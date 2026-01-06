Como usar as notas do ENEM: próximos passos segundo especialistas

Mais importante do que olhar apenas a mÃ?Â©dia geral Ã?Â© entender o desempenho em cada Ã?Â¡rea do conhecimento(Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No dia 16 de janeiro de 2026, será divulgado o resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025. A partir dessa data, cerca de 3,5 milhões de estudantes que realizaram o exame, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entram em uma etapa decisiva de planejamento e escolhas, voltada à conquista de vagas em programas como Sisu, Prouni e Fies, principais portas de acesso ao ensino superior no país.

Para ajudar nesse processo, especialistas em educação compartilham orientações e estratégias que podem auxiliar os candidatos a usar a nota de forma mais assertiva e ampliar as chances de aprovação. Confira:

Analise a nota por área

Para Milena Fiuza Villani, diretora pedagógica do Sistema Positivo, analisar o desempenho por área é fundamental para decisões mais assertivas. “Mais importante do que olhar apenas a média geral é entender o desempenho em cada área do conhecimento. Quando o estudante analisa suas notas separadamente, ele consegue fazer escolhas mais estratégicas e alinhadas ao seu perfil, aumentando significativamente as chances de aprovação”, declara.

Tenha plano A e B

De acordo com Silvia Maria Brandão, especialista pedagógica da Geekie — plataforma de aprendizagem personalizada e ensino híbrido —, ter alternativas bem definidas faz toda a diferença neste momento de decisão.

“Nem sempre a primeira opção dá certo, e isso não significa fracasso. Ter um plano A e um plano B ajuda o estudante a seguir com mais tranquilidade, sabendo que existem outros caminhos possíveis. Quando ele enxerga alternativas reais, a ansiedade diminui e as decisões se tornam mais seguras”, ressalta Silvia Maria Brandão.

Se estudar fora estiver nos planos, é preciso se organizar

Para muitos estudantes, a nota do Enem também desperta uma outra grande possibilidade: mudar de cidade para cursar a universidade dos sonhos. Esse é um movimento cada vez mais comum e, quando bem planejado, pode tornar o início da vida acadêmica muito mais leve.

“Quando o estudante considera estudar fora, vale iniciar a organização o quanto antes. É importante pensar não apenas na escolha do curso, mas também em como será a rotina longe da família. Isso inclui planejar moradia, avaliar custos, entender a logística da nova cidade e preparar-se emocionalmente para esse período de adaptação”, explica Ewerton Camarano, CEO da Uliving (rede de moradias estudantis).

Segundo ele, a transição para a vida universitária é muito mais tranquila quando o jovem entende o que esperar da mudança e consegue visualizar como será o dia a dia no novo ambiente. “Ingressar na universidade é mais do que uma nova etapa acadêmica, é um dos passos mais importantes na vida de um jovem e requer planejamento”, completa o executivo.

Esteja preparado para todas as possibilidades

A divulgação da nota do Enem marca o início de uma fase decisiva, e cada estudante vive esse momento à sua maneira. Mais do que escolher um curso ou definir uma instituição, trata-se de compreender possibilidades, reconhecer limites e se preparar para uma jornada que vai muito além da sala de aula.

Com informação clara, planejamento e apoio, esse período deixa de ser apenas um cenário de ansiedade e passa a ser uma oportunidade real de crescimento. O caminho até a universidade pode ser novo, desafiador e cheio de mudanças, mas também é um convite para que cada jovem comece a construir, com mais autonomia e consciência, o futuro que deseja viver.

Por Laise Alves