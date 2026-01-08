InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

As energias desta quinta-feira exigirão mais consciência, organização e maturidade emocional de todos os nativos (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Nesta quinta-feira, o movimento dos astros exigirá mais consciência, organização e maturidade emocional de todos os nativos. As energias favorecerão atitudes responsáveis, mas também poderão trazer cobranças, atrasos e testes de paciência, especialmente na rotina, nos relacionamentos e no setor profissional. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as oportunidades e superar os desafios do dia!

Áries

Ilustração do signo de Áries em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Áries precisarão de disciplina e organização para conseguir cumprir as obrigações de forma eficiente (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você poderá enfrentar desafios para equilibrar as responsabilidades com o bem-estar. Nesse cenário, as tarefas rotineiras parecerão mais pesadas. No entanto, com disciplina e organização, conseguirá cumprir as obrigações de forma eficiente. No processo, evite sobrecargas, mantenha o foco no que é realmente essencial e dedique uma atenção especial à saúde física e emocional.

Touro

Ilustração do signo de Touro em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Touro deverão estabelecer limites claros e se dedicar a hábitos saudáveis (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de se organizar. Entretanto, haverá dificuldades para manter tudo sob controle. Além disso, questões emocionais provocarão tensões. Diante desses cenários, estabeleça limites claros e se dedique a hábitos saudáveis, equilibrando esforço com descanso para evitar desgastes físicos e mentais.

Gêmeos

Ilustração do signo de Gêmeos em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Gêmeos deverão buscar organizar as prioridades de forma prática (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você poderá se sentir mais exigente consigo mesmo(a) e com os outros, especialmente em situações que envolvam diversão e criatividade. Como resultado, haverá a possibilidade de frustrações em projetos pessoais ou relacionamentos próximos, o que demandará paciência e cautela. Portanto, evite se sobrecarregar com expectativas irreais e busque organizar as prioridades de forma prática.

Câncer

Ilustração do signo de Câncer em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Câncer enfrentarão responsabilidades familiares ou questões domésticas que exigirão organização e disciplina (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você tenderá a se sentir pressionado(a) a lidar com responsabilidades familiares ou questões domésticas que exigirão organização e disciplina. Como consequência, as emoções poderão se tornar mais intensas, trazendo dúvidas relacionadas ao lar ou à rotina. Diante disso, será essencial estabelecer limites claros e priorizar as tarefas básicas.

Leão

Ilustração do signo de Leão em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Leão deverão ter mais paciência consigo mesmos (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você sentirá dificuldade para expressar as ideias e ser compreendido(a). Além disso, os pensamentos poderão se tornar mais críticos, exigindo paciência consigo mesmo(a). Evite assumir responsabilidades extras, priorize conversas importantes e organize as informações de forma clara para reduzir mal-entendidos.

Virgem

Ilustração do signo de Virgem em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Virgem deverão redobrar a atenção com os gastos (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Nesta quinta-feira, você experimentará uma certa insegurança em relação aos recursos financeiros. Portanto, será necessário redobrar a atenção com os gastos, revisando prioridades e evitando compras impulsivas. Embora as questões práticas do dia possam gerar frustrações, a organização e a disciplina irão ajudá-lo(a) a lidar com os imprevistos.

Libra

Ilustração do signo de Libra em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Libra deverão cuidar mais da saúde emocional e manter limites claros para não se sobrecarregarem (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você estará mais introspectivo(a) e sensível, percebendo uma responsabilidade maior sobre a sua imagem e comportamento. Nesse contexto, caso as suas expectativas não sejam realistas, situações cotidianas poderão gerar frustrações. Logo, busque cuidar da saúde emocional e manter limites claros para não se sobrecarregar com demandas externas.

Escorpião

Ilustração do signo de Escorpião em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Escorpião terão a introspecção e a sensibilidade em alta (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Devido à necessidade de lidar com questões internas, a introspecção e a sensibilidade estarão em alta. No processo, poderão surgir confusões ou inseguranças sobre decisões importantes. Por isso, você deverá refletir antes de agir. As práticas de autocuidado e a disciplina emocional, inclusive, ajudarão a trazer clareza.

Sagitário

Ilustração do signo de Sagitário em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Sagitário deverão manter a clareza sobre os seus objetivos e limites, evitando agradar a todos (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você poderá se deparar com desafios nas relações de amizade e nos grupos dos quais participa. No caso, possivelmente ocorrerão desentendimentos ou frustrações ao tentar alinhar as suas expectativas com as dos outros. O ideal será que não tente agradar a todos, mantendo a clareza sobre os seus objetivos e limites.

Capricórnio

Ilustração do signo de Capricórnio em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Capricórnio deverão ter mais paciência ao tomar decisões (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Ao longo desta quinta-feira, você poderá enfrentar desafios relacionados à carreira. Nesse cenário, sentirá uma pressão maior para demonstrar competências e responsabilidades. Além disso, será possível que as expectativas externas gerem frustrações. Portanto, tenha mais paciência ao tomar decisões e organize as prioridades, evitando assumir tarefas que estão além do seu alcance.

Aquário

Ilustração do signo de Aquário em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Aquário estarão mais sensíveis ao lidar com questões financeiras (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você estará mais cauteloso(a) e sensível ao lidar com os recursos compartilhados ou outras questões financeiras importantes. Nesse contexto, poderão surgir dúvidas sobre compromissos ou responsabilidades que envolvam terceiros, o que exigirá uma análise cuidadosa antes de qualquer ação. Evite decisões impulsivas e busque clareza em negociações ou acordos.

Peixes

Ilustração do signo de Peixes em roxo, sobre um fundo preto
Os nativos de Peixes deverão evitar decisões precipitadas e investir no diálogo para alinhar suas intenções (Imagem: Legend_art | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de equilibrar as expectativas com as responsabilidades nos relacionamentos. Contudo, enfrentará desafios ao tentar conciliar os seus desejos com as demandas alheias, o que exigirá paciência e comunicação clara. O ideal será evitar decisões precipitadas e investir no diálogo para alinhar as intenções.

