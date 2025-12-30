InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 30/12/2025

Veja o que os astros revelam sobre a terça-feira de cada nativo do zodíaco

Questões ligadas a dinheiro, relações e projetos pessoais ganharão atenção nesta terça-feira (Imagem: Thitiwat Luechaudompan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Questões ligadas a dinheiro, relações e projetos pessoais ganharão atenção nesta terça-feira (Imagem: Thitiwat Luechaudompan | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Esta terça-feira trará um clima mais favorável para organizar ideias, ajustar planos e tomar decisões com mais segurança. Questões ligadas a dinheiro, relações e projetos pessoais ganharão atenção, pedindo escolhas mais conscientes e atitudes práticas para evitar desperdício de energia. Por outro lado, será possível, também, aproveitar boas oportunidades. Confira as previsões do horóscopo e veja como essas energias se manifestarão para o seu signo!

Áries

Ilustração do signo de Áries, contendo um traço vertical com duas curvas simétricas no topo, lembrando os chifres de um carneirode touro, contendo um círculo com dois traços curvos no topo representando os chifres, em círculo bicolor (preto e branco) em fundo cinza
Os arianos estarão com o poder de atração em alta (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Este será um bom dia para buscar mais segurança e maneiras de aumentar seus recursos. Afinal, você sentirá uma energia mais estável e focada nas questões financeiras e materiais. Ademais, seu poder de atração estará em alta, beneficiando relacionamentos pessoais e profissionais. Aproveite para tomar decisões equilibrando desejos com a necessidade de segurança.

Touro

Ilustração do signo de Touro, contendo um círculo com dois traços curvos no topo representando os chifres, em círculo bicolor (preto e branco) em fundo cinza
Os taurinos estarão com a energia voltada para a própria imagem (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você estará com uma energia renovada, voltada para a própria imagem e autoestima. Será um bom dia para se afirmar, tanto em nível pessoal quanto profissional. Afinal, habilidades de liderança e comunicação também estarão em destaque, ajudando-o(a) a fortalecer relacionamentos e a avançar em objetivos. Procure, neste dia, fazer mudanças que favoreçam o crescimento.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, contendo traço branco com duas barras verticais unidas por linhas horizontais, sobre fundo cinza com círculo preto bipartido
Os geminianos estarão mais introspectivos nesta terça-feira (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você poderá sentir uma energia mais introspectiva, com atenção voltada para questões emocionais profundas e para o autoconhecimento. Será um dia para resolver conflitos internos e lidar com o que estiver oculto ou reprimido. Ademais, sua intuição estará mais afiada, o que o(a) ajudará a ter clareza. Evite, nesta terça-feira, a impulsividade, e use a tranquilidade interior para trabalhar em projetos de longo prazo.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, contendo dois semicírculos brancos opostos com pontos centrais, sobre fundo cinza com círculo preto central em dois tons
Os cancerianos estarão focados nas amizades e projetos coletivos (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Seu foco estará em amizades e projetos em grupo, com boa disposição para colaborar, trocar ideias e fortalecer laços. As conexões sociais ganharão destaque e poderão abrir caminhos para oportunidades de crescimento. A energia tenderá a se direcionar para causas coletivas, incentivando atitudes assertivas, mas equilibradas. O período favorecerá o fortalecimento das redes de apoio.

Leão

Ilustração do signo de Leão, contendo curva branca com círculo na ponta esquerda, sobre fundo cinza com círculo preto dividido ao meio verticalmente
Os leoninos terão oportunidades de crescimento na carreira (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Haverá mais estabilidade emocional e profissional, com boas oportunidades para crescimento na carreira. Ademais, sua confiança estará em alta, permitindo decisões assertivas. No entanto, será importante equilibrar ambição com paciência. O dia favorecerá a expansão na vida profissional, e as ações terão impacto positivo no reconhecimento.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, contendo traço branco em forma de
Os virginianos estarão abertos a novas ideias e perspectivas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você estará mais aberto(a) a novas ideias e perspectivas, com forte vontade de expandir horizontes. O dia será propício para aprender algo novo ou planejar viagens que possam enriquecer a visão de mundo. Além disso, seu pensamento estará claro e inovador, o que o(a) ajudará a resolver problemas de forma criativa. No entanto, tenha cautela com a tendência a decisões precipitadas.

Libra

Ilustração do signo de Libra, contendo linha curva branca sobre traço reto, sobre fundo cinza com círculo central preto em dois tons verticais
Os librianos sentirão uma energia intensa em relação a questões financeiras (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você poderá sentir uma energia intensa em relação a questões financeiras e emocionais. Ademais, mudanças inesperadas poderão surgir, desafiando a estabilidade, porém também trazendo novas oportunidades de crescimento. O dia pedirá revisão das abordagens em relação a investimentos e recursos compartilhados, e será preciso liberar padrões antigos que já não servem mais.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, contendo traço branco em forma de
Os escorpianos viverão surpresas nas parcerias e relacionamentos (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você poderá vivenciar surpresas no campo das parcerias e dos relacionamentos. Mudanças inesperadas poderão surgir, trazendo novas dinâmicas para conexões próximas. O dia, por sua vez, pedirá uma revisão das expectativas sobre autenticidade e liberdade nas relações. Será possível, nesta terça-feira, ter mais clareza sobre o que realmente importa nos vínculos, apesar dos desafios.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, contendo uma flecha branca apontada para cima e para a direita, sobre fundo cinza com círculo preto bipartido
Os sagitarianos deverão procurar formas alternativas de cuidado (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você poderá se deparar com imprevistos no ambiente de trabalho ou na rotina. Ademais, mudanças rápidas exigirão adaptação, podendo também oferecer oportunidade de trazer inovação ao cotidiano. O dia favorecerá a reavaliação da saúde e do bem-estar. Diante disso, procure formas alternativas de cuidado e melhora da produtividade profissional.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, contendo traço branco curvo com laço na ponta, sobre fundo cinza com círculo preto central dividido verticalmente
Os capricornianos deverão ter cuidado com as expectativas (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você poderá enfrentar tensões no campo emocional, especialmente em atividades ligadas ao prazer ou à criatividade. Ademais, conflitos poderão surgir em relacionamentos íntimos, desafiando a necessidade de controle. O dia pedirá reflexão sobre atitudes relacionadas à expressão pessoal, podendo ser necessário liberar padrões ou expectativas.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, contendo duas linhas onduladas brancas paralelas, sobre fundo cinza com círculo preto central dividido ao meio em dois tons
Os aquarianos buscarão harmonia e estabilidade nas reações (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você estará focado(a) nos acontecimentos do lar e nas relações familiares, buscando harmonia e estabilidade. Além disso, sentirá mais facilidade para resolver questões emocionais e fortalecer vínculos com pessoas próximas. O dia será favorável a atividades que promovam conforto e segurança em casa. Aproveite para cultivar um ambiente de paz e apoio emocional no lar.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, contendo duas linhas curvas brancas voltadas para fora, unidas por um traço horizontal branco, sobre fundo cinza com círculo preto dividido ao meio em dois tons
Os piscianos estarão mais comunicativos (Imagem: Lena Pronne | Shutterstock)

Você estará mais comunicativo(a), especialmente em interações cotidianas com pessoas próximas, e terá mais clareza nas palavras. Isso, por sua vez, o(a) ajudará a fortalecer conexões sociais e profissionais. O dia também será favorável para compartilhar ideias e buscar soluções práticas para pendências. Aproveite para se expressar com confiança e buscar harmonia nas relações.

