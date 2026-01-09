Torta de liquidificador vegetariana: 3 receitas práticas para o jantar

Práticas e versáteis, as tortas de liquidificador são a solução perfeita para quem quer um jantar rápido e cheio de sabor, até mesmo para os adeptos da dieta vegetariana. Isso porque, além das versões tradicionais, há opções livres de ingredientes de origem animal que são igualmente gostosas e acessíveis, permitindo utilizar o que você já tem em casa para uma refeição simples e nutritiva. Abaixo, confira algumas receitas:

1. Torta de palmito de liquidificador

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá leite vegetal (soja, aveia ou amêndoas)

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Óleo de girassol para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

600 g de palmito picado

picado 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Adicione o palmito e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata o leite vegetal, o óleo de girassol e o sal. Adicione a farinha de trigo aos poucos e bata até obter uma massa lisa e homogênea.

Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Após, despeje metade da massa em um refratário untado com óleo de girassol e enfarinhado com farinha de trigo. Espalhe o recheio de palmito por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

2. Torta de brócolis com cenoura

Ingredientes

Massa

1 e 1/2 xícara de chá de leite de aveia

1/3 de xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Sal a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo de girassol para untar

Recheio

1 cenoura descascada e ralada

3 xícaras de chá de floretes de brócolis cozidos e picados

cozidos e picados 1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

4 colheres de sopa de salsinha picada

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite de aveia, o óleo de girassol e as farinhas até obter uma massa lisa e homogênea. Transfira para um recipiente, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Acrescente a cenoura, o brócolis, a cebola, o alho e a salsinha e mexa para incorporar.

Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Despeje em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180ºC até a torta ficar dourada e firme. Sirva em seguida.

Torta de proteína de soja (Imagem: Gaevskaya Elena | Shutterstock)



3. Torta de proteína de soja

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de leite de soja

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de suco de limão

Óleo de girassol para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja texturizada

2 xícaras de chá de água quente

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com a água quente e deixe hidratar por 10 minutos. Escorra a água, apertando com as mãos para retirar todo o excesso de líquido e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte a proteína de soja hidratada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por 5 minutos e desligue o fogo. Reserve.

Em um liquidificador, bata o leite vegetal, o óleo de girassol, o sal e o suco de limão até misturar bem. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo de girassol e enfarinhada com farinha de trigo. Espalhe o recheio de proteína de soja por cima e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 45 minutos. Sirva em seguida.







