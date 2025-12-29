InícioRevista do Correio
Cultura & Entretenimento

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em janeiro de 2026

Veja obras que prometem encantar o público neste início de ano

Janeiro de 2026 promete agitar as salas de cinema brasileiras com uma seleção diversificada de produções (Imagem: Freeograph | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Janeiro de 2026 promete agitar as salas de cinema brasileiras com uma seleção diversificada de produções (Imagem: Freeograph | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O ano de 2026 abre com um calendário cinematográfico que aposta na diversidade para renovar o interesse do público. Janeiro traz adaptações literárias muito aguardadas, produções nacionais com humor característico e dramas de época que exploram relações humanas e marcos culturais. Entre títulos de grande apelo popular e obras mais intimistas, as salas de cinema oferecem um leque de filmes que dialoga com diferentes faixas etárias e expectativas, garantindo uma temporada marcada pela pluralidade de narrativas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A seguir, veja 5 filmes que entram em cartaz no cinema em janeiro!

1. A Empregada (01/01)

Mulher observando algo fora de quadro enquanto está posicionada diante de uma casa em miniatura com múltiplos compartimentos
“A Empregada” acompanha uma jovem com passado turbulento que descobre os segredos sombrios da família milionária para qual trabalha (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Baseado no romance best-seller de Freida McFadden que vendeu impressionantes 4,5 milhões de cópias, “A Empregada” chega aos cinemas sob a direção de Paul Feig, conhecido por comédias como “Missão Madrinha de Casamento” e “As Espiãs que Sabiam Demais”, desta vez explorando o território do suspense psicológico.

O roteiro de Rebecca Sonnenshine adapta a trama que conquistou milhões de leitores ao redor do mundo, apresentando a história de Millie Calloway (Sydney Sweeney), uma jovem com um passado problemático que busca recomeçar a vida ao ser contratada como empregada doméstica pelo casal milionário Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar).

O que parecia ser uma oportunidade de renovação logo se transforma em um pesadelo quando Millie descobre que os segredos da família Winchester são ainda mais sombrios e perigosos do que os seus próprios. O filme explora as camadas de manipulação e segredos que envolvem a relação entre patrões e empregada, com Nina tornando o trabalho de Millie cada vez mais difícil por meio de sabotagens deliberadas, mentiras e chantagem psicológica contra o próprio marido Andrew.

2. Família de Aluguel (08/01)

Homem sentado em transporte coletivo ao lado de uma menina que segura uma mochila e um pacote embrulhado
“Família de Aluguel” mostra a jornada de um ator que encontra novos sentidos para sua vida ao interpretar familiares para desconhecidos no Japão (Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures)

Brendan Fraser, vencedor do Oscar de Melhor Ator por “A Baleia” em 2023, protagoniza esta coprodução entre Estados Unidos e Japão que explora os limites entre performance e autenticidade nas relações humanas.

Dirigido por Mitsuyo Miyazaki, com roteiro desenvolvido em parceria com Stephen Blahut, o filme acompanha a jornada de Phillip Vandarpleog, um ator norte-americano em crise profissional que encontra uma segunda chance ao trabalhar em uma agência japonesa especializada em “aluguel de família“. O conceito, que pode soar inusitado para o público ocidental, é baseado em um serviço real existente no Japão, em que pessoas contratam estranhos para interpretar parentes, amigos ou parceiros em eventos sociais e situações cotidianas.

A trama se aprofunda quando o personagem começa a estabelecer vínculos com seus clientes, transformando o que seria apenas mais um trabalho em algo que questiona a própria essência das conexões humanas. O elenco conta com Mari Yamamoto no papel de Aiko, Takehiro Hira como Shinji e Akira Emoto interpretando Kikuo Hasegawa.

3. Agentes Muito Especiais (08/01)

Dois homens posando lado a lado com braços cruzados em frente a um veículo vermelho
“Agentes Muito Especiais” é uma comédia policial sobre uma dupla que se infiltra em uma penitenciária carioca (Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes)

Com direção de Pedro Antonio e roteiro desenvolvido por Fil Braz a partir do argumento criado por Paulo Gustavo, Renato Fagundes, João Paulo Horta e o próprio Braz, o filme marca a estreia de Pedroca Monteiro no cinema ao lado de Majella, formando a dupla de protagonistas Jeff e Johnny. A história acompanha dois aspirantes a policiais que recebem uma missão inusitada: infiltrar-se em uma penitenciária carioca para desmantelar o temido “Bando da Onça”, organização criminosa que aterroriza a cidade do Rio de Janeiro.

O filme reúne um elenco de peso do cinema e da televisão brasileira, incluindo Dira Paes como a Onça, líder da quadrilha, Malu Valle interpretando Marister, Chico Diaz no papel do Comandante Queiroz e participações de Bárbara Reis, Demétrio Nascimento, Dudu Azevedo e Big Jaum. “Agentes Muito Especiais” mistura ação e humor típicos do cinema popular nacional, culminando em um grande evento de moda em que criminosos e policiais se encontram para o desfecho da trama.

4. O Beijo da Mulher-Aranha (15/01)

Jennifer Lopez de cabelo curto e preto, batom vermelho e colar
“O Beijo da Mulher-Aranha” explora como arte e imaginação se tornam ferramentas de sobrevivência em contexto de opressão (Imagem: Reprodução digital | Paris Filmes)

Bill Condon dirige esta nova adaptação cinematográfica do romance de Manuel Puig, trazendo para as telas um musical dramático que revisita a história de amor e resistência em meio à ditadura argentina dos anos 1980. Diego Luna interpreta Valentín Arregui, um preso político que divide cela com Luis Molina, vivido por Tonatiuh, um ex-decorador de vitrines detido por atentado ao pudor.

A química entre os dois atores sustenta uma narrativa que alterna entre a brutalidade da prisão política e as fantasias coloridas de musicais clássicos de Hollywood, com Jennifer Lopez desempenhando o triplo papel de Aurora, Ingrid Luna e Mulher-Aranha, personagens que habitam o universo imaginário de Molina.

O longa combina os gêneros de comédia musical, drama e romance para explorar como a arte e a imaginação se tornam ferramentas de sobrevivência em contextos de opressão. A narrativa acompanha o desenvolvimento do vínculo entre Valentín e Molina conforme este último usa as histórias de seu musical favorito para escapar da realidade política brutal que os cerca, criando um espaço onde romance e fantasia confrontam a violência do regime ditatorial.

5. Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (29/01)

Homem e mulher posicionados frente a frente em área de floresta densa com troncos, musgos e vegetação ao redor
“Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” é um drama sobre a tragédia familiar que inspirou a criação da peça de Shakespeare (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)

Chloé Zhao, a cineasta que fez história como a segunda mulher a conquistar o Oscar de Melhor Direção por “Nomadland” em 2021, retorna com um drama histórico que reimagina a vida pessoal de William Shakespeare por meio da perspectiva de sua esposa.

Baseado no romance de Maggie O’Farrell, que também assina o roteiro ao lado da diretora, o filme acompanha o casal formado por Agnes Shakespeare (Jessie Buckley) e Will (Paul Mescal) durante a tragédia da morte de seu filho Hamnet, aos 11 anos, vítima de uma das pragas que devastaram a Inglaterra no século XVI. A narrativa rejeita a imagem intocável do gênio literário para apresentar um artista profundamente influenciado por suas experiências domésticas e pelo luto que transformaria sua obra.

Paul Mescal, que recentemente estrelou “Aftersun” e “Todos Nós Desconhecidos”, e Jessie Buckley formam um casal central poderoso, com Emily Watson interpretando Mary e Joe Alwyn no papel de Bartholomew. A coprodução entre Reino Unido e Estados Unidos, com distribuição da Universal Pictures, explora temas de perda e morte enquanto acompanha a rotina de uma família em uma pequena vila inglesa do passado, culminando na história de amor que inspirou a criação de “Hamlet”, uma das mais importantes tragédias do teatro mundial.

  • Google Discover Icon
GL
GL

Gabriele Lisboa

    -
    Portal EdiCase
    Por Gabriele Lisboa
    postado em 29/12/2025 15:02
    SIGA
    x