Seu cachorro gosta de latir? Veja 10 nomes perfeitos para ele 

Escolher o nome de um cachorro é uma decisão especial e repleta de afeto. Para muitos tutores, representa não apenas uma forma de identificação, mas também um reflexo da personalidade e do vínculo com o pet. Cada cachorro tem um jeito único de se comunicar: alguns latem para expressar alegria, outros “conversam” com olhares e sons característicos que encantam toda a família. Para eles, alguns nomes podem combinar bem. Veja!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

1. Falante

Simples, expressivo e divertido, esse nome combina perfeitamente com cachorros que parecem nunca ficar em silêncio. É ideal para pets que latem para se comunicar, chamam o tutor quando querem algo e até “resmungam” para expressar insatisfação.

2. Tagarela

Esse nome é puro carisma e combina com cães que gostam de se expressar a todo momento. Tagarela é perfeito para cachorros sociáveis, que latem quando alguém chega, pedem carinho ou simplesmente gostam de “bater papo” com os humanos. O som é engraçado e transmite alegria.

3. Bingo

Clássico e alegre, Bingo é um nome que transmite vibração e simpatia. Indicado para cães extrovertidos, que gostam de estar no centro das atenções e sempre encontram uma maneira de se fazer ouvir. Além disso, é fácil de pronunciar e tem um som marcante, o que ajuda no adestramento.

4. Voice

Em inglês, “voice” significa “voz”, e esse nome combina com cachorros expressivos que têm uma “voz” única — seja pelo tipo de latido, pela frequência ou pelos sons engraçados que produzem. É ideal para tutores que gostam de opções modernas e diferentes, com um toque internacional.

5. Tico

Curto e simpático, “Tico” é um nome que combina com cães pequenos e agitados, que latem por empolgação ou curiosidade. Ele transmite vivacidade e alegria, sendo ideal para pets que gostam de estar perto dos tutores e expressam tudo o que sentem com energia e entusiasmo.

Fofoca é um nome perfeito para pets que gostam de chamar atenção (Imagem: Tymoshenko Olga | Shutterstock)



6. Fofoca

Esse nome é puro bom humor e combina com cães que parecem “contar” tudo o que acontece ao redor. Fofoca é indicado para pets que gostam de chamar atenção, acompanhar os tutores e latir sempre que algo novo acontece. É divertido e cheio de personalidade.

7. Jazz

Inspirado no estilo musical improvisado e expressivo, Jazz combina com cachorros criativos e que emitem sons diferentes. Ideal para pets que “cantam”, uivam ou latem em diferentes tons, quase como se estivessem fazendo música. É uma opção sofisticada e moderna, com um toque artístico.

8. Marley

Inspirado no famoso cachorro do filme “Marley & Eu”, esse nome é perfeito para cães intensos, barulhentos e muito amorosos. Marley é o típico pet que expressa o que sente sem medo: late alto, pula no tutor e participa de tudo. Representa alegria, lealdade e autenticidade.

9. Duda

Curto, sonoro e encantador, Duda é ótimo para cadelas que “falam” com os tutores de maneira doce, com sons suaves ou gemidinhos carinhosos. O nome transmite delicadeza e combina com pets sensíveis, que se comunicam com o olhar e buscam atenção de forma sutil.

10. Loki

Inspirado no deus da trapaça da mitologia nórdica, Loki é perfeito para cachorros travessos, brincalhões e muito expressivos. É indicado para pets que gostam de chamar atenção e parecem conversar com os tutores quando estão aprontando algo. O nome transmite inteligência e irreverência.