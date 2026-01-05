4 características do cachorro da raça skye terrier

Conhecido pela elegância e lealdade, o cachorro da raça skye terrier necessita de cuidados específicos com a alimentação, a saúde e a socialização (Imagem: SophieJW | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O skye terrier é uma das raças mais antigas da Escócia e carrega uma história rica e emocionante. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), essa raça era originalmente chamada de “Terrier das Ilhas Ocidentais”. Seu desenvolvimento envolveu cruzamentos com outros terriers, incluindo antepassados do cairn terrier. A raça recebeu o nome da Ilha de Skye, onde se consolidou e ganhou reconhecimento.

O skye terrier ficou famoso no século XIX por meio da comovente história de Greyfriars Bobby, um cão que passou 14 anos guardando o túmulo de seu tutor em um cemitério de Edimburgo. Esse ato de lealdade extrema se tornou símbolo do temperamento devotado da raça e até hoje é lembrado com uma estátua e uma lápide na capital escocesa.

A seguir, conheça algumas características marcantes do skye terrier!

1. Aparência física

O skye terrier apresenta uma silhueta bastante particular: conforme o padrão da CBKC, seu corpo é duas vezes mais longo do que alto, o que lhe confere uma aparência baixa e alongada. A pelagem longa e reta cai sobre as laterais do corpo, formando uma linha visual quase plana, enquanto o subpelo denso e macio protege contra o frio.

Ainda segundo a CBKC, sua pelagem é composta por dois tipos de pelo: um subpelo lanoso e fechado e uma camada superior mais longa, dura e reta, que deve sempre permitir a movimentação do cão. As cores aceitas são preto, cinza-escuro ou claro, fulvo e creme, sempre acompanhadas por trufa e orelhas pretas. Uma pequena mancha branca no peito é tolerada.

As orelhas podem ser eretas ou caídas, ambas franjadas. Os olhos são castanho-escuros, muito expressivos, e a cabeça é longa, com focinho forte.

2. Temperamento e personalidade

De acordo com o padrão da CBKC, o skye terrier é um cachorro “elegante e digno”, que tende a desenvolver forte vínculo com um único tutor. Trata-se de uma raça leal e devotada, que demonstra desconfiança natural com estranhos, mas que jamais deve apresentar agressividade sem motivo.

Esse comportamento reservado é característico da raça, que valoriza a convivência com pessoas conhecidas e ambientes tranquilos. Embora não seja expansivo, o skye terrier é profundamente afetuoso com sua família e se mostra um excelente companheiro em lares onde recebe atenção e respeito.

Além dos cuidados com a saúde e alimentação, a pelagem do skye terrier também requer uma atenção especial (Imagem: Marion Smith – Byers | Shutterstock)

3. Cuidados com saúde e alimentação

Por conta de sua estrutura corporal longa e baixa, o skye terrier requer cuidados especiais com a saúde da coluna. A CBKC orienta que seus movimentos devem ser livres e sem esforço, o que exige musculatura bem desenvolvida e boa condição física. Para isso, é importante evitar situações que sobrecarreguem sua estrutura, como subir e descer escadas ou móveis com frequência.

A alimentação deve ser equilibrada e adequada ao seu porte e nível de atividade física, evitando o sobrepeso, que pode agravar problemas articulares e posturais. Além disso, a pelagem longa exige escovação frequente — de preferência diária — para evitar nós e acúmulo de sujeira, mantendo a pele saudável.

4. Educação e socialização

O skye terrier é um cachorro inteligente e sensível, mas pode apresentar certa teimosia se não for educado com firmeza e paciência. Ele precisa de uma liderança consistente, com reforços positivos e estímulos adequados desde filhote.

A socialização precoce, por sua vez, é fundamental para ajudar o cão a lidar com situações novas e a se acostumar com visitas, barulhos e outros animais. Por ser reservado com desconhecidos, a exposição gradual e positiva ao mundo exterior contribui para um comportamento equilibrado.