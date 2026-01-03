Veja o que cada signo deverá priorizar em 2026

Marcado por transições, progresso e renovação, 2026 chega com Saturno avançando para Áries, Júpiter trazendo expansão por meio de Leão a partir do segundo semestre e Urano entrando definitivamente em Gêmeos. Será um período que pedirá coragem, autenticidade e maturidade, ao mesmo tempo em que estimulará a criatividade e decisões bem definidas.
Cada signo será chamado a realinhar seu destino com metas práticas e profundamente transformadoras. A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica o que cada nativo deverá priorizar em 2026. Confira!
Áries: estabilizar antes de expandir
Áries entrará em 2026 com a necessidade de criar estruturas sólidas para sustentar os novos ciclos que se aproximarão.
Meta essencial: aprender a parar, respirar, organizar prioridades e direcionar energia apenas para o que realmente importa.
Touro: criar fontes de prazer e renda
O ano de 2026 pedirá renovação material e afetiva. Touro deverá abrir espaço para o prazer, a arte e os valores pessoais.
Meta essencial: diversificar recursos, investir em talentos e permitir mudanças em padrões antigos de conforto e sustento.
Gêmeos: hora de assumir a própria voz
Com Urano entrando em Gêmeos nos últimos dias de abril, 2026 será um ano de libertação e coragem para expressar ideias originais.
Meta essencial: comunicar-se com autenticidade, escrever, ensinar, criar e confiar plenamente na própria inteligência.
Câncer: fortalecer as bases emocionais e materiais
O ano pedirá a Câncer mais estabilidade, segurança interior e maturação.
Meta essencial: organizar a vida financeira, criar rotinas sustentáveis e estabelecer relações mais justas e conscientes.
Leão: ano de brilhar sem medo
Com Júpiter iluminando Leão no segundo semestre, 2026 pedirá protagonismo e expansão.
Meta essencial: assumir cenários maiores, arriscar mais na carreira e abrir espaço para projetos que exijam coragem e visibilidade.
Virgem: hora de simplificar a vida
O ano de 2026 pedirá organização interior, com menos cobranças e mais foco no que é fundamental.
Meta essencial: dizer mais “nãos”, delegar tarefas, descansar e criar um sistema de vida mais leve e funcional.
Libra: priorizar relações verdadeiras
O ano chamará Libra para conversas sinceras, cortes necessários e vínculos mais alinhados.
Meta essencial: investir apenas em relações recíprocas e abandonar dinâmicas que drenam sua energia.
Escorpião: reescrever a própria narrativa
Para Escorpião, 2026 será profundamente transformador.
Meta essencial: curar feridas antigas, assumir novos papéis e permitir uma reinvenção emocional, profissional e espiritual.
Sagitário: enraizar sem perder liberdade
O ano pedirá equilíbrio entre movimento e compromisso.
Meta essencial: construir algo mais sólido em áreas como carreira, projetos, imóveis ou relacionamentos, sem perder a essência aventureira.
Capricórnio: recuperar autoridade sobre a própria vida
Depois de anos desafiadores, 2026 trará reconstrução e clareza.
Meta essencial: liderar com confiança, retomar direções e estabelecer limites firmes para proteger energia, tempo e prioridades.
Aquário: confiar nas ideias que o movem
Com novos ventos intelectuais, 2026 pedirá inovação e originalidade.
Meta essencial: transformar ideias em projetos concretos, desenvolver parcerias e valorizar talentos.
Peixes: estruturar seus sonhos
O ano de 2026 exigirá de Peixes mais foco e continuidade.
Meta essencial: transformar inspiração em ideias práticas, dedicar-se aos estudos e dar forma concreta ao que antes era apenas intuição.
Por Mariah Santos