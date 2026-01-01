Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/01/2026

O primeiro dia do ano trará uma energia favorável para retomar conversas, reorganizar ideias e observar com mais atenção as escolhas feitas para os próximos passos. Comunicação, relações e decisões práticas ganharão destaque, pedindo equilíbrio entre entusiasmo, sensibilidade e responsabilidade emocional. Ao longo da quinta-feira, será importante ouvir mais, ajustar expectativas e agir com clareza, evitando excessos. Confira a seguir as previsões do horóscopo e veja o que os astros revelam para cada signo!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Áries

Os nativos de Áries buscarão compartilhar as ideias e se conectar com outras pessoas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você sentirá um impulso para se comunicar mais, compartilhando ideias e se conectando com outras pessoas. Será possível que a mente esteja bem ativa e que surja interesse por novas informações ou atividades intelectuais. O dia tenderá a trazer novidades e conversas dinâmicas — fique atento(a) a mudanças rápidas no ambiente, seja no trabalho ou na rotina diária.

Touro

Será importante que os nativos de Touro busquem novas formas de estabilidade financeira (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você será convidado(a) a reavaliar seus valores e a forma como administra os recursos financeiros. O momento poderá levar você a dedicar mais atenção às questões materiais, além de trazer ideias inesperadas para melhorar sua situação financeira. O período favorecerá a busca por novas formas de estabilidade e segurança, abrindo caminhos para decisões mais conscientes e resultados duradouros.

Gêmeos

No primeiro dia do ano, os nativos de Gêmeos terão facilidade para expressar ideias e se conectar com outras pessoas (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Sua mente estará mais acelerada e curiosa, e você terá facilidade para expressar ideias e se conectar com os outros. Sua presença será notada e surgirá um impulso para explorar novas perspectivas ou interagir com pessoas diferentes. No entanto, fique atento(a) ao equilíbrio interno e à necessidade de se sentir mais livre nas decisões pessoais.

Câncer

Os nativos de Câncer buscarão compreender melhor as emoções (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Uma energia introspectiva estará presente, e você buscará compreender melhor suas emoções mais profundas. Será um bom momento para refletir sobre o passado e explorar aspectos ocultos do inconsciente. O dia favorecerá atividades meditativas, ajudando a liberar tensões acumuladas. Por outro lado, evite tomar decisões importantes.

Leão

Os nativos de Leão sentirão um impulso para expandir a rede de contatos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você estará focado(a) em amizades e em objetivos de longo prazo, e o dia trará oportunidades para se conectar com pessoas que compartilham os mesmos ideais. Poderá surgir um impulso para expandir sua rede de contatos. A colaboração se mostrará essencial; por isso, mantenha-se aberto(a) a projetos conjuntos que poderão trazer crescimento e novas conquistas.

Virgem

O setor profissional ganhará destaque na quinta-feira dos nativos de Virgem (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você estará focado(a) na carreira, e haverá necessidade de destacar habilidades e conquistar reconhecimento profissional. Interações no trabalho se tornarão mais dinâmicas e surgirão novas responsabilidades. O dia será importante para planejar próximos passos e definir metas de longo prazo.

Libra

Um impulso levará os nativos de Libra a expandirem os conhecimentos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Um impulso para expandir seus conhecimentos estará presente; no entanto, poderão surgir dificuldades para alinhar suas ideias às de outras pessoas. Contradições ou mal-entendidos poderão aparecer em conversas importantes. Procure manter o foco e evite se distrair com detalhes que desviem a atenção de seus objetivos principais.

Escorpião

Nesta quinta-feira, os nativos de Escorpião poderão se deparar com questões emocionais profundas e transformadoras (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você poderá se deparar com questões emocionais profundas e transformadoras. Desafios na comunicação poderão surgir, especialmente em assuntos financeiros e temas ligados à intimidade, exigindo clareza e atenção. Será importante evitar mal-entendidos e ouvir o outro lado com paciência para lidar melhor com essas situações e tomar decisões mais conscientes.

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão ter paciência ao lidar com os relacionamentos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você estará focado(a) em parcerias e relacionamentos; entretanto, poderá enfrentar desafios na comunicação e na definição de limites. Será possível que divergências de opinião gerem tensões, especialmente em negociações ou compromissos relevantes. O dia pedirá mais paciência ao lidar com responsabilidades compartilhadas e cautela para evitar decisões precipitadas.

Capricórnio

O ideal será que os nativos de Capricórnio priorizem as atividades com estratégia e cuidado (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, o foco estará nas tarefas do cotidiano e na saúde, mas poderão surgir dificuldades de comunicação no ambiente de trabalho. A sensação de frustração poderá aparecer diante de responsabilidades que exigem mais organização e atenção. Procure priorizar suas atividades com estratégia e cuidado.

Aquário

A quinta-feira dos nativos de Aquário será voltada para a criatividade e relacionamentos pessoais (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A energia do dia estará voltada para a criatividade e os relacionamentos pessoais, mas poderão surgir dificuldades para se expressar com clareza em situações afetivas. A frustração poderá aparecer ao tentar equilibrar diversão e responsabilidades, e será necessário ter paciência para lidar com expectativas e estabelecer limites mais claros nas relações, garantindo harmonia e maior compreensão.

Peixes

Paciência e organização ajudarão os nativos de Peixes a lidarem com as demandas do lar (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

A atenção estará voltada para assuntos do lar e familiares; porém, desafios de comunicação surgirão. Será possível que apareçam confusões ligadas à segurança emocional, e responsabilidades familiares tenderão a pesar mais. O dia pedirá paciência para lidar com conflitos e organizar a vida doméstica de forma prática.