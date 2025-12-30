Horóscopo Chinês 2026: previsões de janeiro para os 12 signos

Janeiro trará a influência do Búfalo para os signos do Horóscopo Chinês (Imagem: prakashsha | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Janeiro traz a influência do Búfalo, um signo responsável e ambicioso, mas que também se irrita facilmente.

“Conhecido pela dedicação ao trabalho, o Búfalo costuma destinar boa parte do seu tempo à vida profissional e material. Contudo, sua principal qualidade pode se tornar o seu pior defeito, já que tende a focar no mundo externo, negligenciando o mundo interno”, explica Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.

A consultora ainda observa que o Búfalo amadurece ao perceber que frieza não é sinônimo de inteligência emocional. Quando isso acontece, ele começa a dedicar às emoções o mesmo empenho que aplica à vida material. O ano de 2026, inclusive, será crucial para esse desenvolvimento, preparando-o para as cobranças que surgirão em 2027.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em janeiro. Confira!

Rato

Os nativos do Rato deverão evitar perigos desnecessários no mês de janeiro (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Em janeiro, os nascidos no ano do Rato sentirão de forma mais intensa os desafios de 2026. Logo, eles deverão evitar perigos desnecessários. Em resumo, o mês exigirá cautela.

Búfalo

Os nativos do Búfalo poderão enfrentar cobranças relacionadas à disciplina e à responsabilidade (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horo?scopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado, geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Neste mês, os nativos do Búfalo poderão enfrentar cobranças relacionadas à disciplina e à responsabilidade. Alguns planos, entretanto, poderão sofrer atrasos ou avançar mais lentamente do que o esperado.

Tigre

O mês de janeiro será importante para os nativos do Tigre reestruturarem questões que estavam confusas ou mal planejadas (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de janeiro, os nativos do Tigre enfrentarão restrições e um avanço lento. Apesar dos desafios, esse período será importante para reestruturar questões que estavam confusas ou mal planejadas.

Coelho

Os nativos do Coelho poderão enfrentar pressões para mudar padrões prejudiciais (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento.

Em janeiro, os nascidos no ano do Coelho poderão enfrentar pressões para mudar padrões prejudiciais. De acordo com a Astrologia Chinesa, eles serão os nativos mais cobrados a promover mudanças definitivas neste período.

Dragão

Caso as ações dos nativos do Dragão sejam bem planejadas, eles conseguirão alcançar os seus objetivos (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Ao longo do mês, os nativos do Dragão so? alcançarão os seus objetivos se as ações forem bem planejadas e detalhadas. Qualquer atitude sem planejamento poderá trazer muito transtorno.

Serpente

Quanto mais realistas os nativos da Serpente forem, melhor aproveitarão o mês de janeiro (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horo?scopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas relações.

Em janeiro, os nascidos no ano da Serpente se questionarão sobre o que é realidade e o que é idealização. Algumas quebras de expectativas poderão ocorrer neste momento. Quanto mais realistas os nativos forem, melhor aproveitarão as energias do período.

Cavalo

Os nativos do Cavalo serão muito beneficiados em janeiro (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Ao longo de janeiro, os nascidos no ano do Cavalo serão muito beneficiados. Por isso, deverão usar a sua força, energia e sabedoria para canalizar o que realmente importa.

Cabra

Novos caminhos serão apresentados para os nativos da Cabra ao longo do mês (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos.

Neste mês, os nascidos no ano da Cabra sentirão o peso de responsabilidades que estavam sendo evitadas. Novos caminhos serão apresentados para os nativos. Contudo, isso exigirá algumas transformações.

Macaco

Em janeiro, os nativos do Macaco poderão contar com vantagens especiais (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

Em janeiro, os nativos do Macaco terão vantagens especiais. Algumas restrições poderão ser eliminadas, facilitando a conquista das metas desejadas. Com esforço bem direcionado, os resultados tendem a ser ainda mais expressivos.

Galo

Os nativos do Galo enfrentarão transformações intensas neste mês (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as pro?prias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Em janeiro, os nascidos no ano do Galo passarão por transformações intensas. Crises e conflitos poderão surgir, e somente o tempo ajudará a conduzir o processo.

Cão

Será importante que os nativos do Cão aceitem as mudanças (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horo?scopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito.

No mês de janeiro, os nativos do Cão enfrentarão mudanças aceleradas, não permitindo acomodação ou procrastinação. Aceitar o novo será mais benéfico do que resistir às inevitáveis transformações.

Javali

Os nativos do Javali viverão momentos de alívio (Imagem: Jiw Ingka | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e negativos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados.

Neste mês, os nascidos no ano do Javali viverão momentos de alívio — apo?s enfrentarem diversos desafios em 2025. Será importante que os nativos usem este período para se refazerem.

Tery Kanakura

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.