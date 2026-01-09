Dicas de leitura: 8 livros para devorar em janeiro

Janeiro é o mês de desacelerar, reorganizar pensamentos e escolher leituras que acompanhem novos começos. A lista a seguir reúne obras que exploram temas como identidade, memória, fé e pertencimento, convidando quem lê a observar a si e ao outro com mais sensibilidade.

Entre florestas mágicas, reencontros familiares, jornadas internas e clássicos revisitados, os títulos selecionados dialogam com inquietações contemporâneas e questões atemporais da experiência humana. Uma curadoria diversa, que passa por humor ácido, fantasia sombria, introspecção e pensamento crítico, ideal para quem quer iniciar o ano com boas histórias e novos pontos de vista. Confira!

1. Reunião de condomínio

“Reunião de condomínio” transita entre o cômico e o trágico, revelando conflitos internos e sociais vividos em espaços urbanos (Imagem: Divulgação | Alexandre Lino)

Nesta coletânea de contos, Alexandre Lino explora o cotidiano de moradores de uma cidade sem nome, conectando vidas aparentemente comuns por fios misteriosos de destino e contradições humanas. As histórias transitam entre o cômico e o trágico, revelando conflitos internos e sociais vividos em espaços urbanos.

2. Sleepless

“Sleepless” é um romance/fantasia que mostra que nem todo monstro é o verdadeiro vilão (Imagem: Divulgação | Editora Plataforma 21)

Jovem de pele venenosa, Elver foi criada para proteger uma floresta proibida, onde vive à margem do mundo humano, cercada por deuses antigos, monstros e magia. Tudo muda quando um invasor amaldiçoado surge para roubar um artefato sagrado sob a guarda da protagonista, e carrega dentro de si outra consciência tão perigosa quanto sedutora. Nesta romantasia (romance e fantasia), lançada pela Plataforma21, nem todo monstro é o verdadeiro vilão.

3. O Mundo de Lila

“O Mundo de Lila” conta a história de uma jovem que precisa lidar com o mundo que criou em sua imaginação e a realidade (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

Já adulta, Lila continuou a frequentar o chalé que criara na infância, refúgio imaginário onde se escondia sempre que o mundo real doía demais. Com o passar do tempo, esse espaço ganhou novos moradores, personagens que atravessaram sua vida e com quem ela construiu uma existência paralela. Assim, Lila passou a viver entre dois mundos: um cotidiano comum e concreto, e outro sustentado pela fantasia. Onde termina a imaginação e começa a realidade? Como acreditar?

4. Quando o processo me pegou pelo braço

“Quando o processo me pegou pelo braço” convida o leitor a repensar a relação com o próprio corpo (Imagem: Divulgação | Editora Ipê das Letras)

Tati Riceli compartilha sua trajetória após cirurgia bariátrica e anos de luta com a relação entre corpo e mente. A autobiografia costura memórias desde a infância até a vida adulta, revelando como padrões emocionais e afetivos impactaram sua forma de viver. Com sensibilidade e reflexões sobre limites, terapia, autoestima e respeito às diferenças, o livro convida o leitor a repensar sua própria relação com o corpo.

5. O Tubarão da Berrini

“O Tubarão da Berrini” conta a história de um jovem periférico que se torna paraplégico após ser baleado pela polícia (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

Nesta obra de Marcos Clementino, o personagem Marcolino cresce em meio às desigualdades de São Paulo, enfrentando violência estrutural e falta de oportunidades nas periferias urbanas. Após um assalto malsucedido, ele é baleado por um policial, tornando-se paraplégico e iniciando uma jornada de transformação pessoal.

6. Alice no País das Maravilhas

“Alice no País das Maravilhas” traz a história clássica da menina curiosa que mergulha na toca de um coelho e vive uma jornada surreal por terras extraordinárias (Imagem: Divulgação | Editora Via Leitura)

Nessa edição ilustrada e de capa dura, a Via Leitura traz a história clássica da menina curiosa que mergulha na toca de um coelho e vive uma jornada surreal por terras extraordinárias. Lewis Carroll constrói em cada um de seus personagens icônicos, o Chapeleiro Maluco, a Rainha de Copas, o Gato de Cheshire, entre outros, um fragmento de um universo delirante.

7. A Cabala da casa: harmonize seus ambientes e sua vida

Em “A Cabala da casa: harmonize seus ambientes e sua vida”, Sandra Strauss apresenta passos para uma aplicação inovadora dessa ciência nos lares e estabelecimentos comerciais (Imagem: Divulgação | Editora Hanoi)

A Cabala é uma sabedoria de 5.785 anos que revela códigos e sinais para viver em harmonia, sintonizada com a vida cotidiana. Sandra Strauss, mestra em Cabala e terapeuta de ambientes, apresenta passos para uma aplicação inovadora dessa ciência na harmonização de lares e estabelecimentos comerciais. Publicada pela Hanoi Editora, a obra mostra de forma simples como aplicar a Árvore da Vida e as Letras hebraicas.

8. No limite

Em “No limite”, Navessa Allen entrega um dark romance intenso, provocador e impossível de largar (Imagem: Divulgação | Editora Alta Novel)

Há dez anos, Junior Trocci observa Lauren Marchetti das sombras, disposto a tudo para mantê-la a salvo. Herdeiro da máfia italiana e encarregado de limpar os pecados da própria família, ele vive dividido entre culpa, obsessão e desejo. Quando Lauren se envolve online com um homem misterioso, segredos vêm à tona e a linha entre proteção e perdição se desfaz. Em “No limite”, Navessa Allen entrega um dark romance intenso, provocador e impossível de largar.

Por Bárbara Correa