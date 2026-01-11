InícioRevista do Correio
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/01/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

As energias deste domingo promoverão transformações, ajustes e revisões em diferentes áreas da vida (Imagem: ARTDAWN | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)
Neste domingo, o movimento dos astros criará um clima de intensidade emocional, revelando oportunidades de crescimento e pontos que pedem atenção. As energias celestes estimularão transformações internas, ajustes nas relações e revisões de prioridades, tanto no campo afetivo quanto no profissional e nas finanças. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as influências do dia da melhor forma possível!

Áries

Símbolo dourado de Áries, semelhante a chifres curvados, com a palavra
O domingo dos nativos de Áries será marcado por transformações internas, conversas delicadas e decisões que pedem desapego (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Emoções intensas surgirão nas relações e nas finanças compartilhadas, o que exigirá equilíbrio, maturidade e escolhas conscientes para lidar com desejos profundos e possíveis tensões ocultas. Será um dia de transformações internas, conversas delicadas e decisões que pedem desapego, sobretudo caso se depare com antigas paixões ou ciúmes.

Touro

Símbolo dourado de Touro, com um círculo e uma curva no topo, com a palavra
Alguns dos relacionamentos dos nativos de Touro pedirão ajustes profundos (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você perceberá que alguns relacionamentos exigirão ajustes profundos, o que despertará sentimentos intensos e a necessidade de negociar limites com mais consciência. O domingo será importante para lidar com conflitos de forma madura, transformando inseguranças em força interior e evitando decisões impulsivas movidas por apego ou medo da perda.

Gêmeos

Símbolo dourado de Gêmeos, formado por duas linhas curvas paralelas, com a palavra
Caso os nativos de Gêmeos ajam com flexibilidade, autocuidado e responsabilidade, poderá haver o aumento da produtividade (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você notará tensões sutis na rotina, no trabalho e nos cuidados com a saúde. O dia pedirá equilíbrio emocional, diplomacia, ajustes, escolhas conscientes e atenção aos próprios limites. Ao agir com flexibilidade, autocuidado e responsabilidade, sua produtividade tenderá a aumentar.

Câncer

Símbolo dourado de Câncer, composto por duas espirais conectadas, com a palavra
Os nativos de Câncer deverão lidar com ciúmes, carências ou jogos emocionais de forma consciente e madura (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Neste domingo, emoções intensas surgirão nos romances e nos momentos criativos, exigindo equilíbrio entre o prazer e a necessidade de segurança emocional. Será um dia marcado por transformações profundas nos desejos, em que você poderá lidar com ciúmes, carências ou jogos emocionais de forma consciente e madura.

Leão

Símbolo dourado de Leão, com uma curva que lembra uma juba, com a palavra
Os nativos de Leão deverão aproveitar as influências do dia para transformar padrões afetivos, restaurar a harmonia e fortalecer as bases internas (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Emoções profundas envolvendo a família, o lar e a segurança emocional virão à tona, exigindo equilíbrio e maturidade para lidar com antigas tensões e memórias sensíveis. Aproveite as influências do dia para transformar padrões afetivos, restaurar a harmonia e fortalecer as bases internas por meio de acordos justos. Também será importante evitar disputas de poder.

Virgem

Símbolo dourado de Virgem, formado por um
Ao longo deste domingo, as finanças e os relacionamentos dos nativos de Virgem poderão se misturar (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você buscará segurança material neste domingo. Contudo, será necessário manter o equilíbrio emocional diante de desejos intensos e mudanças internas. Ainda hoje, as relações afetivas e as finanças poderão se misturar, trazendo a necessidade de negociar, evitar excessos e reconhecer o próprio valor.

Libra

Símbolo dourado de Libra, composto por uma linha horizontal e um arco acima, com a palavra
A tendência será que os nativos de Libra dediquem mais atenção às finanças e aos valores pessoais (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você tenderá a dedicar mais atenção às finanças e aos valores pessoais a fim de encontrar segurança nesses setores. Entretanto, poderá enfrentar desafios financeiros e relacionados à autoestima, o que exigirá desapego, coragem e consciência. Além disso, será preciso equilíbrio ao lidar com escolhas e necessidades profundas.

Escorpião

Símbolo dourado de Escorpião, com um
Os nativos de Escorpião se depararão com sentimentos intensos no setor afetivo (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Devido às emoções intensas e pressões internas, você sentirá a necessidade de se posicionar e redefinir a sua imagem, buscando o equilíbrio na vida. Ademais, relações próximas poderão ativar sentimentos intensos, o que exigirá autocontrole, cautela e honestidade para evitar disputas silenciosas ou expectativas exageradas.

Sagitário

Símbolo dourado de Sagitário, representado por uma flecha apontada para cima, com a palavra
Os nativos de Sagitário deverão descansar e encontrar equilíbrio antes de agir ou decidir algo importante (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você estará mais introspectivo(a), com emoções sutis emergindo do inconsciente. Além disso, antigos padrões emocionais e medos ocultos poderão aflorar. Diante desses cenários, será necessário descanso e equilíbrio antes de agir ou decidir algo importante. Também deverá ser honesto(a) consigo, respeitar o seu tempo interno e se fortalecer espiritualmente.

Capricórnio

Símbolo dourado de Capricórnio, formado por uma linha curva e um laço, com a palavra
Os nativos de Capricórnio dedicarão bastante atenção às amizades, grupos e projetos coletivos (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção às amizades, grupos e projetos coletivos. No entanto, expectativas em excesso poderão levar a conflitos e transformações profundas nas relações. Logo, tome cuidado ao lidar com dinâmicas de poder e influência social. Ademais, tenha paciência e discernimento para proteger os seus interesses.

Aquário

Símbolo de Aquário em dourado sobre fundo azul-claro, composto por duas linhas onduladas horizontais, lembrando ondas, com a palavra Aquarius abaixo
A mente e as emoções dos nativos de Aquário estarão voltadas para novos aprendizados e expansão dos horizontes (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

O dia tenderá a ser intenso, com a mente e as emoções voltadas para novos aprendizados ou expansão dos horizontes. Ao mesmo tempo, desafios internos poderão surgir, exigindo cuidado com as decisões impulsivas. Ademais, algumas ideias possivelmente gerarão questionamentos profundos. Por isso, será importante refletir e se abrir para novas perspectivas.

Peixes

Símbolo de Peixes em dourado sobre fundo azul-claro, representado por duas curvas opostas conectadas por um traço horizontal, remetendo a dois peixes nadando em direções contrárias, com a palavra Pisces abaixo
Para fortalecer os relacionamentos, será preciso que os nativos de Peixes enfrentem os medos e liberem padrões antigos (Imagem: Gulnazya_art | Shutterstock)

O domingo será marcado por transformações pessoais e emoções intensas ligadas à intimidade. Nesse cenário, poderão surgir tensões nas finanças conjuntas ou nos vínculos afetivos. Invista na cautela, no equilíbrio emocional e na reflexão para lidar com os desafios sem se sobrecarregar. Procure também enfrentar medos e liberar padrões antigos para fortalecer os relacionamentos.

