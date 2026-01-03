InícioRevista do Correio
Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 03/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre o sábado de cada nativo do zodíaco

As emoções, a comunicação, os relacionamentos e o setor profissional serão os principais destaques deste sábado (Imagem: Miha Creative | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
As emoções, a comunicação, os relacionamentos e o setor profissional serão os principais destaques deste sábado (Imagem: Miha Creative | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Neste sábado, o movimento dos astros criará um cenário marcado por emoções intensas, influenciando cada nativo(a) de maneira diferente. Questões ligadas à comunicação, aos relacionamentos, à carreira e à vida interior tenderão a ganhar destaque, exigindo mais responsabilidade e calma antes de qualquer decisão. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como usar as influências astrológicas a seu favor!

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Áries

Ilustração do signo de Áries, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um carneiro com chifres curvos voltados para fora
Neste sábado, os nativos de Áries a cuidarão da casa e da família (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Um impulso forte o(a) levará a cuidar da casa e da família. Todavia, o excesso de energia poderá gerar conflitos ou mal-entendidos, especialmente na comunicação. O ideal será evitar reações impulsivas, buscando o equilíbrio antes de tomar decisões importantes.

Touro

Ilustração do signo de Touro, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um touro marrom com chifres curvados para cima
Os nativos de Touro estarão mais sensíveis às conversas e trocas de informações (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Você estará mais sensível às interações, especialmente nas conversas e trocas de informações. Questões emocionais poderão influenciar suas decisões, aumentando o risco de mal-entendidos. Diante desse cenário, cuide da comunicação, pois palavras impulsivas poderão afetar tanto os relacionamentos pessoais quanto os profissionais.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos, em fundo verde-azulado, contendo dois rostos humanos unidos em perfil oposto
Os nativos de Gêmeos dedicarão bastante atenção ao setor financeiro (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de segurança material e emocional e, por isso, dedicará mais atenção a esses setores. Ao longo do dia, porém, tensões poderão surgir, desafiando a comunicação e a interação com os outros. Por conta disso, evite reações impulsivas, refletindo antes de agir.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer, em fundo verde-azulado, contendo um caranguejo com garras levantadas
Devido à alta sensibilidade, o ideal será que os nativos de Câncer reflitam antes de agir (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Você buscará se afirmar neste sábado. No entanto, devido à alta sensibilidade, poderá enfrentar desafios para se expressar de maneira equilibrada, o que causará tensões nas interações, sobretudo nas mais próximas. Portanto, tenha cautela com os impulsos ao tomar decisões importantes, lembrando-se de refletir antes de agir.

Leão

Ilustração do signo de Leão, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de um leão com juba estilizada em camadas
Será um dia importante para os nativos de Leão refletirem sobre o que precisa ser liberado, sobretudo no que diz respeito a questões do passado (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

O sábado favorecerá a introspecção e o contato com questões emocionais profundas. Será um dia importante para refletir sobre o que precisa ser liberado, sobretudo em relação a questões do passado. No processo, tome cuidado com a tendência a guardar sentimentos e evite reações impulsivas, especialmente em momentos de conflito.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem, em fundo verde-azulado, contendo o rosto de uma mulher com olhos fechados, cabelo dividido ao meio e dois brincos
As amizades e metas de longo prazo ganharão destaque no sábado dos nativos de Virgem (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para as amizades e metas de longo prazo. Entretanto, poderão surgir tensões, frustrações e mal-entendidos nas interações sociais, sobretudo devido a expectativas não concretizadas. Será preciso cautela para não exagerar nas cobranças ou se abater com as diferenças de opinião.

Libra

Ilustração do signo de Libra, em fundo verde-azulado, contendo uma balança com dois pratos pendentes em equilíbrio sobre uma haste central vertical
Os nativos de Libra deverão buscar o equilíbrio entre as necessidades emocionais e as responsabilidades profissionais (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Você desejará se realizar na carreira. Contudo, as ambições profissionais poderão entrar em conflito com as demandas pessoais. Além disso, haverá tensões devido às expectativas alheias. Por conta dessas energias, evite agir por impulso, buscando o equilíbrio entre as necessidades emocionais e as responsabilidades.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião, em fundo verde-azulado, contendo um escorpião com cauda curva, pinças abertas e corpo segmentado
O sábado será favorável para os nativos de Escorpião expandirem os horizontes (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

O dia favorecerá novas ideias e a expansão dos horizontes. Apesar disso, poderá se sentir frustrado(a) ao tentar alinhar os seus desejos com a realidade, principalmente em debates ou viagens. Diante desse cenário, evite decisões impulsivas, buscando o equilíbrio entre o que almeja e o que é possível realizar.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário, em fundo verde-azulado, contendo um arco com uma flecha posicionada no centro
A atenção dos nativos de Sagitário estará voltada para questões profundas e transformadoras (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

A sua atenção estará voltada para questões profundas e transformadoras. Nesse cenário, o autocuidado e as emoções ganharão destaque. Todavia ,você poderá enfrentar desafios ao lidar com terceiros. Portanto, será preciso evitar impulsos e buscar o equilíbrio entre os seus desejos e as necessidades externas.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio, em fundo verde-azulado, contendo a cabeça de uma cabra com chifres curvos, focinho alongado e detalhes em linhas suaves
Os nativos de Capricórnio buscarão equilibrar as suas necessidades emocionais com as da pessoas amada (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Os relacionamentos receberão bastante atenção. Você buscará equilibrar as suas necessidades emocionais com as do outro. Porém, devido à dificuldade no alinhamento das expectativas, desafios poderão surgir. Diante disso, evite agir por impulso em discussões ou negociações. O ideal será que reflita sobre o que realmente deseja em seus vínculos.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário, em fundo verde-azulado, contendo um jarro inclinado de onde saem linhas onduladas
Os nativos de Aquário perceberão um aumento de demandas relacionadas ao setor profissional e à saúde (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

Ao longo deste sábado, as demandas diárias, especialmente aquelas ligadas ao setor profissional e à saúde, aumentarão. Como resultado, as tarefas e as interações possivelmente gerarão estresse. Será importante não se sobrecarregar, buscando o equilíbrio e evitando reações impulsivas ou mal-entendidos com colegas de trabalho ou pessoas próximas.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes, em fundo verde-azulado, contendo dois peixes marrons nadando em sentidos opostos
Os nativos de Peixes desejarão se expressar e aproveitar os momentos de lazer (Imagem: fancykeith | Shutterstock)

O desejo de se expressar e aproveitar os momentos de lazer estará presente. No entanto, haverá desafios ao tentar equilibrar as necessidades emocionais com as expectativas alheias. Além disso, poderão surgir tensões nos relacionamentos amorosos. Por conta dessas energias, evite agir por impulso, refletindo bastante e buscando harmonia entre os anseios e a realidade.

  • Google Discover Icon
TM
TM

Thaís Mariano

    -
    Portal EdiCase
    Por Thaís Mariano
    postado em 03/01/2026 01:00
    SIGA
    x