás.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Ás de Paus

Uma ideia nova, um desejo ou uma faísca interna pedirá ao ariano ação (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Ás de Paus” mostra que a semana começará com energia e entusiasmo. Uma ideia nova, um desejo ou uma faísca interna pedirá ação. Será um período excelente para iniciar algo com coragem.

Touro – Sete de Ouros

O taurino começará a perceber o que vale a pena continuar investindo (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Sete de Ouros” revela que a paciência e a avaliação estarão em destaque. Você começará a perceber o que vale a pena continuar investindo e o que precisa ser ajustado. Não será o momento de forçar resultados.

Gêmeos – Pajem de Espadas

O geminiano viverá um período para observar mais, perguntar, aprender e trocar informações (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Pajem de Espadas” mostra que a curiosidade, as conversas e as novidades marcarão a semana. Será um período para observar mais, perguntar, aprender e trocar informações. Fofocas e conclusões precipitadas deverão ser evitadas.

Câncer – Dez de Copas

A semana favorecerá a família, as relações sinceras e os momentos de afeto do canceriano (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Dez de Copas” mostra que a harmonia emocional e a sensação de pertencimento estarão presentes. A semana favorecerá a família, as relações sinceras e os momentos de afeto que aquecem o coração.

Leão – Rei de Copas

O leonino aprenderá a liderar com sensibilidade e a controlar reações (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Rei de Copas” mostra que a maturidade emocional ganhará destaque. Você aprenderá a liderar com sensibilidade, controlar reações e agir com empatia, mesmo diante de situações delicadas.

Virgem – Três de Ouros

A semana do virginiano será favorável para parcerias, projetos colaborativos e crescimento profissional (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Três de Ouros” mostra que o trabalho em equipe e o reconhecimento das suas habilidades se destacarão. A semana será favorável para parcerias, projetos colaborativos e crescimento profissional.

Libra – A Justiça

O período pedirá responsabilidade e honestidade ao libriano (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “A Justiça” revela que as decisões conscientes e o equilíbrio conduzirão a semana. O período pedirá responsabilidade, honestidade e alinhamento entre o que você sente e o que faz. Tudo tenderá a se ajustar.

Escorpião – Sete de Espadas

A semana do escorpiano pedirá estratégia, mas também sinceridade (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Sete de Espadas” mostra que será importante manter atenção a jogos ocultos, inclusive aos seus. A semana pedirá estratégia, mas também sinceridade. Nem tudo precisará ser feito por atalhos.

Sagitário – Nove de Paus

O sagitariano poderá se sentir cansado, mas estará mais perto do fim do que imagina (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Nove de Paus” revela que a persistência e a resistência serão necessárias. Você poderá se sentir cansado(a), mas estará mais perto do fim do que imagina. Será importante aguentar firme por mais um pouco.

Capricórnio – O Imperador

Será um período para o capricorniano assumir o comando (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “O Imperador” mostra que a estrutura, a autoridade e o controle marcarão a semana. Será um período para assumir o comando, organizar a vida prática e se posicionar com firmeza e clareza.

Aquário – Seis de Espadas

Para o aquariano, a semana favorecerá transições e trará alívio gradual (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “Seis de Espadas” mostra que a semana favorecerá transições e trará alívio gradual. Afastamentos necessários, mudanças de mentalidade e a busca por águas mais calmas estarão em evidência.

Peixes – A Estrela

A semana do pisciano será marcada por fé, leveza e reconexão com os sonhos (Imagem: GrAl | Shutterstock)

A carta “A Estrela” revela que a esperança será renovada e a cura emocional ganhará espaço. A semana será marcada por fé, leveza e reconexão com os sonhos. Confie: o universo ouvirá.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.